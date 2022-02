El Niño Prodigio: Horóscopo para el 3 de marzo Es importante que este día tomes una actitud pacífica y tranquila. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 3 DE MARZO ¡Mi bella gente! ¡Feliz y bendecido jueves! Continuamos en una vibración muy amorosa debido a que tenemos un conjunto de planetas en Piscis. Por eso en la empatía, la comprensión y el perdón hallarás la solución a tus problemas. Si observas actitudes en los demás que no te agradan, evita los conflictos. Toma una actitud pacífica y tranquila. Aprovecha para escuchar música porque fluir con las melodías te ayudará a transportar tus sentidos. Este es un universo lleno de magia y hoy lo comprobarás. AFIRMACION DEL DÍA: "ME CONECTO CON UNA VIBRACIÓN SUTIL". Si hoy, 3 de marzo estás de cumpleaños… Este año crearás tu propio universo de magia, mística y fantasía y por momentos te sentirás en el nirvana. Déjate llevar por la inspiración pero no pierdas de vista la realidad a la hora de evaluar a las personas que te rodean y a las situaciones. La Copa de la Suerte: 18, 35, 49, 53, 69, 82 Aries:Toda tu vida se acomodará sin presiones, ni forcejeos. Tendrás que aceptar que hay leyes cósmicas que te trascienden y que hay circunstancias que se escapan a tu voluntad. Todo irá bien siempre que confíes en tus seres de luz y que cultives tu fe. Tauro:Los planetas indican posibles confusiones en tu círculo social y te alertan para prevenir futuros desengaños. Solo confía en aquellos que te han demostrado fidelidad en el pasado y no te dejes envolver fácilmente por extraños. Aprende a reconocer la verdadera amistad. Géminis:Los temas de trabajo estarán en primer plano y aumentará tu caudal de responsabilidad. Quiero que aproveches para demostrar tus habilidades y para ocupar un lugar de mayor importancia en la escena profesional, muéstrate disponible y no te dejes intimidar por los nuevos desafíos. Cáncer:Atraerás energías positivas y traspasarás las fronteras de tu mente, así que no habrá límite para el crecimiento. Se presentarán oportunidades de viajes y recibirás propuestas interesantes del extranjero. Aunque no puedas verlo claramente hay un camino trazado para ti ¡Confía! Leo:Si tienes que cerrar un negocio presta mucha atención porque no todo será tan claro como parece. Te convendrá moverte con cautela en los asuntos financieros, así que no avances sin poner a prueba primero los intereses de la otra parte. Ten cuidado. Virgo:Los astros te llevarán a vivir un romance de ensueño, pero no corras antes de aprender a caminar. Recuerda que quien hoy parece el príncipe o la princesa de los cuentos es una persona de carne y hueso. No pierdas de vista la realidad. Libra:Los asuntos relacionados con tu salud se hará más importantes. Te recomiendo que apliques esos hábitos que tanto influyen en tu bienestar. Duerme las horas recomendadas, mantén los músculos relajados e ingiere alimentos naturales de fácil digestión. Escorpio:Las estrellas te envolverán en una atmósfera de misterio que atraerá a las personas que te rodean. Tendrás un brillo especial que te distinguirá del resto y te hará sobresalir. Si quieres conquistar a alguien, insinuarte o seducirlo este será tu momento. Sagitario:Pasarás más tiempo con tus seres queridos y te mantendrás algo retirado de la esfera pública. Tu casa será centro de reuniones, habrá invitados de todas clases y colores, y llevarás adelante proyectos familiares. Sentirás que tienes a disposición un inmenso caudal de afecto. Capricornio:Sentirás que hallaste la compañía ideal con la que puedes soñar despierto. Tú anhelo de aprender crecerá y te vincularás con personas que te introducirán en un mundo de magia y fantasía. Quiero que habrás tu mente y que te permitas la variedad. Acuario:Date esos gustos que tanto mereces: asiste a espectáculos, cómprate la ropa de tus sueños o invita a esa persona que tanto te gusta a salir. La vida pasa demasiado rápido y el dinero va y viene ¿Quién puede quitarte las experiencias? ¡Invierte en tu placer! ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Las piezas de tu vida se unirán en un diseño maravilloso y encontrarás un sentido espiritual a tus experiencias. Te recomiendo que escuches a tu corazón y les hagas caso a tus pálpitos porque no te equivocarás. Tus buenas acciones te volverán con creces.

