El Niño Prodigio: Horóscopo para el 3 de junio Estarás muy decidido, pero tendrás que tener cuidado de no llevarte por delante a aquellos que más quieres. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir JUEVES, 3 DE JUNIO ¡Feliz y bendecido jueves! Les cuento que durante las primeras horas del día se producirá un sextil entre la Luna y Plutón que nos dará la oportunidad de perdonar y sanar algunas experiencias que en el pasado nos causaron dolor. Además, tendrás deseos de ayudar a otras personas a superar situaciones difíciles. Por la tarde la Luna ingresará en Aries impulsándonos hacia la acción. Estarás muy decidido, pero tendrás que tener cuidado para no llevarte por delante a aquellos que más quieres. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "INFLUYO DE MANERA POSITIVA EN MI ENTORNO". Si hoy, 3 de junio, estás de cumpleaños… Tu mente y tus emociones se encontrarán en perfecto equilibrio. Estarás rodeado de personas más experimentadas que te ayudarán a cumplir tus metas. Además, se darán las condiciones ideales para que eches raíces junto al ser que amas. La Copa de la Suerte: 16, 33, 43, 57, 60, 78 Aries En la mañana tendrás algunas premoniciones, cuando te despejes, toma nota de tus visiones porque pueden serte útiles en un futuro cercano. Por la tarde, la Luna transitará por tu signo otorgándote fuerza pero debes tener cuidado de no actuar de forma brusca. Tauro Las horas de la mañana se presentarán ideales para que termines de elaborar tus próximos proyectos. Por la tarde iras registrando la necesidad de replegarte para conectar con tu fuerza invisible. Realizar algunos estiramientos o posturas de yoga te ayudará a enfocarte. Géminis Por la mañana el panorama de trabajo será un poco exigente pero implementarás una estrategia ganadora que te ayudará a consolidarte en tu posición. Por la tarde te vendrá bien salir y encontrarte con tus amigos para renovar las energías. Cáncer En las horas de la mañana, alguien te dará un consejo muy valioso, asique toma nota porque ya encontrarás el momento perfecto para ponerlo en práctica. Por la tarde, te tocará salir de tu zona de confort para asumir algunas responsabilidades. Enfócate. Leo Por la mañana superarás una prueba importante gracias a tu intuición. Por la tarde debes estar atento para que tu pasado amoroso no se convierta en un problema. Confío en que, a la hora de proyectar tu vida, sabrás mirar hacia adelante. Libérate de antiguos fantasmas. Virgo En la mañana tendrás la oportunidad de cautivar miradas y sumar admiradores. Por la tarde enfrentarás algunos desafíos que requerirán de fuerza y coraje. No permitas la vida social te distraiga y concentra tu energía en ganar las batallas importantes. Libra Puedes aprovechar la mañana para poner en orden tus papeles. Por la tarde cuídate de no actuar de una manera demandante con tu pareja. Y si estás conociendo a alguien nuevo, entonces, trata de no mostrarte demasiado formal porque podría llevarse una impresión equivocada. Escorpio Te recomiendo que des comienzo al día vistiendo una ropa elegante o poniéndote tu perfume preferido. Por la tarde, podrías aprovechar para anotarte en un gimnasio o para elaborar una nueva rutina de ejercicios ¡Mantente activo y en forma! Sagitario Aprovecha la mañana para hacer compras y asegurarte de que en tu hogar no falten las cosas esenciales. Por la tarde, los temas sentimentales estarán en el candelero. No recurras a berrinches para llamar la atención, eres demasiado valioso para caer en eso. Capricornio Por la mañana te animarás a revelarle un secreto a una persona cercana y esto de ayudará a desahogarte y a desatar algunos nudos interiores. Por la tarde sentirás deseos de estar en tu casa pero algunos compromisos previamente establecidos podrían interponerse. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Ahora podrás cancelar algunas deudas que te venían quitando el sueño, asique no esperes un minuto más para ponerte al día. Por la tarde, estarás bastante ocupado pero te recomiendo que te concedas un momento recreo. Recibirás una invitación interesante. Piscis Comenzarás el día con el mejor de los ánimos porque un amigo te aportará una pieza clave para que puedas concretar un proyecto. Por la tarde, te concentrarás en los temas relativos a tu economía y pensarás en generar nuevas fuentes de ingreso.

