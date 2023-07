El Niño Prodigio: Horóscopo para el 3 de julio ¿Cómo eres en tu casa según tu signo? ¡Te lo cuento! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Niño Prodigio Credit: Getty Images LUNES 3 DE JULIO Les tengo una primicia: el Sol y Mercurio están de paseo por el signo de Cáncer. Y, ¿saben qué significa eso? Que van a poner en primera fila los temas afectivos y familiares. ¡Así que les voy a contar cómo son ustedes a nivel familiar! Aries: Tú eres de esos que saca su lado más sensible y dulce en tu hogar, rodeado del cariño de los tuyos. Los recuerdos de tu infancia, los olores y las tradiciones de tu gente se quedan contigo. Nada te llena de más alegría que compartir tus hazañas con aquellos que amas de verdad. Tauro: Tú eres de los que sienten un gran orgullo por la familia, pero también eres un poco dominante y no permites que nadie te dispute la autoridad que posees. Te emocionas con las historias de tus antepasados y disfrutas viajar en compañía de tus parientes. Géminis: Para ti el amor familiar se expresa a través del servicio. Cuando un pariente está enfermo, siempre actúas con mucha delicadeza y atención. Demuestras tu cariño hacia los tuyos con regalitos y esperas que ellos también te apoyen cuando necesites ayuda económica. Cáncer: Tu familia está enredada en tu ser, es parte de tu esencia. Te defines a través de tus raíces y esos lazos de pertenencia. Cuando hay diferencias de opinión, te conviertes en un mediador, buscando el acuerdo entre todos. Necesitas todos pongan de su parte y se apoyen mutuamente. Leo: Tú eres capaz de hacer lo que sea por proteger a los tuyos. Si alguien se mete con alguno de tus afectos, lo tomas como una ofensa personal. Tu familia es tu punto débil y a veces puede ser la razón detrás de algunas de tus preocupaciones. Te recomiendo que perdones los errores de tus padres. Virgo: Siempre estás animando a los tuyos a crecer y desarrollarse. En cada nuevo proyecto que emprendes, incluyes a tus seres queridos, porque no puedes imaginar tu futuro sin ellos. Tienes la costumbre de acoger a tus amigos como parte de tu familia. Libra: Tienes un gran respeto por tus abuelos. A veces sientes el peso del mandato familiar de triunfar profesionalmente, lo cual puede resultarte un tanto agobiante. En el plano afectivo, quizás no eres tan cálido, pero tus familiares saben que pueden contar contigo cuando las cosas se ponen difíciles. Escorpio: Tú no toleras que intenten limitarte o atarte afectivamente. Sin embargo, eres una persona solidaria y siempre estás dispuesto a ayudar a tus familiares cuando lo necesitan. Tus antepasados son tus guías y referentes en el camino de la vida, siempre presentes en tu corazón. Sagitario: Para ti el universo entero es como una gran familia. Sientes una profunda debilidad y empatía por aquellos seres que están desvalidos y necesitados. Eres capaz de hacer grandes sacrificios por tus parientes. Sin embargo, las actitudes posesivas de tus seres queridos te generan conflictos internos. Capricornio: A veces puedes enfrentar conflictos en tu esfera íntima porque te sientes invadido con facilidad. Es posible que te irrites con frecuencia y reacciones de manera autoritaria. Para experimentar una verdadera sensación de calidez necesitas tener una pareja a tu lado. RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: A tus seres queridos les demuestras tu cariño a través de obsequios y brindando apoyo económico cuando es necesario. Tienes la tendencia de racionalizar tus emociones, sin embargo, eres una muy servicial con tu familia. Piscis: Conoces muy bien lo que es la verdadera pertenencia cuando tienes hijos, ya que en ellos encuentras el núcleo afectivo y el eje de tu vida. También eres muy apegado a tus hermanos, primos y compañeros de escuela. Siempre estás dispuesto a escuchar a aquellos que más quieres. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 21, 24, 37, 72, 85, 98 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

