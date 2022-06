El Niño Prodigio: Horóscopo para el 3 de julio Aprovecha las vibraciones de este día para limpiar tu casa y acomodar tus cajones. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 3 DE JULIO ¡Feliz domingo mi gente bella! Les cuento que la Luna transitará por el signo de Virgo, así que estaremos mucho más minuciosos y pendientes de los pequeños detalles y nos concentraremos en nuestras tareas cotidianas. Aprovecha estas vibraciones para limpiar tu casa y acomodar tus cajones porque en el orden radica el secreto de la eficiencia. También será importante que aprendas a escuchar a tu organismo. Mi recomendación es que sigas una rutina saludable durmiendo las ocho horas recomendadas y que seas moderado con las comidas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI RELOJ BIOLÓGICO ESTÁ ALINEADO CON EL COSMOS". Si hoy, 3 de julio estás de cumpleaños… Durante esta revolución solar es probable que conozcas gente con inquietudes e intereses parecidos a los tuyos. Hay muchas posibilidades de que realices viajes de esparcimiento. Buscarás estar informado y recopilarás datos muy útiles. Además te sentirás muy bien acompañado. La Copa de la Suerte: 4, 15, 38, 52, 65, 73 Aries: Los achaques que sientes se producen porque te postergas y no te ocupas de tu cuerpo como deberías. Busca asesoramiento profesional para bajar el nivel de tensión e implementar una alimentación más saludable. Las mejorías están al alcance de tus manos. Tauro: Es tiempo que te ocupes de ti mismo y te brindes atenciones especiales. Recuerda que tu felicidad también se construye a través de las pequeñas gratificaciones que te regalas así que puedes ponerte a bordar, a hacer horticultura o entretenerte con un juego de mesa. Géminis: Te conectarás con tus raíces, asumirás nuevos compromisos afectivos y vivirás un momento de consolidación en el plano familiar. Protege tu intimidad para ahorrarte situaciones incomodas y respeta tus demandas internas. ¡Limpia y ordena a fondo tu hogar! Cáncer: El diálogo te ayudará a entender y asimilar la realidad y a fomentar el compañerismo. Tus hermanos o colegas de trabajo te aportarán información y te darán opiniones interesantes. Presta tus oídos e incorpora el hábito de conversar e interactuar con tu entorno. Leo: Trata de construir una base de seguridad económica. Ponte a hacer cuentas para comenzar el mes bien organizado y para abastecerte. Te recomiendo hacer una lista con las cosas y alimentos que tienes que comprar para que gastes sólo en lo que realmente necesitas. Virgo: Contarás con las herramientas adecuadas para afrontar tu porvenir. Así que clarifica tu mente y utiliza tu inteligencia para llevar a la práctica tus principales proyectos personales. Saldrás ganando si logras superar la inseguridad y el temor al fracaso. Libra: Hoy podrías sentirte un poco desanimado sin encontrar un motivo demasiado convincente. Evita sobrecargarte con actividades y trata de salvaguardarte del trajín cotidiano. Hallarás remedio para tus afecciones cuando te permitas un buen descanso. Escorpio: Tu entorno te aportará una perspectiva de la realidad más práctica y la diversidad de opiniones te servirá para concretar tus proyectos. Para que tus asuntos marchen correctamente deberás tener paciencia y respetar los tiempos naturales de las cosas ¡atiende los detalles! Sagitario: Hoy deberás apuntar tu flecha hacia una meta que te permita ocupar un lugar de mayor importancia en la sociedad. Los esfuerzos que haces deben traducirse en beneficios concretos para ti y para las personas que tienes a cargo. Continúa creciendo y prosperando. Capricornio: Llegarán oportunidades interesantes y sentirás deseos de crecer en las diferentes áreas de tu vida. Hay probabilidades de que surjan viajes por trabajo o de que tengas que hacer alguna capacitación. Tus posturas anticuadas serán puestas en jaque ¡abre tu mente! ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Tus problemas económicos se solucionarán si utilizas tu inteligencia y tu capacidad deductiva. Analiza la situación que te preocupa fríamente, desmenúzala y resuélvela parte por parte. Todos los fantasmas desaparecerán una vez que te atrevas a enfrentar tus miedos. Piscis: Te relacionarás con personas que te ayudarán a ver la realidad desde una perspectiva más práctica. Tu eres un ser muy inspirado pero una cuota de realismo podría resultarte útil concretar tus sueños. Habrá complemento en las sociedades que formes.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 3 de julio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.