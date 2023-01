El Niño Prodigio: Horóscopo para el 3 de febrero Este día estarás mucho más intuitivo y compasivo. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 3 DE FEBRERO ¡Feliz viernes, mi gente! Les cuento que hoy la Luna transitará por el signo de Cáncer y hará un trígono exacto con Neptuno, así que estaremos mucho más intuitivos, compasivos y empáticos. La tendencia a que absorbamos los sentimientos y las emociones de nuestros seres queridos será muy grande. Buscaremos que en nuestro hogar haya un clima afectivo y pacífico que nos permita evadir cualquier tipo de conflicto externo. También estaremos dispuestos a hacer grandes concesiones o sacrificios por nuestros familiares. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME DEJO ACOGER POR UNA CORRIENTE DE AMOR UNIVERSAL". Si hoy, 3 de febrero estás de cumpleaños… Durante este ciclo te interesarás mucho en las medicinas holísticas, ya que descubrirás la importancia de mantener integradas y en sintonía la mente, el cuerpo y las emociones. Además, habrá muy buen flujo de dinero y gracias a tu intuición sabrás reconocer las oportunidades para prosperar. La Copa de la Suerte: 7, 19, 26, 30, 47, 51 Aries Hoy te conectarás con tus seres queridos a través de recuerdos o sueños. Te vendría bien quedarte en casa para conmemorar viejas épocas, abrir un cajón de los recuerdos y volver a mirar antiguas fotos. Acepta tu costado más frágil y profundiza en tus sentimientos. Tauro Sería interesante que te sumerjas un poco más en lo que te gusta, te intriga y te despierta curiosidad. A la hora de elegir compañía inclínate por personas cálidas, humanitarias y tiernas. Dialogar te ayudará a desarrollar un mayor grado de comprensión. Géminis Los astros te traen los mejores augurios en el campo del dinero. Todo indica que una figura femenina intercederá para que puedas progresar económicamente. Además, se darán las condiciones para que hagas un negocio con bienes raíces o equipes tu hogar con mobiliario nuevo. Cáncer Con tantos planetas a tu favor te sentirás satisfecho con tu destino y con lo que muestras de ti. Todo fluirá con amor en tu vida y así como recibirás ayuda la brindarás a los demás. Encontrarás en tu camino seres de sabiduría que te servirán de guía. Leo En este día la práctica de alguna disciplina espiritual como yoga, reiki o meditación te ayudará a cerrar un ciclo. Serás como un mar de emociones y conmemorarás a los seres queridos que ya no están contigo. Habrá despedidas cálidas y emotivas. Virgo Los astros te llevarán a retomar viejas amistades o proyectos y a participar de actividades humanitarias. Las invitaciones a reuniones estarán a la orden del día, así que pasarás el tiempo acompañado. Las oportunidades vendrán de la mano de las relaciones sociales. Libra Probablemente se incremente tu nivel de trabajo, pero gracias a la colaboración de tus colegas harás grandes avances. No dejes de valorar los gestos solidarios y el gran apoyo que recibes. Los objetivos que te has propuesto están más cerca de lo que crees. Escorpio Un viaje a un lugar de la infancia o con fuertes connotaciones afectivas está en puerta. Todas las circunstancias parecerán acomodarse a tus necesidades sin que tengas que hacer el menor esfuerzo. Reparte tu suerte brindando ayuda a los más desprotegidos. Sagitario Tu vida íntima tomará nuevas dimensiones y te mostrarás muy dócil en la esfera sexual. No tengas miedo de dejarte fluir, ya que habrá un clima de aceptación y un ambiente propicio para la entrega. Tampoco trates de ocultar la ternura que hay en ti. El Niño Prodigio promos10 Capricornio Es momento de cooperar con los demás y buscar el apoyo de personas sensibles y protectoras. Si estás en pareja, florecerán proyectos en común. Si estás soltero, conecta las antenas porque podrías conocer a alguien de una manera aparentemente "casual". ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario La Luna transitará el sector de la vida cotidiana, así que será la ocasión perfecta para limpiar la casa, cuidar tus platas o llevar a tus mascotas al veterinario. Además, te recomiendo que ingieras comidas más sanas y ricas en nutrientes. Piscis Los astros te brindarán la posibilidad de pasar tiempo de calidad con tus hijos, disfrutar de tu pasatiempo preferido o vivir romances inolvidables. La creatividad estará a flor de piel y tendrás ocasión de encandilar a todos con tus talentos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 3 de febrero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.