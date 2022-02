El Niño Prodigio: Horóscopo para el 3 de febrero Solo a través del amor y en la unión con tus semejantes hallarás el estado de plenitud que tanto anhelas. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 3 DE FEBRERO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido jueves! Les cuento que hoy la Luna se unirá a Neptuno en la constelación de Piscis así que tu intuición emergerá y sentirás que formas parte de la sinfonía universal. Estarás dispuesto a ayudar a otros. Navegarás por un océano de comprensión, empatía y compasión. Solo a través del amor y en la unión con otros seres hallarás el estado de plenitud que tanto anhelas. Recuerda que en el perdón y el agradecimiento se encuentra la llave de la verdadera felicidad. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LA FUENTE DE LA ABUNDANCIA ESTÁ EN MI INTERIOR". Si hoy, 3 de febrero estás de cumpleaños… Es posible que te conviertas en el principal referente de tu hogar, que te desempeñes como jefe, o que encares proyectos profesionales de gran envergadura. Pero trata de alternar las responsabilidades y el trabajo con momentos de distensión para no sobrecargarte. La Copa de la Suerte: 25, 39, 53, 72, 81, 95 Aries:Gracias a tu actitud bondadosa, un problema que arrastrabas del pasado hallará la mejor de las soluciones. Estarás dispuesto a colaborar con las causa del prójimo y renunciar a tus intereses personales por el bien común. Te volverás un ser más comprensivo y espiritual. Tauro:Se incrementará el contacto con otras personas así que aprovecha esta apertura para flexibilizar tu posición y vislumbrar otros puntos de vista. Tus ideales más elevados resurgirán a partir de la interacción social. Tus amigos te ayudarán a renovarte y a ceder. Géminis:Se sumarán a tu itinerario nuevas responsabilidades y ocupaciones. En el trabajo probablemente te toque suspender lo que estabas haciendo y redefinir objetivos. Si quieres escalar posiciones deberás manejarte con flexibilidad, camuflarte si es necesario y seguir la corriente. Cáncer:Llegarán a tu vida personas con una mirada espiritual que te estimularán para que recorras junto a ellas un camino de crecimiento. Aprovecha para crear contactos con el extranjero, para viajar o para adoptar una nueva filosofía basada en el amor. Déjate guiar. Leo: Hoy ejercerás un gran magnetismo sobre los demás y atraerás hacia ti aquello que deseas. Sera un momento propicio para que fluyas en las corrientes eróticas y experimentes niveles más intensos de conexión. Conocerás múltiples y diversas facetas del placer. Virgo: La conexión con las personas que te rodean se volverá más profunda y las palabras estarán de más porque podrás percibir sus sentimientos. Será un momento ideal para dar y recibir amor. Pero fluye sin expectativas y deja que tus relaciones sigan su curso natural. Libra: Tu vida cotidiana se volverá más agradable ya que te tomarás el tiempo necesario para disfrutar de tus actividades. Aprovecha para ocuparte de esos detalles que te hacen sentir mejor con tu cuerpo; regálate un cambio de look o un masaje, o sesión de pedicura. Escorpio: Este es un momento para bajar la guardia. Las barreras que te separan de los demás son ilusorias, así que sal al mundo con tu cara más sensible. Suaviza un poco tu imagen vistiéndote con ropa clara y sonriendo de cuando en cuando ¡perfúmate con esencia de jazmín! Sagitario: En tu casa habrá un clima ideal para celebrar reuniones y recibir visitas. Estarás predispuesto a compartir tu intimidad y te convertirás en un gran anfitrión. Recuerda que ser hospitalario con quienes lo necesitan es un gesto de generosidad que te enaltece como persona. Capricornio: Hoy buscarás comunicarte con toda persona que se cruce en tu camino. Pero ten cuidado con lo que dices y no te envuelvas en chismes o habladurías porque se te pueden escapar cosas que no querías decir. Ante la duda mejor guarda silencio. Acuario: Con Neptuno influyendo en el área de la economía debes cuidarte de dar pasos en falso o de ser víctima de estafas. Así que si vas a llevar adelante una operación comercial antes trata de pedir asesoramiento a personas que sean de tu confianza. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Con la Luna y Neptuno recorriendo tu propio signo se acrecentará notablemente tu intuición. Serás como un mago o un hechicero. Las facetas más misteriosas de tu personalidad emergerán y te seguirán en masa. Se amplificará tu radio de influencia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 3 de febrero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.