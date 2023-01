El Niño Prodigio: Horóscopo para el 3 de enero Tus relaciones cobran gran importancia, especialmente con los varones de tu familia. ¡Mira lo que te deparan los astros para hoy con tu horóscopo diario por El Niño Prodigio! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hoy, 3 de enero estás de cumpleaños… Durante este ciclo hay grandes posibilidades de que cambies de lugar de trabajo, que cumplas nuevas funciones o que retomes un antiguo oficio. Para que la salud ande bien será fundamental que ejercites tus vías respiratorias mediante el yoga o las caminatas. La Copa de la Suerte: 7, 13, 26, 44, 98, 99 Aries: Si quieres ganarte el respeto de los demás ocúpate de que tus acciones sean consecuentes con tus dichos. Aunque estás acostumbrado a hacer las cosas por ti mismo, tendrás que considerar la opinión de los que te rodean antes de tomar una decisión. Tauro: Los progresos que ansías obtener en el plano económico se harán desear un poco más, pero en breve estarás poniendo en marcha nuevos proyectos comerciales que te llevarán a incrementar tus ingresos. Aprovecha para analizar tus opciones y hacer estudios de mercado. Géminis: El tránsito de la Luna en Géminis te tendrá revisando algunas cuestiones de orden individual que dependen exclusivamente de ti. Será un momento propicio para revaluar tus proyectos y reconsiderar tus próximas decisiones. Recuerda que hay temas que vale la pena revisarlos dos veces. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Cáncer :Algunos enojos y fantasmas te tienen como perdido en un laberinto. En los momentos de tensión haz un alto, respira hondo y charla a solas contigo para encontrar la alternativa que llene tu alma. Recuerda que en tu interior habitan todas las respuestas. Leo: Si formas parte de algún club, asociación o agrupación podrías tener algunas diferencias con otros miembros. En cuanto a tus amigos, también podría haber opiniones encontradas. Pero ir al choque o confrontar con otros no será beneficioso, así que toma distancia. Virgo: Las presiones y las responsabilidades se incrementan y aún no estarás en condiciones de cumplir los objetivos que te habías propuesto. Tómate un tiempo para replantear tus metas. Si te mantienes abierto a escuchar diversas opiniones te ganarás el respeto público. Libra: Las gestiones relacionadas con viajes, los litigios judiciales y los trámites de residencia sufrirán algunas trabas o demoras. Recuerda que los mayores impedimentos se encuentran en nuestra mente, así que aprovecha este alto en el camino para ampliar tu visión. Escorpio: Surgirán algunos dilemas que no pueden resolverse de un día para otro, así que sé paciente. Te ocuparás de temas financieros y perseguirás un negocio que puede incrementar notablemente tu capital, pero no permitas que la ansiedad te domine a la hora de negociar. Sagitario: Las fuerzas planetarias harán que tus vínculos se vuelvan sumamente intensos. Pero debes aceptar que las demás personas tienen su propio poder de decisión y evitar las actitudes dominantes. Si insistes demasiado en imponer tus deseos provocarás el efecto contrario a lo que buscas. Capricornio: La hiperactividad y la dificultad para canalizar tu energía vital correctamente podrían traerte tensiones musculares, dolores de cabeza o estrés. Si haces actividad física asegúrate de previamente estirar los músculos. Considera la opción de visitar al masajista. Acuario: Aparecerá en tu vida una persona que te provocará gran atracción, pero antes de salir a la conquista te sugiero que analices muy bien lo que pones en juego. Si tienes hijos recuerda que eres tú el que tienes la última palabra y no al revés. Piscis:Si buscas imponer tu manera de hacer las cosas en el ámbito de la familia o el hogar podrías provocar peleas. Las actitudes autoritarias no te llevarán a ninguna parte, así que antes de tomar decisiones piensa en las consecuencias. Revisarás el vínculo con tus parientes varones.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 3 de enero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.