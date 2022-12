El Niño Prodigio: Horóscopo para el 3 de diciembre Será una ocasión excelente para que tomes la iniciativa y te atrevas a invitar esa persona especial a salir. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 3 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido sábado! Les cuento que durante este día la Luna transitará por Aries y hará un trígono de fuego con Venus y Mercurio, así que estaremos muy ardientes, traviesos y apasionados. Por eso, será una ocasión excelente para que tomes la iniciativa en las cuestiones sentimentales, invitando a salir o haciéndole una propuesta osada a esa persona que enciende tu deseo. Si estás en pareja proponle algún paseo y declara abiertamente tu amor. La intrepidez repercutirá positivamente en tus vínculos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LA FLECHA DE CUPIDO BENDICE MI VIDA". Si hoy, 3 de diciembre estás de cumpleaños… Este año te regalarás pequeños viajes, escapadas y excursiones que te harán la vida mucho más llevadera. Además, te rodearás de personas sabias que sabrán aconsejarte y acompañarte. Si tienes hijos conseguirás guiarlos con tu ejemplo o brindarles una buena educación. La Copa de la Suerte: 16, 33, 56, 69, 70, 97 Aries Con la Luna en tu signo pisarás más fuerte y te lanzarás a vivir experiencias que resultarán muy enriquecedoras para tu vida. Mi propuesta para ti es que tomes contacto con personas de otras colectividades porque esa será una hermosa manera de elevar tu nivel cultural. Tauro Quizás aún no lo sabes, pero todos tenemos un tercer ojo que nos permite percibir ciertos misterios de la existencia. Hoy el chamán que vive dentro de ti se despertará y te regalará visiones poderosas. Utiliza tu fuerza espiritual y tu capacidad transformadora para ayudar al prójimo. Géminis Hoy tendrás la oportunidad de hacer amistades nuevas y de reinventarte en el ámbito social. Te rodearás de seres con un espíritu muy curioso y festivo que te harán sentir joven. Descubrirás que en la interacción vas adquiriendo más potencia. Cáncer Conseguirás destacarte a nivel profesional y tus logros serán celebrados por tus colegas. El factor humano se convertirá en el motor que te mantendrá en carrera. Además, es posible que alguien de tu entorno de trabajo se enamore de ti y te haga una propuesta romántica. Leo Tu parte sabia tomará el timón de tu vida y te ayudará a abrirte caminos. Vivirás experiencias muy significativas y, con la luz de tu enseñanza, podrás guiar a los que vienen detrás. Si tienes hijos prepárate porque te harán sentir inmensamente dichoso. Virgo Un pariente te dará financiamiento para que puedas reformar tu vivienda o acceder a tu casa propia. Será un momento excelente para que lleves a cabo negocios con inmuebles o bienes raíces. A la vez el sexo cumplirá una función reconstituyente, así que concédete una alegría. Libra Comprobarás que la espontaneidad y el espíritu travieso son imprescindibles para mantener encendida la llama del amor. Seduce a tu pareja a través de palabras y frases sugerentes. Si estás solo podrías encontrar a alguien atractivo en una aplicación de citas o red social. Escorpio Hoy tu bienestar físico se volverá prioritario. Si tu intención es quemar calorías y fortalecer los músculos podría serte de gran utilidad anotarte en un gimnasio o contratar un entrenador. Y si tienes un dinero extra podrías invertir en una bicicleta fija. Sagitario En las cuestiones del corazón tu fortuna dependerá de la habilidad con que juegues tus cartas. Si te animas a expresar tu lado romántico tu vida se convertirá en un verdadero festival. Descubrirás que la esencia del amor radica en ser valiente y en saber brindarse. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio Sentirás deseos de permanecer más tiempo en tu hogar y de conectar con tu pasado afectivo. Al mirar hacia atrás descubrirás que a lo largo de tu historia tus familiares jugaron un papel clave y fueron esenciales para que pudieras levantarte después de las caídas. Acuario Estoy contento porque encontrarás los cómplices indicados para ti, que le pondrán sazón a tu vida. Desarrollarás un vínculo muy fraterno con un amigo y eso te provocará una gran felicidad. El intercambio de chistes y bromas hará que te rías a carcajadas. Piscis Al fin todos los esfuerzos que vienes haciendo darán el resultado deseado. Con tu dinero extra podrías permitirte algún capricho o invertir en algo que te aporte un mayor grado de autonomía. ¿Acaso meditas sobre la posibilidad de comprarte un vehículo?

