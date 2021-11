El Niño Prodigio: Horóscopo para el 3 de diciembre Te conectarás con personas de otras regiones y retomarás tus planes de viaje. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 3 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido viernes! Les cuento que durante este día la Luna transitará por la constelación de Sagitario llenándonos de optimismo y de deseos de ampliar nuestros horizontes. Irás en busca de experiencias que tengan un sentido y que te dejen una enseñanza. Además, te contactarás con personas de otras regiones y retomarás tus planes de viajar. Trasmíteles a aquellos que te rodean los conocimientos que has adquirido a lo largo del camino, no prives al mundo de tu luz. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME CONECTO CON TODO LO QUE FACILITA MI DESARROLLO". Si hoy, 3 de diciembre estás de cumpleaños… Una buena estrella guiará tus pasos y te llevará a encontrar un nuevo sentido para tu vida. Te convertirás en un faro de luz para los seres que te rodean y les trasmitirás un mensaje inspirador. Tu espíritu generoso y protector estará exaltado. La Copa de la Suerte: 4, 12, 28, 49, 62, 79 Aries: Una oportunidad trascendente golpeará a tu puerta el fin de semana y esto mejorará tu humor. Si estás pensando en viajar o indagar sobre otras culturas alégrate porque habrá alguien dispuesto a acompañarte. Recuerda que si quieres ser feliz debes tener siempre pensamientos positivos. Tauro: Las influencias planetarias en el sector de la sexualidad te aportarán un enorme magnetismo y despertarán tu interés por los temas pasionales. Desplegarás nuevas técnicas que incrementarán el deseo, y te permitirán generar el clímax ideal y aumentar el placer. Géminis: ¡Buenas noticias! Las estrellas crearán un clima ideal para que prosperen las relaciones afectivas y promoverán los encuentros románticos. Si estás en pareja te sentirás tan enamorado como en el primer día y si estás soltero prepárate porque el amor golpeará a tu puerta. Cáncer: Podría surgir una propuesta de trabajo que te traiga mayores ingresos, beneficios y perspectivas. Estudia la situación con detenimiento y no la pases por alto porque hay oportunidades que no se presentan dos veces. También es factible que desarrolles un nuevo oficio. Leo: Se presentará la oportunidad de hacer contacto con el deseo de tu corazón, y de desarrollar ese gran don que te distingue de los demás. Tus talentos naturales se encontrarán en su máxima expresión y te robarás las miradas con tu naturalidad, tu creatividad y tu espíritu festivo. Virgo: Los astros alentarán la vida familiar y hogareña. Te mereces un momento de relax y entregarte a los placeres junto a los que más quieres. Asegúrate de que no falte en tu mesa la buena bebida, la buena comida ni música alegre como telón de fondo. Y como te venía diciendo hoy estarás lleno de optimismo porque la Luna transitará por Sagitario. Veamos qué se viene para el resto de los signos… Libra: Este fin de semana tus facultades intelectuales estarán en su máxima expresión, te encontrarás en una situación ideal para exponer tus conocimientos y para abarcar nuevos temas a través del estudio. Incorpora nuevos recursos comunicativos aprendiendo un nuevo idioma. Escorpio: Los astros te presentarán más de una oportunidad en el campo económico que sabrás reconocer y aprovechar. Las operaciones comerciales tomarán más empuje y te entusiasmará la idea de aumentar tus ingresos. Un círculo virtuoso de abundancia se desplegará en tu vida. Sagitario: Con Mercurio, la Luna y el Sol en tu signo la confianza en ti aumentará y no encontrarás límites a la hora de expandirte. Tu energía positiva atraerá como un imán a personas positivas que te ayudarán a lograr todas tus metas. Tu brújula interior se activará. Capricornio: Recuerda que la vida es un boomerang, las buenas acciones que efectuaste ayer, hoy volverán a ti como vibraciones positivas. Serás ayudado por protectores anónimos y el misterio se prolongará por mucho tiempo ¡Recibe con los brazos abiertos lo que te otorga el universo! Acuario: Sentirás deseos de participar de eventos grupales y de retomar el contacto con esos amigos que no ves hace tiempo. El intercambio te ayuda a renovarte y te llenará de inspiración para formular proyectos. Utiliza positivamente esta energía tan positiva e innovadora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Este fin de semana aumentará tu grado de actividad, tus responsabilidades y tu nivel de exigencia. Se presentarán las condiciones ideales para que desarrolles tu capacidad de conducción y para que ocupes un lugar de mayor importancia en el sitio donde trabajas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 3 de diciembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.