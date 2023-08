El Niño Prodigio: Horóscopo para el 3 de agosto En el trabajo habrá más responsabilidad y proyectos: por momentos sentirás estrés y tendrás que tomar decisiones importantes, ¡respira hondo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niño Prodigio Credit: Getty Images JUEVES, 3 DE AGOSTO Les tengo una primicia; hoy el firmamento está alborotado con la presencia de los signos de Virgo y Piscis, formando un eje bien poderoso de servicio. La Luna y Saturno, en el reino de los pececitos, nos recuerdan lo importante que es cultivar la compasión y tener en cuenta las limitaciones que pueda tener nuestro prójimo. Pero eso no es todo, pues Marte y Mercurio en Virgo nos dotan de las herramientas del ingenio y la practicidad. Brinda tu ayuda para aliviar el sufrimiento ajeno. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DEJO UNA HUELLA DE BONDAD EN EL MUNDO". Si hoy, 3 de agosto estás de cumpleaños… Tendrás que tomar decisiones importantes en relación a tu economía. Por eso, a la hora de hacer negocios inmobiliarios, tramitar herencias o divisiones de bienes, será crucial contar con un buen asesoramiento. Sé precavido con tus decisiones. La Copa de la Suerte: 5, 7, 32, 38, 52, 67 Aries: Prepárate para un aumento en tu actividad laboral, lo cual puede generar cierto estrés en tu vida. Para enfrentarlo, te convendrá realizar tus tareas con calma. Si te sientes un poco abrumado, tómate un momento para relajarte. Prioriza tu bienestar integral. Tauro: Tomarás decisiones que causarán un impacto y generarán revuelo en tu círculo de amistades. Sin embargo, recuerda que aquellos a tu alrededor pueden brindarte apoyo, estabilidad y una estructura útil. Será importante fomentar el trabajo grupal y buscar el respaldo de quienes te rodean. Géminis: Tus compromisos profesionales te mantendrán ocupado y tus familiares también te demandarán atención. Será una jornada exigente para ti. Sin embargo, te sugiero que evites los roces y las confrontaciones. Mantén la calma en todo momento. Cáncer: Es posible que alguien cercano cuestione tus creencias o que surjan discusiones sobre temas políticos o religiosos. Escucha atentamente las perspectivas de los demás, pero no te sientas presionado a cambiar tu forma de pensar. ¡Mantén tu fe en tus convicciones y practica la tolerancia! Leo: Es posible que consideres solicitar un préstamo. Sin embargo, te aconsejo que no te comprometas con obligaciones que luego no puedas cumplir. Será importante que evalúes cuidadosamente tus opciones financieras y tomes decisiones responsables. Virgo: Tu energía y determinación se intensificarán, pero también podrías volverte más propenso a los desacuerdos. Para evitar peleas innecesarias, te sugiero que busques una forma constructiva de canalizar tu energía. Aquellos que te aman te motivarán a actuar pacíficamente. Libra: Podrías sentirte agitado e inquieto debido a las tareas pendientes del pasado, lo cual puede dificultar conciliar el sueño. Permíteme sugerirte una práctica que puede ayudarte a promover un descanso tranquilo. Antes de acostarte, pon gotas de esencia de lavanda sobre tu almohada. Escorpio: Es maravilloso que te sientas auto suficiente. Sin embargo, será importante recordar que las personas que te rodean pueden tener un impacto en tu tranquilidad. Te recomendaría no ser demasiado inflexible y mantener la serenidad en tus interacciones. Sagitario: Entiendo que tienes grandes responsabilidades en el ámbito profesional, pero recuerda que la vida no se limita solo al trabajo. Tus seres queridos anhelan tu cercanía y tu calidez. Será importante que encuentres un equilibrio entre todos tus compromisos. RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: Te llegará una propuesta que despertará tu interés. Sin embargo, será crucial que te tomes el tiempo necesario para evaluar cuidadosamente tus opciones. Además, te sugiero que selecciones sabiamente a las personas con quienes compartes tus opiniones. Acuario: Será importante que te prepares para posibles desacuerdos con tus socios comerciales. Si bien esto puede generar cierta preocupación, te sugiero que enfoques tu energía en fortalecer tu autoestima. Busca nuevas fuentes de ingresos más estables y duraderas. Piscis: Puedes percibir ciertas agresiones dirigidas hacia ti y sentirte algo abrumado. En momentos como esos, te sugiero que visualices un escudo protector a tu alrededor. Este símbolo representará tu capacidad de mantener tu propia integridad y preservarte de influencias negativas.

