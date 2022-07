El Niño Prodigio: Horóscopo para el 3 de agosto ¡Cuidado! Podrían venir algunos desacuerdos dentro de tu círculo cercano. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 3 DE AGOSTO ¡Y eso mi gente linda! ¡Llegamos al ombligo de la semana! ¡Feliz miércoles! Les cuento que en este día la Luna transitará por Libra y hará una cuadratura con Venus en Cáncer. Este tránsito puede traer algunos desacuerdos con nuestro círculo cercano. Será importante tratar a los demás con mucho cuidado, porque estaremos más propensos a herir susceptibilidades. Si sientes timidez, suéltate y entrega tu confianza poco a poco. Respeta tu fragilidad y plantea tus temores e inseguridades. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "CULTIVO EL RESPETO Y EL CUIDADO EN MIS RELACIONES AFECTIVAS". Si hoy, 3 de agosto estás de cumpleaños… A partir de hoy los astros se conjugan para que este nuevo año de tu vida sea muy divertido y armonioso. Quiero que valores lo que tienes a tu alrededor y que disfrutes de tus relaciones con las personas que te rodean y te aprecian verdaderamente. La Copa de la Suerte: 22, 30, 38, 44, 57, 94 Aries Conocerás personas nuevas que te resultarán sumamente atractivas y te harán toda clase de propuestas interesantes. Cultiva tu vida social, pero no vayas a alejarte ni a descuidar a tus familiares porque ellos te necesitan mucho, aunque no lo demuestren. Tauro Busca el placer que existe en los detalles cotidianos y en los pequeños gestos de tus compañeros de trabajo. Necesitas seguir una dieta líquida para que tus riñones funcionen bien y para que tu piel esté siempre hidratada ¡cuida tu cuerpo! Géminis Recuerda que el amor y el dinero van por caminos separados y que no es bueno mezclar las cosas. Trata de separar tus preocupaciones económicas de tu relación de pareja, mezclar todo te impedirá disfrutar sus momentos juntos. Confío en que puedes hacerlo. Cáncer Hoy tus familiares te demandarán atención y te pedirán que colaborares con ellos. Con tu corazoncito protector responderás a todos los pedidos, pero no debes postergar o relegar tus propios intereses. Resérvate un momento en el día para mimarte y otorgarte una gratificación personal. Leo Mejorará la relación con tus familiares, compañeros de estudio o de trabajo y siempre encontrarás un cómplice para tus aventuras. Te recomiendo que dejes de evocar los tiempos pasados para que la felicidad no se te escape de las manos. Virgo Pensaras nuevas estrategias para progresar económicamente, tener un mejor futuro y obtener tus objetivos. Tendrás una visión especial para los negocios que te ayudará a detectar las mejores oportunidades. Lo que adquieras hoy se revalorizará el día de mañana. Libra La Luna exaltará toda tu seducción, belleza y delicadeza natural. Utilizarás tus encantos para las relaciones públicas y gracias a tus nuevos contactos lograrás una posición de prestigio. Pero, por complacer a los demás no vayas a dejar de lado tus preferencias. Escorpio Hoy podrías sentir que tus sueños son inalcanzables, pero ese desanimo sólo es producto del cansancio. Estás más sensible y necesitas estar a solas contigo mismo para encontrar tu equilibrio interior. Si logras relajarte saldrás de esa melancolía que te invade y te sentirás mucho mejor. Sagitario Los astros promoverán la vida social, el intercambio y el contacto con amigos. Serás invitado a eventos o reuniones sociales donde habrá una gran cantidad de personas. Experimentarás una fuerte energía de seducción que puede ponerte en una posición un poco incomoda. Cuida las apariencias. Capricornio Este es un momento ideal para cumplir con compromisos y responder a requerimientos de tus compañeros de trabajo. Si estás en la búsqueda de empleo, recurre a tus amistades porque ellos pueden ser de gran ayuda y no te darán la espalda ¡que no te avergüence pedir ayuda! ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Gracias a tu fe sortearás todas las pruebas y atravesarás los pequeños obstáculos que surjan en el camino. Quiero que te guíes por los pensamientos positivos y que te apartes de cualquier idea que pueda desalentarte, recuerda que tu destino lo vas construyendo paso a paso. Piscis Hoy te beneficiarás de la buena fortuna de otras personas, así que aprovecha para unir fuerzas. Utiliza tu poder de persuasión para solicitar préstamos y financiamientos. Durante estos días, el exceso de romanticismo podría ser negativo. Disfruta lo que hay.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 3 de agosto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.