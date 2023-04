El Niño Prodigio: Horóscopo para el 3 de abril Te traigo el mensaje del dios hindú Indra que te ayudará a aumentar tu capacidad de decisión, Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES, 3 DE ABRIL El Sol y Júpiter transitarán juntos por la constelación de Aries. Además, el dios hindú Indra te ayudará a aumentar tu capacidad de decisión, tomar las riendas y vencer cualquier obstáculo que se interponga en el camino. Presta atención a tu horóscopo… Aries:Las decisiones que tomes marcarán un antes y un después en tu línea de tiempo y repercutirán en las distintas áreas de tu vida. Si bien actuarás con la valentía que te caracteriza no correrás riesgos innecesarios. Te conducirás con un espíritu sumamente generoso y protector. Tauro: Tus emociones más profundas estarán trastocadas. Una etapa del pasado cobrará especial relevancia y te tocará decidir si vuelves a retomar un proyecto personal que creías olvidado. Conversar a calzón quitado con alguien de tu confianza te ayudará a definirte. Géminis: Te toparás con personas enérgicas que te alentarán e incentivarán tus ansias de aventuras. Estarás dispuesto a luchar fervientemente por tus ideales y te involucrarás en proyectos absolutamente innovadores. Es posible que arriesgues capital económico con el fin de realizar tu sueño. Cáncer: Tú te encontrarás muy empoderado, con la adrenalina corriendo por tus venas y todos tus instintos despiertos. Tus aptitudes de mando y liderazgo aflorarán y estarás dispuesto a luchar a capa y espada para lograr lo que tanto ambicionas. Triunfarás en el plano profesional. Leo: Surgirá un contacto con el extranjero que será muy relevante para tu vida. Es posible que para avanzar en tu camino de desarrollo personal tengas que cortar con algunas ataduras del pasado. Mira hacia adelante porque una estrella muy brillante guiará tus pasos. Virgo: Entre tus sábanas subirá la temperatura y vivirás experiencias de gran intensidad tanto a nivel físico como emocional. Aflorará tu costado más salvaje y podrás liberarte de muchas tensiones. Tu sex appeal se incrementará y te volverás muy codiciado en tu círculo social. Libra: Será una etapa fantástica a nivel romántico porque te animarás a jugar un rol más activo dentro de tu relación de pareja. Si aún estás soltero, no será por mucho tiempo más ya que finalmente te decidirás por uno de tus candidatos. Sabrás imponer respeto. Escorpio: Tomarás el control de tu cuerpo realizando una rutina de entrenamiento diario y tu organismo recuperará su fortaleza. Además, te convertirás en el dueño de tu agenda y de tu tiempo porque conseguirás manejarte con mayor independencia dentro del ámbito de trabajo. Sagitario:Tendrás una conquista amorosa importante que te consagrará como ganador y sentirás deseos de presumir. Además, tendrás suerte en las apuestas y los juegos de azar, pero cuidado con excederte y abusarte de tu buena fortuna porque los demás no tendrán piedad. Capricornio:Inaugurarás una etapa en el área familiar, ya sea porque estrenas una casa o porque un nuevo miembro se incorpora a tu círculo íntimo. También podrías lanzarte a convivir con la persona que amas para reafirmar la pasión que los une. Te comprometerás afectivamente. Acuario:Es posible que te compres un nuevo carro o que realices visitas a regiones cercanas con el propósito de explorar, comerciar y ampliar tu espectro de posibilidades. Si tienes entrevistas de trabajo te manejarás como un ganador y líder nato, tu poder de convencimiento será alto. Piscis:Tú desarrollarás un nuevo proyecto económico muy conveniente y expansivo. En cuestiones financieras jugarás a la ofensiva y obtendrás notables ganancias porque la gente confiará en ti. El flujo de dinero aumentará notablemente y accederás a lujos que antes desconocías. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 15, 23, 27, 35, 59, 76 Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN!

