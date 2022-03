El Niño Prodigio: Horóscopo para el 3 de abril Aprende a soltar y a no aferrarte a lo terrenal. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 3 DE ABRIL ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido domingo! Hoy nos vendrá muy bien evocar a Vayu que es el dios hindú del viento porque con su vibración nos ayudará a desapegarnos y a vislumbrar nuestra realidad desde una óptica más elevada. Sucede que la Luna transitará por Tauro y a su paso hará una conjunción con Urano y este aspecto nos alerta frente a las actitudes posesivas. No te aferres a lo terrenal. Recuerda que solo posees aquello que no puedes perder en un naufragio. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SUELTO PORQUE ANHELO VIVIR EN PAZ". Si hoy, 3 de abril estás de cumpleaños… Es posible que cambies de lugar de residencia o que te mudes a una casa más grande. Será un año en el que trabajarás muy duro y harás un gran esfuerzo por incorporar las nuevas tecnologías. Tus seres de luz te darán mensajes importantes a través de sueños. La Copa de la Suerte: 5, 28, 50, 66, 72, 87 Aries:Te llegará dinero por vías inusitadas. Vayu te dice que te animes a explotar tu potencial latente y que busques nuevas maneras de ganarte el sustento. Si tienes productos para comercializar recurre a las redes. También será oportuno que inviertas en informática y nuevas tecnologías. Tauro:Este es un momento de una gran revocación de tu vida y de tu ser. Tú tienes una tendencia bastante posesiva y ese es tu principal impedimento para evolucionar. Vayu te ayudará a darle la bienvenida a los nuevos aires y a encontrarle provecho a los cambios. Géminis:Este es un momento óptimo para que recurras a las técnicas de autoayuda y para que te liberes del bagaje que te impide andar fresco y ligero. Vayu te traerá mensajes trascendentes a través de distintas vías y tú los captarás rápidamente. Tu antena interceptará las señales. Cáncer:Tu núcleo de amistades te aportará muchas ideas y a través de tus vínculos lograrás renovarte. Vayu te ayudará a sociabilizar y a obtener ganancias de la interacción. Cuando proyectes tu futuro permítete volar con la mente ¡llego la hora de que te reinventes! Leo:Este es un periodo para que te animes a cuestionar algunas normas, para que te liberes de la necesidad de encajar socialmente y para que te atrevas a proyectar al mundo una imagen más original. Vayu te ayudará a alcanzar un gran logro en poco tiempo. Virgo:¡Tus creencias cambiarán! Te atreverás a mirar el mundo desde una perspectiva completamente nueva y esto te provocará deseos repentinos de estudiar, de viajar e incluso te plantearás la posibilidad de probar suerte en otra región. Vayu te ayudará a encontrar el rumbo. Libra:En temas de negocios será un tiempo para que improvises. Podrías tener ingresos por herencias o donativos y también podría suceder que un socio comercial se retire de la escena. Vayu te ayudará a sacar ventaja de los cambios. En el lecho te atreverás a probar cosas nuevas. Escorpio:Tu pareja o tu socio te propondrán cambios. Será importante que abras tu mente y que respetes el territorio ajeno. Vayu te ayudará a descubrir nuevas maneras de relacionarte. Si estás soltero vive el momento y no intentes retener a los candidatos que aparezcan porque podrías espantarlos. Sagitario:Si quieres que te vaya bien el trabajo te sugiero que incorpores las nuevas tecnologías. Vayu te ayudará a maximizar el tiempo que inviertes en tus tareas, a ganar eficiencia y elevar tu nivel de productividad. El home office podría traerte excelentes resultados. Capricornio:Hoy quiero que te mires en el espejo y que tomes consciencia de tu gran potencial creativo ¡eres un ser único e irrepetible! Vayu te ayudará a liberarte en el territorio romántico y a encontrar tu propio estilo. Atrévete a dar la nota, a expresarte y a romper los moldes. Acuario:Vayu te ayudará a llevar adelante una gran renovación del sitio en que vives.Te sugiero que abras las ventanas de par en par para que, entre la luz y el aire, que votes los trastos viejos y que modernices tus muebles. También podrías invitar a tus amigos a comer. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Vayu te ayudará a abrir la mente y a estar al día con todas las novedades.Tu curiosidad se despertará y dialogarás con todo tipo de personas. Será importante que te atrevas a manifestar tus opiniones, aunque sean distintas o provocadoras. Conviértete en un libre pensador.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 3 de abril

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.