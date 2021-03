El Niño Prodigio: Horóscopo para el 3 de abril Este será un día lleno de oportunidades e ideal para evaluar tu realidad desde un punto de vista objetivo. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SÁBADO, 3 DE ABRIL ¡Feliz sábado, gente linda! Les cuento que en este día la Luna transitará por Capricornio desde donde hará un perfecto trígono con Urano. Este aspecto nos permitirá evaluar la realidad desde una visión sumamente amplia y objetiva que nos ayudará a proyectar lo que queremos para nuestra vida y nuestro futuro. Vislumbrarás una alternativa para volverte un ser más independiente y más autónomo. También dejarás de lado algunas formalidades inútiles. Te surgirá la oportunidad de agruparte a otras personas y esto podría ayudarte avanzar más rápido. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DISEÑO UNA VIDA A LA MEDIDA DE MIS SUEÑOS". Si hoy, 3 de abril, estás de cumpleaños… Tus seres queridos te brindarán su ayuda para que puedas concretar un importante proyecto personal y alcanzar gran sueño. Sentirás que estás dando inicio a una nueva etapa. Una ráfaga de aire fresco ingresará a tu vida llevándote a experimentar una intensa renovación. La Copa de la Suerte: 2, 9, 29, 42, 56, 85 Aries Los cuerpos celestes indican que tendrás un logro importante en el plano material y que dispondrás de los recursos necesarios para concretar una antigua meta. El viento soplará a tu favor y tú tendrás la pericia necesaria para aprovecharlo ¡disfruta de tu triunfo! Tauro En este día una buena estrella te ayudará a vivir una experiencia de crecimiento tanto a nivel material como espiritual. Tus sentidos estarán mucho más despiertos y esto te ayudará a detectar formidables oportunidades ¡anímate a expandir tus horizontes! Géminis Tu memoria emocional y tus fantasías estarán muy activas. Contarás con una cuota extra de creatividad que te ayudará a desinhibirte en el plano de la sexualidad. Lograrás sorprender, estimular y electrizar la piel del ser que te acompañe. Cáncer La Luna transitará por Capricornio, tu signo opuesto, otorgándote la posibilidad de reafirmar el compromiso con las personas que te rodean y renovar las intenciones de permanecer juntos en el futuro. Sentirás que tus alianzas prosperan y que se refuerzan los puntos en común. Leo Será una excelente ocasión para que te ocupes de tu salud y te apliques los cuidados necesarios para sentirte en forma. Si comienzas una nueva dieta trata de que tenga un alto contenido de líquido a fin de que puedas purificar tu organismo. Virgo Los astros indican que encontrarás tu eje y que tu carisma estará exaltado. Tu presencia causará un fuerte impacto en los demás y dejarás una huella imborrable por donde vayas. Expresa lo que sientes ¡lograrás conmover a las personas que te rodean! Libra Será un momento propicio para que atiendas tus necesidades primordiales. Tus familiares te brindarán ayuda para que puedas renovar tu vivienda y reacomodarla de acuerdo a tus necesidades actuales. Ocuparte de tu vida doméstica te brindará una sensación de firmeza y seguridad. Escorpio Las personas de tu entorno cambiarán repentinamente, pero no te asustes porque tus relaciones irán evolucionando de forma positiva. Será importante que te mantengas predispuesto al dialogo y que trates de ponerte en el lugar del otro. Cuando te toque hablar no des rodeos. Sagitario Una ayuda inesperada cambiará felizmente tu realidad financiera y descubrirás nuevas vías para solucionar problemas que te han estado inquietando. Los demás te verán cómo alguien con quien vale la pena hacer negocios. Le abrirás la puerta a la prosperidad y al progreso. Capricornio La Luna transitará por tu signo dando inicio a un ciclo de 28 días. En este nuevo comienzo vas a definir cuál es el camino que quieres recorrer y estarás preparado para abrirte a nuevas experiencias. Te animarás a correr algunos riesgos. Acuario Sentirás deseos de bajar el ritmo y dejarte llevar por tus necesidades espirituales. Un sueño revelador o una inspiración transformarán tu realidad afectiva y descubrirás nuevas vías más espirituales para solucionar problemas que te han estado inquietando desde hace tiempo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis Dejarás de buscar excusas para no salir y entenderás que no puedes pasarte la vida encerrado así que prepárate para un día lleno de novedades y diversión. Permite que las ideas de gente interesante abran tu mente y tu abanico de posibilidades.

