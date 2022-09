El Niño Prodigio: Horóscopo para el 29 de septiembre Este día, El Niño Prodigio te recomienda que pidas protección y abundancia a San Miguel. Mira lo que te deparan los astros para hoy. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 29 DE SEPTIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz jueves! Les cuento que hoy es el día de los Arcángeles San Gabriel, San Rafael y en especial de San Miguel conocido como "Belié Belcán". Te recomiendo que pongas la imagen de San Miguel con una mazorca de maíz indio y pidas protección y abundancia. Por otro lado, Venus, el astro del amor, ingresará en el signo de Libra, así que buscaremos la armonía y equilibrio en nuestras relaciones y estaremos algo idealistas en el amor. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN ENCUENTRO EL AMOR Y LA FELICIDAD". Si hoy, 29 de septiembre estás de cumpleaños… En este nuevo año de tu vida se intensificará el deseo de acceder a un mayor nivel de vida y elevar tu poder adquisitivo. Es posible que cobres una herencia o que recibas un préstamo. Invierte en negocios inmuebles para afianzar tu porvenir y el de tu familia. La Copa de la Suerte: 9, 34, 41, 65, 72, 80 Aries: Te adentrarás en el terreno financiero y abordarás asuntos relacionados con impuestos, seguros, herencias o hipotecas. Es probable que recibas dinero como regalo o algún préstamo que te ayudará para saldar deudas. Tu instinto para los negocios estará muy afilado. Tauro: Es tiempo de que se aflojen las tensiones con tus socios y con tu pareja. Atrévete a pasar a un mayor grado de intimidad y dejar atrás los temores que te impiden entregarte en profundidad. Hay alguien que está dispuesto a darlo todo para conquistarte. Géminis: Se presentará la oportunidad de deshacerte de las cosas que dificultan tu bienestar y de los hábitos que dañan tu salud. Por otro lado, será un buen momento para tener esa charla que vienes postergando con una persona del trabajo y disolver cualquier malentendido. Cáncer: Sueles esconder tus sentimientos por temor al rechazo o a resultar herido, pero hoy experimentarás una gran confianza en ti. Ese ser que tanto amas te dará una señal contundente. Tendrás claro lo que deseas y todo lo que hagas llevará el sello de tu propio estilo. Leo: La necesidad de proteger y allanar el porvenir de tu familia te impulsará a averiguar acerca de un plan de ahorros, crédito o inversión en una propiedad. También será una buena ocasión para mejorar tu casa, así que aprovecha para decorar algún ambiente o cuidar las plantas. Virgo: Tendrás la posibilidad de absorber nuevos conocimientos con facilidad porque tu mente está muy receptiva. Además, será un buen momento para conversar con tus amigos de tus asuntos personales y de esos temas que normalmente se consideran tabú. Libra: Lograrás revertir algunas situaciones financieras complicadas y el dinero al fin comenzará a ingresar en tu cuenta. Además, se resolverá a tu favor una venta o alquiler de una propiedad. Si tienes que administrar bienes familiares deja los sentimentalismos de lado. Escorpio: Te acompañará una influencia astral muy positiva que renovará tus energías. Las emociones serán la fuerza motivadora y tomarán un rol importante en la toma de decisiones. Confía en tus presentimientos ya que tus intuiciones serán más certeras que nunca. Sagitario: Podrías atravesar por sensaciones de cansancio y melancolía. Ahora necesitarás descansar más de lo habitual y dedicar más tiempo a la meditación y al relax. Reflexiona sobre todo lo sucedido en los últimos días y vence la nostalgia por lo que "no pudo ser". Capricornio: Tendrás la oportunidad de abrir un nuevo espectro de posibilidades, te lloverán invitaciones para salir, divertirte y conocer gente nueva. La interacción con otras personas te influenciará de manera positiva y te impulsará a generar un cambio profundo en tu vida. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: El tránsito lunar exaltará los asuntos relacionados con tu vida profesional y tu posición en la sociedad. Es probable que alcances mayor reconocimiento en el trabajo, que te promuevan para un ascenso o que mejore la relación con tu jefe. Piscis: Será un excelente momento para reencaminar tu vida ya que mirarás en retrospectiva y reconocerás las cosas realmente importantes. Además, llegarán buenas noticias o ayuda del extranjero y establecerás contacto con ambientes culturales, religiosos o educativos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 29 de septiembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.