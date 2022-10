El Niño Prodigio: Horóscopo para el 29 de octubre ¡Ojo! Cuídate de no ser demasiado frío o calculador. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 29 DE OCTUBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido sábado! Les cuento que Júpiter, el gran benefactor, se encuentra retrógrado por el signo de Piscis, así que durante los próximos veinticinco días buscaremos respuestas, sentido y consuelo en el interior de nuestra alma. Por otro lado, la Luna entrará en Capricornio, así que tomaremos una actitud más responsable y nos esforzaremos por lograr una estabilidad en el terreno emocional. Con ambición, autocontrol y determinación lograremos alcanzar nuestros objetivos más importantes. Cuídate de no ser demasiado frío o calculador. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME ESFUERZO PARA CUMPLIR MI MISIÓN EN ESTA TIERRA". Si hoy, 29 de octubre estás de cumpleaños… Será un ciclo formidable para te capacites y estudies. Cuanto más preparado y formado estés mejores chances tendrás de avanzar en tu trabajo. Estarás incisivo y con la lengua filosa, así que escoge muy bien las palabras. En el amor te irá muy bien. La Copa de la Suerte: 8, 11, 30, 58, 76, 94 Aries Los asuntos relacionados con tu reputación y posición en la sociedad ocuparán un primer plano. Hay posibilidades de que termines un proyecto para comenzar una actividad diferente, de que tengas un nuevo jefe o de que desempeñes tareas con mayor responsabilidad. Tauro Se activarán los contactos con el extranjero. Será un día favorable para viajar, salir de vacaciones o recibir la visita de personas que viven lejos. Los ambientes relacionados con la educación y la cultura te resultarán muy beneficiosos. También será una buena ocasión para legalizar documentos. Géminis Tendrás la posibilidad de sellar acuerdos comerciales y financieros que vienes tramitando hace tiempo. Así que prepárate para recibir un préstamo o definir un plan de pagos. Encontrarás personas dispuestas a asesorarte para que tus gestiones resulten exitosas. Cáncer Será un momento ideal para estabilizar tu relación de pareja o para que renueves tu compromiso. Si estás soltero tendrás una propuesta contundente que deberás evaluar con calma. No le des más importancia al status social que a tus verdaderos sentimientos. Leo Aprovecharás el tiempo libre para ponerte al día con algunas tareas cotidianas y es posible que te lleves trabajo extra a tu casa. Además, le prestarás más atención a tu cuerpo e incorporarás hábitos más saludables. Ponte cremas para que no se te reseque la piel. Virgo Mejorará tu vida amorosa y obtendrás una importante contribución y aceptación a tus planteamientos, si vas directamente al grano. Si tienes hijos te involucrarás más en sus asuntos y actividades, pero no intentes controlarles la vida porque sólo lograrás que se pongan a la defensiva. Libra Invertirás en objetos y artefactos que te ayudarán a elevar tu nivel de vida y obtener mayor confort, tanto para ti como para tu familia. Alguien del pasado intentará establecer contacto, aprovecha la ocasión para descargar el peso que cargas y recuperar tus afectos. Escorpio Tendrás la oportunidad de intercambiar información y de adquirir nuevos conocimientos. Si eres estudiante tu nivel de concentración se incrementará. Pero mi consejo es que no te exijas más de la cuenta en el plano intelectual y que hagas pequeñas pausas para salir a caminar. Sagitario Los temas económicos se convertirán en tu prioridad y la búsqueda de progreso será tu meta principal. Conseguirás muy buenas ofertas especialmente si te tomas un tiempo para elegir y haces compras al por mayor. Aprovecha para mirar los precios de los electrodomésticos. Capricornio Con la Luna en tu signo tu energía física, mental y emocional estará en un alto nivel. Comprobarás si las decisiones tomadas por tu cuenta son verdaderamente acertadas o si todavía tienes que pulir un poco más tus métodos. Buscarás la perfección. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Las circunstancias te obligarán a disminuir tu ritmo. Te convendrá mantener un perfil bajo y evitar el contacto con el público porque tus actitudes pueden ser malinterpretadas. Cultiva el arte de la paciencia y espera hasta que se den las condiciones para seguir avanzando. Piscis Trabajarás en equipo en la elaboración de un proyecto. Estarás rodeado de un grupo de personas que compartirá tus mismos principios. También podrías participar en actividades humanitarias, ya que te interesará poner tu grano de arena por el bienestar común.

