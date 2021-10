El Niño Prodigio: Horóscopo para el 29 de octubre Este día tus pensamientos serán positivos y vibrarás de una manera muy armónica. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 29 DE OCTUBRE ¡Y eso gente linda, feliz viernes! ¡Llegó el fin de semana! Les cuento que en este día la Luna transitará por el signo de Leo y trazará un fantástico sextil con Mercurio y esto hará que nuestro corazón se sincronice con nuestra mente. Estarás rodeado de seres afines que sabrán apreciarte y que te motivarán para que expreses tu singularidad. Tu creatividad se incrementará a través del intercambio y alguien te dirá palabras muy halagadoras. Tus pensamientos serán positivos y vibrarás de una manera muy armónica. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "PONGO TODO MI SER EN CADA ACTO DE MI VIDA". Si hoy, 29 octubre, estás de cumpleaños… En este nuevo ciclo que comienzas estarás lleno de vitalidad y con permanentes deseos de aprender cosas nuevas. Es posible que retomes contacto con un vínculo del pasado y que está sea una de las principales causas de tu felicidad. La Copa de la Suerte: 24, 44, 57, 73, 85, 99 Aries: Este es un momento ideal para seducir y coquetear con esa persona que tanto te interesa y para deslumbrarla con tu personalidad avasallante. Tu espíritu pasional se acentuará creando las condiciones ideales para vivir una aventura romántica de película. Tauro: Los asuntos familiares y domésticos requerirán de tu presencia y buena disposición durante este fin de semana. La idea de rediseñar tu hogar, cambiar la ubicación de los muebles o mudarte a un lugar más agradable rondará por tu mente y será tu prioridad. Géminis: Tu ingenio y simpatía te abrirán numerosas puertas. Este fin de semana recibirás una lluvia de invitaciones y propuestas divertidas, donde podrás interactuar con mucha gente. Escucha a los demás, expresa tus ideas y abre las vías de comunicación ¡cuéntale al mundo quién eres! Cáncer: Este fin de semana invertirás en alimentos y delicias para convertir tu hogar en un lugar más confortable. Asegúrate de que todo lo que adquieras sea una buena inversión y comparte este momento de prosperidad material con los que más quieres. Leo: Las confluencias astrales crearán el escenario perfecto para que te conectes con tus deseos personales y reorientes tu energía en distintas direcciones. Se abrirá tu gama de intereses y podrás diversificarte. A lo largo del día repite "descubro en mis diferentes facetas" Virgo: Tendrás la oportunidad de despedirte de viejos fantasmas, de madurar emocionalmente y de fortalecerte interiormente. Será oportuno eliminar de tu vida todo rencor y aceptar las circunstancias que no puedes cambiar. Saldar las deudas que tienes con los demás alivianará tu consciencia. Libra: Los ánimos se irán aflojando y querrás salir o encontrarte con gente para charlar, distraerte e intercambiar ideas. Este fin de semana adoptarás nuevas maneras de comunicarte y encontrarás compañía acorde a tus nuevos intereses ¡Exprésate libremente! Escorpio: En el ámbito de trabajo se impone que priorices los gestos solidarios en lugar de la conveniencia personal. Hoy brindarás tu apoyo incondicional a tus colegas y notarás que esta actitud contribuirá a mejorar el medio ambiente laboral. Sigue a tus percepciones sutiles y no errarás. Sagitario: Si sientes deseos de estudiar, pero aún no tienes clara tu vocación, aprovecha este fin de semana para definirlo analizando diferentes ofertas. También será un tiempo propicio para que te vincules con personas de otras culturas porque la variedad abrirá tu abanico de posibilidades. Capricornio: Este fin de semana te asociarás a personas poderosas, cobrarás un dinero extra y pensarás en nuevas estrategias para salir adelante. La ambición por sobresalir en el ámbito social elevará tu posición e incrementará tus recursos. Tendrás múltiples armas de negociación. Acuario: Los romances exprés y las aventuras de amor estarán a la orden del día y encontrarás candidatos interesantes en ámbitos interculturales o en grupos de estudio. Los que están comprometidos necesitarán que su pareja les de aire para vivir sus propias experiencias. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Las vibraciones reinantes se prestarán para que depures tu organismo. Tendrás el poder mental necesario para recuperarte de cualquier malestar físico y para dejar de lado los hábitos nocivos como el tabaco o el alcohol. Ingerir frutas y vegetales te ayudará a sentirte mejor.

