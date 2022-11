El Niño Prodigio: Horóscopo para el 29 de noviembre Ojo con las polémicas y choques de opiniones, se podrían caldear los ánimos. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 29 DE NOVIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz martes! Les cuento que Mercurio hará una oposición a Marte, así que tendremos que estar atentos cuando vayamos por la calle, o en algún medio de transporte y cambiar el rumbo si vemos que los ánimos están caldeados. Además, con esta combinación es común entrar en polémicas por temas ideológicos o que se produzcan choques de opinión. Mi consejo es que fundamentes tu punto de vista sin agredir a nadie y que respetes el pensamiento del otro. Celebremos la pluralidad de ideas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI MENTE Y MI INSTINTO CAMINAN JUNTOS". Si hoy, 29 de noviembre estás de cumpleaños… Durante este ciclo tu mundo romántico estará en efervescencia. La persona que pretenda estar a tu lado deberá esmerarse y reconquistarte cada día porque tendrás numerosas propuestas. Alguien de una cultura diferente te abrirá las puertas de un nuevo mundo. La Copa de la Suerte: 6, 7, 23, 57, 88, 92 Aries Estarás rodeado de personas muy originales que aportarán a tu vida brisas de aire fresco. Tu círculo se renovará con amigos de distintas edades y procedencias que ampliarán enormemente tu visión. Abre tu mente y aprende a convivir con la diversidad. Tauro Proyectarás una imagen renovada y te convertirás en un referente para las nuevas generaciones. Si tienes el objetivo de ascender en el trabajo será importante que generes un clima de camaradería con tus colegas. Para mantenerte en la cima invierte en nuevas tecnologías. Géminis Es posible que surja un viaje relámpago o que el contacto con alguien de otra región cambie el curso de los acontecimientos. Quiero que liberes tu mente y abras los ojos porque así reconocerás las oportunidades. Si alguien cuestiona tus decisiones no te enojes, escucha razones. Cáncer En el ámbito privado te auguro nuevos descubrimientos que te sacudirán de pies a cabeza. Será importante que te quites de encima prejuicios y estereotipos que impiden que te desempeñes libremente. Colocar focos de colores en la habitación te ayudará a crear una atmosfera excitante. Leo Si estás casado te sugiero que renueves los votos de amor mediante un proyecto común y un trato amigable. Si estás soltero no te quedes aislado y acude a sitios concurridos porque las estrellas auguran que conocerás a alguien sorprenderte. Virgo Si quieres mantenerte en un estado saludable tendrás que abandonar el sedentarismo e incorporar cambios en tu rutina. Para empezar te sugiero que hagas algún deporte aeróbico porque eso despejará tu mente y reactivará la circulación ¡ventílate y oxigénate! Libra Llegó la hora de que muestres una faceta nueva de tu personalidad. Prueba estrenando un corte de cabello más moderno, pintándote las uñas de distintos colores o poniéndote un bindi en la frente que es un símbolo de color rojo que usan los hindúes para reactivar la energía interior. Escorpio Tu vida familiar entrará en una fase nueva. Quiero que pongas cortinas traslucidas en tu casa para que entre la luz y que ventiles los ambientes para que circule el aire. También será buena idea que invites gente joven y fresca porque así se reactivará la energía estancada. Sagitario Mantendrás una conversación muy interesante que despertará tu curiosidad y estimulará tus deseos de aprender cosas nuevas. Los desafíos y los cuestionamientos que te plantee tu interlocutor te resultarán divertidos. Descubrirás que no has perdido la capacidad de asombro. Capricornio Haz circular tu dinero porque de esa forma la rueda de la prosperidad se mantendrá en movimiento. Si quieres elevar tu poder adquisitivo sal de los ámbitos conocidos y utiliza tu ingenio. También puede ser un buen momento para que inviertas en electrodomésticos o en nuevas tecnologías. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Te sentirás con una vibración muy dinámica y esta fuerte energía hará que se despierte cada uno de los átomos de tu ser. Quiero que tomes esa poderosa lluvia de energía como un llamado para levantarte y avanzar, porque la vida es una sola y hay que vivirla. Piscis En tu vida se abrirá un portal, tendrás visiones del futuro y por unos instantes podrás divisar una parte del plan divino. Te darás cuenta de que formamos parte de una gran trama y que todo está conectado. Encomiéndate a los seres de luz.

