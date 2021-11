El Niño Prodigio: Horóscopo para el 29 de noviembre Se aproxima un eclipse total de sol en el signo de Sagitario. Mira cómo te impactará este fenómeno, según los astros con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES, 29 DE NOVIEMBRE Y eso mi gente bella, esta semana habrá un Eclipse de Total de Sol en el signo de Sagitario. Este aspecto astrológico sucederá el 4 de diciembre, mismo día que se celebra a Santa Bárbara, Changó, así que hoy te diré cómo impactará en tu signo. Presta atención. Aries: Tu visión del mundo cambiará y tu mente se abrirá a nuevas ideas. Le darás la bienvenida a una filosofía de vida más positiva. Si tienes alguna creencia auto limitante en relación a tu capacidad para estudiar podrás revertirla. Alguien de otra región te abrirá una puerta. Tauro: Este eclipse marcará un antes y un después en tu vida sexual. Tocarás algunos temas tabús y te liberarás definitivamente de ciertos prejuicios. Te darás cuenta que las prohibiciones solo están en tu mente. Aumentará tu capacidad de goce. Géminis: Será un periodo ideal para que te relaciones de una manera más sincera y te conectes con personas con las que puedas conversar abiertamente. Los vínculos en los que no podías opinar libremente quedarán atrás de forma definitiva. Habrá novedades positivas en tu vida sentimental. Cáncer: Este eclipse te encontrará muy pendiente de los temas de salud, tanto en el plano individual como en el familiar. Te plantearás la posibilidad de seguir una dieta más sana y nutritiva. En el ámbito de trabajo podría surgir un cambio interesante. Leo: Te apasionarás con un nuevo pasatiempo o hobby y conectarás con la sabiduría de tu niño interior. Tu brillo personal se expandirá y canalizarás una energía muy positiva. Si tienes hijos les trasmitirás enseñanzas a través del juego y el disfrute. Virgo: Tu vida hogareña atravesará por cambios positivos. Es posible que te mudes a un lugar más grande o que le abras las puertas de tu casa a un familiar que viene de lejos. Priorizarás los lazos afectivos que te permiten seguir creciendo y avanzando. Libra: Este eclipse te ayudará a hablar de una manera más clara y más sincera. Además, tendrás una buena estrella para realizar viajes, mudanzas o para establecer comunicaciones con el exterior. Los trámites relacionados con estudios o inmigración andarán sobre ruedas. Escorpio: Te plantearás nuevas maneras de ganarte el sustento y atraerás una energía muy próspera. Es posible que recibas créditos o que te asocies a otras personas que te ayuden a aumentar tus ganancias. Destinarás más dinero a viajes y a estudios. Sagitario: Este eclipse te tiene como protagonista principal. Experimentarás un gran cambio a nivel interior que se manifestará en las distintas áreas de tu vida. Te despedirás de una antigua creencia, tomarás decisiones trascendentes y saldrás al mundo completamente renovado. Capricornio: Te desenvolverás en ámbitos más espirituales y buscarás respuestas en la religión, la fe o en una nueva filosofía de vida. Además, cumplirás una misión espiritual y emanarás una energía muy positiva y protectora. Participa de meditaciones grupales o cadenas de oración. Acuario: Tu compromiso con las causas sociales se incrementará. En las actividades grupales estarás más participativo y te permitirás compartir anécdotas y experiencias personales. Dile adiós a las amistades con las que no puedas dialogar o expresarte libremente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Es posible que te plantees un cambio de profesión o que asumas un rol de mayor responsabilidad en el escenario familiar. Tomaras decisiones que impactarán en otras personas. Te recomiendo que te apoyes en la experiencia acumulada y que te guíen sor tus principios. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 23, 38, 52, 67, 81, 95 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

