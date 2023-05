El Niño Prodigio: Horóscopo para el 29 de mayo Día de los Caídos/ Memorial Day. Tu frase sagrada de hoy: "Abrazo con alegría las relaciones que me transforman". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES, 29 DE MAYO Hoy es el Día de los Caídos/ Memorial Day. Recordamos a nuestros valientes soldados estadounidenses que dieron su vida en combate. Pidamos por sus almas para que encuentren la luz eterna. Por otro lado, la Luna va a caer en Libra y va a hacer unos movimientos poderosos con Plutón y Marte. ¡Qué emocionante! Este es el momento perfecto para buscar nuevas amistades y relaciones sociales que te inspiren y te motiven. Hay alianzas que son pura candela, ¡así que ve a por ellas! AFIRMACIÓN DEL DÍA: "YO ABRAZO CON ALEGRÍA LAS RELACIONES QUE ME TRANSFORMAN". Si hoy, 29 de mayo estás de cumpleaños… Vas a tener que cumplir una misión sumamente importante que va a requerir de mucho esfuerzo, disciplina y concentración. Pero no te preocupes, porque te tengo una noticia excelente: ¡vas a estar guiado y protegido en todo momento! Así que no tengas miedo de equivocarte. La Copa de la Suerte: 5, 23, 36, 47, 68, 99 Aries: Si estás soltero, ¡no te preocupes! Porque el amor estará a la vuelta de la esquina y estoy seguro de que tendrás un momento súper romántico. Ahora bien, si ya tienes a tu media naranja, ¡dale con todo! ¡Con un buen proyecto de pareja, la motivación será intensa! Tauro: Tu día a día será más importante que nunca y estarás dispuesto a encargarte de todas las tareas del hogar que tenías pendientes. ¡Eso sí! Sentirás el impulso de reformar o redecorar tu casa y trabajarás arduamente en eso para alcanzar tus estándares más altos. Géminis: Sentirás muchas ganas de mostrarle al mundo tus encantos naturales y gracias a tu astucia y habilidad, ocuparás un lugar protagónico. Si estás soltero, prepárate porque podrías conquistar al ser que tanto te atrae. ¡La felicidad y la plenitud llegarán con mucha intensidad! Cáncer: Tendrás muy claro lo que puedes hacer para alegrar a tus familiares y allegados, ya que estarás súper conectado con sus intereses. Además, demostrar tu cariño con regalos e iniciativas generosas te llenará de satisfacción. ¡Tus seres queridos se sentirán conmovidos! Leo: Estarás lleno de energía y motivación, inspirando a quienes te rodean a unirse a tus proyectos. Una persona muy magnética se mostrará interesada en escucharte y, de manera sutil, intentará sacarte muchos secretos. Sin embargo, el diálogo te ayudará a profundizar en tu nivel de comprensión. Virgo: Pronto recibirás una grata sorpresa cuando alguien te devuelva un préstamo o te compense por la ayuda que le brindaste en el pasado. Ahora tu saldo será positivo y estarás en mejores condiciones para afrontar tus gastos. Aprovecha esta oportunidad para comprar algo que has estado deseando. Libra: Vas a brillar con un magnetismo especial que te convertirá en la fruta más deseada. Todo el mundo va a querer estar cerca de ti y vas a ser el rey o la reina de la pista. No van a faltar admiradores y eso te dará un empujón para entrar en nuevos circuitos sociales. Escorpio: Es tiempo de que te detengas un momento para disfrutar todo lo que has logrado hasta ahora. Si en algún momento, sin querer, le faltaste el respeto a algún ser querido o allegado, pídele disculpas. Ahora es tu ocasión para arreglar las cosas y estar en paz con todo el mundo. El Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario: Prepárate porque te llegará una invitación que te va a poner a mil. Será una oportunidad para renovar totalmente tu vida social. Gracias a tus nuevas relaciones, tendrás acceso a nuevos círculos llenos de emoción y glamour. Mantente abierto a hacer cambios y aprovecha esta ocasión al máximo. Capricornio: Tu habilidad para resolver retos te pondrá en una posición de ventaja. Tus ambiciones estarán en su punto más alto y encontrarás socios que te ayudarán a alcanzar tus metas más elevadas. Pero no te centres solo en tu propio beneficio, asegúrate de que todas las partes involucradas salgan ganando. Acuario: Sentirás que tienes el mundo a tus pies y vivirás experiencias increíblemente enriquecedoras junto a alguien especial. Tal vez se presenten oportunidades románticas en lugares lejanos o decidas irte de luna de miel con tu media naranja. ¡El amor es para los valientes! Piscis: ¡Mira, en este momento tienes unos aliados fuertes y poderosos tanto en el mundo espiritual como en el terrenal! Así que será una buena ocasión para voltear cualquier situación difícil o cambiar cualquier rasgo de tu personalidad que te esté saboteando. ¡Vamos pa'lante!

