El Niño Prodigio: Horóscopo para el 29 de mayo Trata de cumplir con tus propósitos sin interponerte en el camino del otro y así evitarás perjudicar a los demás. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SABADO, 29 DE MAYO ¡Y eso, mi bella gente, feliz sábado! Les cuento que hoy se producirán contactos intensos entre la Luna, Plutón y Marte. Tu poder de determinación te llevará a encarar grandes desafíos, lucharás por conseguir tus objetivos y por momentos te sentirás invencible. Trata de cumplir con tus propósitos sin interponerte en el camino del otro y así nadie resultará herido o perjudicado. Te hará muy bien dedicar un momento en el día para ayudar al prójimo y tender tu mano para que los demás también puedan salir a flote. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "TOMO EL CONTROL DE MI VIDA Y LA TRANSFORMO". Si hoy, 29 de mayo, estás de cumpleaños… Estarás muy ligado a tus instintos asique podrás afrontar los nuevos desafíos con la potencia de un gladiador o de un luchador de zumo. Además tendrás la capacidad de elaborar estrategias muy inteligentes ¡entras en una fase de triunfos! La Copa de la Suerte: 16, 21, 29, 45, 66, 80 Aries Hoy te tocará tomar decisiones muy importantes que involucrarán a tus familiares. Hay acciones que luego no tienen marcha atrás asique concéntrate para evitar errores. Si tu intención es buena no temas ejercer tu autoridad. Cuida de los que más quieres. Tauro Si estás atravesando por algún proceso legal ármate de paciencia y recuerda que estos trámites muchas veces se demoran. Será un momento en el que para poder avanzar vas a necesitar la guía y el asesoramiento de personas más experimentadas, no te precipites. Géminis Tus deseos de progreso se intensificarán y te llevarán a solicitar préstamos o a buscar nuevos socios comerciales. Te recomiendo que seas cauteloso y que evites meterte en la boca del lobo. No les sedas el control de tu economía a otras personas. Cáncer La influencia de Marte hará que te muestres mucho más enérgico y que te movilices para conseguir lo que quieres. Sin embargo, no podrás conquistar lo que deseas sin entregar algo a cambio. Antes de actuar te convendrá evaluar las consecuencias. Leo Las tensiones que has venido acumulando podrían provocarte contracturas o dolores de cabeza, por eso debes cuidar tus posturas. Tomar clases de yoga o recurrir a un masajista te ayudará a aflojarte. Recuerda que no puedes tener todo bajo control. Virgo En los grupos que frecuentas podrían surgir disputas por el liderazgo y problemas de competencia. Debes tener cuidado, porque en tu afán de control, podrías dar una imagen un poco autoritaria. Cualquier exceso será enérgicamente cuestionado, mejor modérate. Libra Si estás pensando en hacer reformas en tu casa antes búscate un lugar provisorio donde quedarte para disminuir el estrés. Además es posible que tus padres se muestren un poco sobreprotectores, pero trata de no impacientarte, y recibe sus atenciones como una muestra de cariño. Escorpio Una persona cercana te elegirá como su confesor y te contará todos sus secretos. Pero a la hora de darle una respuesta debes tener cuidado con tu mordacidad, porque puedes abrir grandes heridas. Hay verdades que es preferible callar. Sagitario Las decisiones económicas de tu socio, o tu pareja repercutirán en tu bolsillo y es posible que surjan algunos desacuerdos en relación al manejo del dinero. Si estás haciendo trámites relacionados con herencias o bienes inmuebles prepárate porque surgirán importantes avances y definiciones. Capricornio En el ámbito de las relaciones, es probable una fase de enfrentamiento. Pero no será buena idea que te muestres frío e impenetrable como sueles hacer últimamente. Mejor escucha las demandas de los demás y dales el lugar que se merecen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Hoy volverá a tu memoria una antigua experiencia que habías enterrado. Ahora es posible que te sientas un poco sacudido por los recuerdos pero más adelante estarás aliviado. Asique no te preocupes porque el tiempo es sabio y lo cura todo. Piscis Si participas de alguna actividad grupal buscarás un rol protagónico pero ten cuidado porque, sin darte cuenta, te estarás interponiendo en el camino de alguien poderoso. Te sugiero que antes de avanzar estudies muy bien el terreno que pisas ¡ahórrate malos tragos!

