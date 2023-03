El Niño Prodigio: Horóscopo para el 29 de marzo Hay buenas vibras en el aire: se despejan dudas y los pendientes que tenías o te preocupaban comienzan a aclararse. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 29 DE MARZO Les cuento que la Luna transitará por Cáncer y hará un sextil con Venus en Tauro, así que será una ocasión perfecta para que disfrutemos del arte culinario y para que les cocinemos un plato especial a nuestros afectos más íntimos. También será una buena oportunidad para proveer el lugar donde vivimos de muebles confortables que inviten a la distención. Embellece los ambientes de tu hogar para que sean más agradables y acogedores. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "AGASAJO A MIS SERES QUERIDOS Y LES BRINDO MOMENTOS DE PLACER". Si hoy, 29 de marzo estás de cumpleaños… Durante este año tomarás las riendas de tu hogar y las decisiones que tomes repercutirán directamente en tu círculo familiar. El secreto para evitar roces de convivencia estará en que tengas en cuenta los sentimientos del otro. Es posible que te dediques a la enseñanza. La Copa de la Suerte: 21, 50, 55, 79, 81, 94 Aries: Estarás más sensible que de costumbre y pondrás en primer plano los asuntos afectivos. Invertirás para mejorar tu casa o harás un negocio inmobiliario. Refugiándote entre tus cosas conseguirás la estabilidad que necesitas. Velarás por la prosperidad de cada miembro de tu familia. Tauro: La vida te presentará diversas opciones y todas serán positivas ya que estarás envuelto en una vibración muy beneficiosa. Conocerás personas dulces y protectoras con las que podrás hablar de tus intimidades. Además, prepárate porque alguien te invitará a un paseo que promete ser placentero. Géminis: Se acabarán las privaciones ya que conectarás con una vibración de abundancia. Alguien te devolverá una suma que le habías prestado o tendrás un ingreso extra de procedencia desconocida. Descubrirás que en el universo reina una ley metafísica que compensa las buenas acciones. Cáncer: Te integrarás a un grupo de personas muy refinado y a través de la interacción descubrirás facetas de tu personalidad que estaban dormidas. Darás comienzo a un nuevo ciclo rodeado de la gente que te hace feliz. Te sentirás valorado por tus amigos. El niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Leo: Trata de no acumular trastos viejos para facilitar la circulación de energía. Regala la ropa que ya no usas a alguien que lo necesite y limpia tus cajones. Realizar obras de caridad y solidarizarte con otras personas te reconfortará tanto a nivel afectivo como espiritual. Virgo: Las lunaciones indican que te rodearás con personas que comparten tus costumbres, tus orígenes y que tienen una historia en común. Será un momento oportuno para hacer planes junto a tu grupo de amigos. A través de la interacción cualquier sensación de desamparo se disolverá. Libra: La esfera del trabajo y la vida pública adquirirá mayor relevancia por lo que tu ambición, tu deseo de ascender y la búsqueda de una mejor posición te llevarán a asumir mayores responsabilidades. Alguien acaudalado te proporcionará recursos para que alcances tus objetivos Escorpio: Tu anhelo de crecer y desarrollarte te llevará a sintonizarte con una vibración trascendental. Es posible que te relaciones con personas de otras regiones o que crezca tu interés por conocer culturas diferentes. Descubrirás que todos somos parte de una gran familia humana. Sagitario: Tus emociones serán más intensas y sentirás la necesidad de realizar algunos cambios en tu vida. Es tiempo de que limpies tu closet interior de rencores, enojos y egoísmo para que florezca lo mejor de ti. Después de esta crisis será como si hubieras vuelto a nacer. Capricornio: El romance y la seducción continuarán siendo predominantes en tu mapa astral. Aparecerá en el horizonte alguien tierno y sensible que se complementará perfectamente con tu temperamento pragmático. A la hora de relacionarte dejarás fluir tus emociones. Acuario: Si estabas con temor de no poder cubrir tu seguro médico, los gastos del hogar o el colegio de tus niños despreocúpate porque el dinero llegará. Hazte un tiempo para hacerte un baño de inmersión ya que el agua te relajará y te despojará de preocupaciones. Piscis: Tu glamour estará a flor de piel y cautivarás muchas miradas. Si tienes hijos pasa más tiempo de calidad con ellos y demuéstrales lo mucho que los quieres, ellos lo agradecerán. No tengas miedo a sentirte como un niño, en la inocencia también hay sabiduría.

