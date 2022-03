El Niño Prodigio: Horóscopo para el 29 de marzo A través del perdón y la compasión te conectarás con las vibraciones benéficas del cosmos. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 29 DE MARZO ¡Y eso mi bella gente! Les cuento que hoy Iemanja, la madre de las aguas, nos trae protección y nos recuerda que contamos con el amparo divino y que no estamos solos. Por otro lado, la Luna transitará el signo de Piscis así que estarás en contacto con tus sentimientos y con tu imaginación. Siempre ten una actitud de ayuda al prójimo y sé comprensivo frente a las faltas de los demás. A través del perdón y la compasión te conectarás con las vibraciones benéficas del cosmos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LAS BARRERAS QUE ME SEPARAN DE LOS DEMÁS SE DISUELVEN". Si hoy, 29 de marzo estás de cumpleaños… Prepárate porque este año descubrirás nuevas formas de amar y de conectarte con el deseo. Creo que darás con las personas justas y que forjarás relaciones que te acompañarán por mucho tiempo. Tu alma guiará tus pasos y te ayudará a encontrar la verdadera felicidad. La Copa de la Suerte: 2, 18, 39, 54, 76, 87 Aries:Iemanja bendecirá tu alma y te ayudará a aceptar. Tú estás en un período reflexivo y necesitarás estar a solas contigo mismo. Lo mejor que puedes hacer en este momento es escuchar a tu voz interior y seguir los mensajes que te llegan en los sueños. Tauro:Le prestarás mucha atención a todas las relaciones porque es momento de saber con quién puedes contar. Iemanja se ocupará de que sigan a tu lado las personas afines a ti en un plano espiritual. Ayuda a tus amigos, pero no te conviertas en su paño de lágrimas. Géminis:Tendrás toda la energía volcada en tus metas, pero no pienses solo en tu bienestar personal y trata de ser comprensivo con aquellos que dependen de ti. Iemanja te ayudará a asumir tus responsabilidades y a cumplir tú misión en el mundo. Cáncer:Será un día maravilloso, así que "pide y se te dará" porque vibrarás en sintonía con la frecuencia del Universo. Iemanja te ayudará a encontrar tu camino y a diluir cualquier barrera o temor que en el pasado te haya impedido expandirte. Podría surgir un viaje por mar. Leo:Una vibración de erotismo y sexualidad lo inundará todo. De una manera muy fluida, suave y natural serás capaz de atraer hacia ti todo lo que deseas. Iemanja te inspirará en lecho y te ayudará a entregarte en cuerpo y alma.Restaurarás tu ser. Virgo:Iemanja proveerá tu vida de romance. Te sumergirás en un mundo de amores ideales, aunque tal vez poco realistas, de todas formas te vendrá bien salir un rato del escepticismo. Lo importante ahora será que fluyas y que recibas el cariño que te ofrecen con los brazos abiertos. Libra:Si vienes cometiendo excesos y no sabes parar a tiempo podrías padecer las consecuencias. Para ti estará en agenda todo lo que sea ocuparte de tu salud y ahora Iemanja te ayudará a superar los achaques. Te puedes proponer una dieta para desintoxicarte y ponerte en forma. Escorpio:Iemanja te traerá mucha inspiración creativa así que nada de pasar desapercibido, quiero que te expreses y que le muestres al mundo tus talentos. El amor ocupará un lugar muy importante en tu vida, con noviazgos, alegrías de los hijos y momentos gratos. Sagitario:Iemanja te conectará con tus ancestros y te llenará de un sentimiento de unión familiar. Será un momento ideal para ocuparte de esos proyectos de vivienda que tienes hace tiempo, como ser una nueva decoración en tu hogar, o vivir en una casa más grande y encantadora. Capricornio:Iemanja caminará a tu lado y sentirás su presencia a cada instante. Te encontrarás embebido en una vibración fraternal. Te acompañarán personas dóciles que te escucharán atentamente. Tendrás una mirada empática, pensamientos bondadosos y palabras comprensivas hacia los demás. Acuario:La esfera de las finanzas adquirirá interés y buscarás nuevas fuentes de ingreso. Aprovecha la vibración fértil que te da Iemanja para mejorar tu poder adquisitivo. Pero deberás controlar una tendencia a hacer negocios fantasiosos y a gastar de más. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Ahora estás comenzando un nuevo ciclo y tus dones naturales se encuentran exaltados. El pasado ejercerá una fuerte influencia, pero no debes dejar que te gane la nostalgia. Iemanja te ayudará a superar las dificultades recurriendo a tu imaginación y tu intuición.

