El Niño Prodigio: Horóscopo para el 29 de junio ¡Se abren tus ojos! Estarás súper claro a la hora de hacer negocios y reconocerás oportunidades que estaban en la punta de tu nariz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niño Prodigio Credit: Getty Images JUEVES, 29 DE JUNIO ¡¡Hoy celebramos el día de San Pedro y San Pablo, así como Ogún en la santería! Ogún, el patrón de los trabajadores del metal, los mecánicos y los soldados, y también nos brinda protección en operaciones y cirugías. ¡Una bendición para todos aquellos que requieren cuidado y resguardo en esas labores! Por otro lado, la Luna nos traerá una energía intensa, ya que estará en oposición a Urano. ¡Una combinación de renovación y transformación! Se nos van a sacudir las emociones y enfrentaremos situaciones imprevistas. Será cuestión de soltar cualquier resistencia al cambio. AFIRMACIÓN DEL DÍA: ¡ABRAZO EL CAMBIO Y ME LIBERO HACIA MI PLENITUD PERSONAL! Si hoy, 29 de junio estás de cumpleaños… Establecerás una nueva sociedad que te brindará grandes progresos. Sin embargo, deberás evitar cualquier chispa que pueda generar conflictos. Además, será crucial que vivas tus historias de amor al ritmo del presente. Déjate llevar por la magia.La Copa de la Suerte: 12, 25, 58, 64, 91, 99Aries: Prepárate para darle un giro a la forma en que administras tus finanzas. Vas a tener una mayor claridad a la hora de hacer negocios y vas a reconocer oportunidades que antes pasaban desapercibidas. ¡Déjate guiar hacia un futuro financiero próspero!Tauro: En tus relaciones sentimentales vas a necesitar tu espacio y no tolerarás actitudes posesivas de tu pareja. Si estás casado, recuerda que cada quien merece su espacio. Quien esté a tu lado debe aceptar que eres un ser libre, con deseos de explorar y respirar aire fresco.Géminis: Serás un agente de cambio y despertarás las mentes de aquellos que encuentres en tu camino. Habrá sucesos inesperados en el trabajo, pero no te preocupes, podrás resolverlos de manera efectiva. Canaliza tu exceso de energía ofreciendo una mano amiga a aquellos que necesiten ayuda.Cáncer: Sé que eres intenso en las cuestiones del corazón, pero ha llegado el momento de aflojar las riendas. Date permiso para explorar nuevas formas de amar y vivir experiencias diferentes. Un amigo de mente abierta te hará una invitación atrevida, ¡así que no dudes en aceptarla!Leo: La vida te va a dar una lección y va a sacudir tu ámbito hogareño. Vas a pensar en mudarte o darle una vuelta completa a tu proyecto familiar. Pero no te preocupes, que los tuyos van a estar ahí, apoyándote y poniendo garra para que logres tus sueños y ambiciones personales. Virgo: Se va a encender tu mente y vas a querer aprender de todo y de todos. La curiosidad va a brotar en ti y vas a querer explorar nuevos temas y horizontes. Cambiarás tus fuentes de información y estarás al tanto de primicias que te dejarán boquiabierto.Libra: Vas a estar tejiendo estrategias para subir ese poder adquisitivo. La buena nueva es que te llegará un ingreso inesperado, ¡una plata extra que no tenías ni en cuenta en el presupuesto! Ahora tú decides si la guardas para ahorrarla o si le das una vuelta y la inviertes en algo que valga la pena. Escorpio: Prepárate porque alguien va a llegar a tu vida como un rayo que te acelerará el corazón y la respiración. ¡Esos latidos van a ser como tambores caribeños! Escucha, vive el presente, sin especular sobre lo que puede pasar mañana. Deja que se despierten esas partes de tu ser que estaban dormidas.Sagitario: Vas a sentir como un remolino profundo y misterioso que se mueve en tu interior. Esos asuntos emocionales que habías dejado pendientes, ¡llegó el momento de resolverlos de una vez por todas! Aprovecha para soltar el ritmo acelerado y adentrarte en esos temas que te han estado persiguiendo.RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN!Capricornio: Vas a mandar a volar a toda esa gente hipócrita que solo finge ser amiga. Por fin tendrás la oportunidad de liberarte y quitarte esas máscaras sociales que te tenían ahogado. Cuando estés en grupo, te vas a animar a mostrar facetas de tu personalidad que ni tú mismo sabías que tenías.Acuario: Te planteo algo: es hora de soltar esas cadenas del pasado y perseguir tus ambiciones personales. Puede ser que tus familiares te cuestionen, pero no dejes que eso te quite el control sobre tu propia vida. Tú eres el dueño de tu destino y debes tomar el dominio.Piscis: Anhelarás expandir tus límites y sumergirte en experiencias que te lleven más allá de lo conocido. 