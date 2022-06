El Niño Prodigio: Horóscopo para el 29 de junio Estamos bajo la influencia de la Luna Nueva de Cáncer ¡recuerda quién eres y dónde vienes! Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 29 DE JUNIO ¡Feliz miércoles mi gente linda! Les cuento que hoy es el día de San Pedro y San Pablo, Ogún para la santería, patrón de las personas que trabajan con metales, de los mecánicos y de los soldados, a quien se le pide protección en operaciones y cirugías. Por otro lado, estamos bajo la influencia de la Luna Nueva de Cáncer que es un evento astrológico importante porque nos contacta con nuestros orígenes, nuestra memoria y nuestras raíces. Recuerda que para determinar quién eres es importante que recuerdes de dónde vienes. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS SERES QUERIDOS ME NUTREN A NIVEL EMOCIONAL Y ESPIRITUAL". Si hoy, de 29 junio estás de cumpleaños… A partir de hoy iniciarás nuevos proyectos y todo lo que hagas llevará el sello de tu personalidad. Te sentirás muy seguro y actuarás de una manera muy protectora con tus allegados. Confía en tus presentimientos porque serán más certeros que nunca. La Copa de la Suerte: 2, 27, 35, 59, 70, 91 Aries: En esta luna nueva te recomiendo que te acerques a tus seres queridos y profundices los lazos. Serás el nexo de unión entre todos los miembros de tu familia y eso te revitalizará a nivel afectivo. Los planes y proyectos vinculados al hogar prosperarán. Tauro: Tu mente está activa y con mucha curiosidad. Además, necesitarás distraerte y cambiar de ambiente, así que será un momento oportuno para que renueves tus intereses estudiando o viajando. Experimentarás un renacer en la relación con tus primos y hermanos. Géminis: Mejorarás tu economía gracias al ahorro, así que te convendrá ser muy cuidadoso a la hora de administrar el dinero. Si estás pensando en generar un ingreso extra o nuevas fuentes de sustento este será un momento especialmente fructífero. Todo lo que siembres crecerá. Cáncer: Esta nueva luna significará para ti fertilidad, deseo y el comienzo de una nueva etapa. Tu percepción extrasensorial se manifestará como nunca y todo presentimiento será muy certero. Además, se exaltará como nunca tu forma de ser emotiva, protectora y cálida. Leo: Presta mucha atención a los sueños y visiones que tengas porque pueden traerte mensajes importantes. Además, estarás conmovido y te sentirás profundamente ligado a los seres queridos que partieron a otros planos. Siéntete privilegiado porque ellos te estarán protegiendo y apuntalando. Virgo: Se incrementará tu vida social y participarás en actividades grupales donde cumplirás un rol fundamental. Pueden salir a la luz nuevos matices de tu personalidad, así que deja la timidez y las inseguridades de lado porque tus amigos te aceptarán tal como eres. Libra: Comenzarás un camino ascendente en tu carrera y podrás demostrar todo lo que vales. Te volverás muy popular y un referente muy querido. En lo que respecta a la familia llegarán los premios por tus esfuerzos del pasado y prevalecerá la unión. Escorpio: La luna nueva en un signo afín te aportará confianza y te favorecerá para conocer lugares nuevos. Aprovecha este buen momento para conectarte con tu brújula interior, para definir hacia dónde quieres ir y para darle luz a tus nuevos proyectos. Sagitario: Es posible que recibas dinero como regalo o un préstamo por parte de algún familiar que te servirá para saldar deudas o para concretar un negocio inmobiliario. A nivel personal habrá una alquimia perfecta y lograrás combinar sexo con amor. Capricornio: Será un momento de nuevos comienzos y de reconciliaciones en la esfera del amor. Tu pareja, si la tienes, te resultará sumamente magnética y atractiva. Si estás soltero tendrás la posibilidad de iniciar una relación que perdurará en el tiempo. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Eres una persona de criterios amplios y en ocasiones te cuesta ver las cosas desde una perspectiva más cotidiana, hoy se requerirá que estés pendiente de minucias y detalles que normalmente te pasan desapercibidos. Si tienes una mascota dedícale más tiempo a atenderla. Piscis: Esta luna nueva, en el signo afín de Cáncer, te favorecerá en todo. Te entenderás mejor con tus hijos, si tienes, y te sentirás más cerca de ellos. Además, se presentarán buenas oportunidades en el amor. ¡Se terminaron los tiempos de llantos y de corazones rotos!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 29 de junio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.