El Niño Prodigio: Horóscopo para el 29 de julio Es un tiempo propicio para hablar desde el corazón. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 29 DE JULIO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido viernes! Les recuerdo que hoy es el día de Santa Marta, que es la patrona de las causas imposibles y a quien recurren los fieles para pedir su protección y ayuda en medio de las urgencias y dificultades más grandes. Por otro lado, la Luna se unirá a Mercurio en el signo de Leo, así que tendremos la oportunidad de hablar desde nuestro corazón. Esta energía astral también es muy propicia para disfrutar de todo lo que sea espectáculos, celebraciones y entretenimientos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "IRRADIO Y RECIBO AMOR Y RESPETO". Si hoy, 29 de julio estás de cumpleaños… Durante este ciclo tus hermanos y tus relaciones fraternales tendrán un rol protagónico. Mi mensaje para ti es que dejes de lado las actitudes autoritarias y que promuevas el dialogo en todas las relaciones que entables. Tu mente estará muy creativa y brillarás en la comunicación. La Copa de la Suerte: 8, 37, 45, 71, 86, 92 Aries: Contarás con una gran creatividad en todo lo que hagas y en el amor derretirás corazones. Recuerda que tú puedes ser un pasajero de la vida y dejar que las experiencias te lleven o tomar el volante para ir exactamente al lugar adonde quieres. Tauro: Los asuntos del hogar seguirán ocupando tu tiempo así que deberás organizarte. También podrían surgir algunas diferencias de opinión con las personas que conviven contigo, así que trata de ser un poco más flexible. Será un buen momento para visitar familiares que no ves hace tiempo. Géminis: Estarás siempre en movimiento y no pararás de trasladarte, hacer visitas y trámites. Además, se despertará tu curiosidad y te surgirán nuevos intereses culturales, así que aprovecha para visitar exposiciones, teatros o para inscribirte en un curso. Brillarás por tu inteligencia. Cáncer:Es momento de hacer cambios en tu situación financiera para moverte con mayor libertad en el futuro, pero si quieres seguir progresando tendrás que poner algún límite a quienes se aprovechan de tu buena voluntad. Te recomiendo que priorices tus propias necesidades. Leo: Gracias a la influencia de Mercurio ahora contarás con una cuota extra de ingenio. Tu mente será tu mejor aliada para lograr una sensación de fortaleza e integridad. Quiero que te visualices en un estado de plenitud y que te muevas hacia ese ideal. Virgo: Tu mente ahora estará muy fuerte para dirigirla hacia objetivos espirituales. Este es el momento indicado para ayudar a otros por medio de la visualización positiva. Imagina a las personas que quieres rodeadas de luz, de salud y de felicidad y envíales esta energía. Libra: Prepárate porque la amistad y la solidaridad iluminarán tu vida. Encontrarás entre tus conocidos todo el afecto, la calidez y apoyo que necesitas. No dejes de asistir a cuanta reunión o celebración te inviten porque ahora estarás muy atractivo y popular. Escorpio: Los astros te favorecerán para que paso a paso alcances todas tus metas y el reconocimiento que mereces. También habrá movimientos y cambios positivos en el trabajo, pero ten cuidado: no hables de más, y no te involucres con esos rumores que circulan a tu alrededor. Sagitario: Todo lo que pienses y sientas se irá manifestando en tu vida, pero tendrás que alejarte de las personas pesimistas. Pide lo que necesites para tu desenvolvimiento, entrega con confianza tu pedido al Ser superior y déjate sorprender por los regalos que la vida tiene para ti. Capricornio: Es momento de que dejes atrás las relaciones tóxicas y de ponerte más fuerte en el aspecto emocional. Te llegará información útil que te ayudará a tomar decisiones financieras acertadas. Además, recibirás el dinero o préstamo que estabas esperando. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Será buen momento para que busques asesoramiento porque encontrarás personas muy hábiles que te podrán aconsejar bien. En el amor es tiempo de compromisos firmes, aunque tengas que perder algo de tu libertad. Así que deja de coquetear y dale exclusividad a tu amorcito. Piscis: Hoy los astros te enseñan que hay una relación muy estrecha entre tu mente y tu cuerpo. Por eso los pensamientos positivos generan en tu cerebro señales que llegan a tu organismo para que te sientas en total plenitud física. Recuerda: "mente sana en cuerpo sano".

