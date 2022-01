El Niño Prodigio: Horóscopo para el 29 de enero Es importante que este día pienses en dejar un legado para los que vienen detrás. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 29 DE ENERO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz sábado! Les cuento que hoy la Luna se asociará a Marte en la constelación de Capricornio, así que tendrás que prepararte para ser implacable. Este es el día indicado para que tomes iniciativas importantes y te propongas objetivos a largo plazo. Hay emprendimientos ambiciosos que tardan un buen tiempo en concretarse y que conllevan muchos sacrificios, sin embargo, cuando los concluimos, y al fin llegamos a la cima, nos damos cuenta de que tanto esfuerzo valió la pena. Deja un legado para los que vienen detrás. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY COMO UN ESCULTOR QUE DA FORMA A SU PROPIA VIDA Y A SU DESTINO". Si hoy, 29 de enero estás de cumpleaños… Durante este ciclo estarás más introvertido. Harás un balance de tu pasado y tratarás de ocuparte de aquellos temas que, por distintos motivos, te quedaron pendientes de resolución. Te replantearás la continuidad de algunas amistades. La Copa de la Suerte: 16, 34, 55, 76, 80, 97 Aries: Será una jornada triunfal si estás dispuesto a esforzarte. Recuerda que hoy trabajo y reconocimiento van de la mano, así es que focaliza tu objetivo y persiste hasta alcanzarlo. Se acatarán tus directivas ya que ejercerás la autoridad de manera ejemplar. Tauro: Hoy te darás cuenta de que el verdadero poder está en el conocimiento. Capacitarte profesionalmente ampliará los horizontes y te ayudará a construir una mayor confianza en ti. Te sentirás ávido por obtener experiencias trascendentes y por seguir los pasos de personas sabias. Géminis: Crece tu olfato y tu espíritu de supervivencia. Estás dispuesto a esforzarte y a luchar para conseguir lo que quieres. Antes de llevar adelante un plan estudia la situación a fondo. Manéjate con cuidado porque para ti será un día de atracciones peligrosas. Cáncer: Con la Luna y Marte opuestos a tu signo deberás conciliar tus propios intereses con los de otras personas. A partir de ahora se impone dejar de lado las actitudes infantiles y construir relaciones más maduras que estén basadas en el respeto. Generarás nuevas alianzas y acuerdos. Leo: Estarás muy hacendoso y te ocuparás de las tareas domésticas con rigor y eficiencia. Abandona la vida sedentaria y canaliza el excedente de energía a través del deporte. Es una excelente oportunidad para hacer gimnasia y fortalecer tu musculatura. Virgo: Sentirás la necesidad de cambiar de look. Usar prendas de cuero, cinturones y brazaletes te ayudará a proyectar una imagen más fuerte. Rejuvenecerás y conquistarás a ese ser que tanto te gusta. Los juegos amorosos le pondrán sal y pimienta a tu vida. Libra: Tomarás un rol más activo y dinámico en tu hogar. Evita las actitudes autoritarias para prevenir resquemores o peleas con los miembros de tu familia. Recurre a una bicicleta fija o sal a correr para descargar el excedente de energía de una manera constructiva. Escorpio: Hoy hay mayores posibilidades de que discutas con hermanos, primos y vecinos. Asique modera tu discurso y evita cualquier tipo de provocación verbal. También podrías experimentar deseos de mudarte, de realizar un curso de capacitación o de hacer un pequeño viaje. Sagitario: Intentarás generar nuevas fuentes de ingreso y buscarás aumentar tu capital. La necesidad de lograr mayor autonomía en el área económica te llevará a considerar la posibilidad de montar tu propio negocio. Si pides un aumento hazlo de una manera respetuosa y formal. Capricornio: Subirá notablemente tu nivel de energía y sentirás deseos de iniciar diferentes emprendimientos. Lucharás y defenderás tus propios intereses. Estarás dispuesto a sortear cualquier obstáculo con tal de alcanzar tus objetivos. Crecerá tu deseo sexual. Acuario: Te mantendrás al margen bullicio exterior para enfrentarte cara a cara con tus propios fantasmas. Si en el pasado fuiste agresivo o te condujiste con arrogancia será mejor que asumas tus errores y te disculpes. Reflexiona acerca de lo sucedido en el último mes. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Tu vida social cobrará dinamismo y posiblemente te cruces con personas un poco autoritarias. Las ínfulas ajenas te impacientarán y no te conformarás con ser una oveja más del rebaño. Pero no juzgues la situación apresuradamente. Evita participar en pleitos o discusiones con amigos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 29 de enero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.