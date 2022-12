El Niño Prodigio: Horóscopo para el 29 de diciembre Confía en tu potencial y recuerda que el que no arriesga no gana. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 29 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido jueves! Les cuento que desde hoy y por veinte días Mercurio, el astro alado, se pondrá retrogrado en Capricornio por lo que será un periodo excelente para que nos replanteemos nuestros objetivos a largo plazo y redefinamos nuestra lista de prioridades. Paralelamente, la Luna se unirá a Júpiter en Aries así que estaremos rebosantes de energía y con deseos de embarcarnos en grandes proyectos. Será importante que confíes en tu potencial individual. Recuerda que el que no arriesga no gana. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "HE SIDO CREADO A IMAGEN Y SEMEJANZA DEL SUPREMO". Si hoy, 29 de diciembre estás de cumpleaños… Durante este ciclo tendrás una mirada positiva sobre tu pasado y te sentirás muy orgulloso de tus orígenes. Tus allegados te trasmitirán confianza y te alentarán para que te mantengas en carrera. Es posible que te mudes a una casa más grande o que amplíes la familia. La Copa de la Suerte: 13, 19, 40, 58, 73, 95 Aries Con la Luna y Júpiter en tu signo darás comienzo a un ciclo de crecimiento, expansión y brillantes oportunidades. Prepárate porque te esperan sorpresas y experiencias que renovarán tu vida por completo. El optimismo será la clave para recorrer un camino más independiente. Tauro Será un buen momento para estudiar, investigar o realizar alguna actividad en soledad. Se despertará tu intuición y te interesarás por el mundo de lo invisible y lo espiritual. Te volverás más servicial y atento a las necesidades de los demás. Géminis Las oportunidades surgirán entre tus amigos o entre grupos de personas y te atraerán quienes compartan tu visión de la vida. Sentirás deseos de participar en agrupaciones humanitarias y culturales y te inclinarás por los deportes colectivos. Desarrollarás mayor consciencia social. Cáncer Con Júpiter y la Luna en tu medio cielo nuevas actividades, viajes y estudios te permitirán ampliar tus horizontes profesionales. Tus jefes, superiores y colegas se mostrarán predispuestos a aceptar tus ideas. Crecerá enormemente tu nivel de popularidad. Leo Gracias a la influencia favorable de Júpiter, el planeta de la expansión, se multiplicará tu energía y entusiasmo. Tendrás contacto con personas de sabiduría que te mostrarán el camino de tu evolución personal. Los asuntos legales darán un giro a tu favor. Virgo Te sentirás más desinhibido en tu vida íntima y te animarás a experimentar y a vivir algunas de tus fantasías ocultas. Además, tendrás la posibilidad de recibir dinero en forma de regalos, herencias, seguros, o inversiones compartidas. Obtendrás los préstamos o el financiamiento que necesitas. Libra Cualquier alianza que inicies en este día será muy benéfica para tu vida. Será una buena ocasión para buscar consejos y asesoramiento. Si estás soltero conocerás personas de diferentes ámbitos culturales y entre ellas puede estar un nuevo amor. Escorpio Tu salud mejorará gracias a que tendrás una actitud mental positiva. Será un momento ideal para practicar deportes y toda actividad física que te divierta y te haga sentir mejor. Pero no te expongas a esfuerzos demasiado grandes ni hagas ejercicios muy intensos. Sagitario Expresarás tus sentimientos abiertamente, sentirás más confianza y te entregarás con alegría a lo que te llega, ya sea un noviazgo o una aventura pasajera. Disfrutarás de las actividades recreativas y en los juegos de azar la suerte estará de tu lado. Capricornio El panorama astrológico indica que tomarás la iniciativa en asuntos vinculados con el hogar. Sentirás el amor incondicional de tus familiares y eso te hará sentir orgulloso de tu linaje. Te conectarás con la energía de tus ancestros para recibir sus mensajes y fuerza. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Encontrarás seres muy afines a nivel espiritual y filosófico. Desarrollarás mayor confianza en tus propias ideas, por lo que te atreverás a manifestarte abiertamente y a divulgar tus opiniones. Te enriquecerá especialmente el contacto con hermanos, vecinos o compañeros de estudio. Piscis Si estás pensando en darle un empuje a tu economía ten en cuenta que las mayores ganancias vendrán a través de la enseñanza, el turismo, los negocios con el extranjero y las actividades que te permitan accionar de manera independiente.

