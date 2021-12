El Niño Prodigio: Horóscopo para el 29 de diciembre Excelente día para conectar con tus seres de luz y la vibración del perdón. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 29 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! Les cuento que Júpiter, el gran benefactor, hace su ingreso en la constelación de Piscis donde permanecerá los primeros cuatro meses del año trayéndonos ondas de amor, empatía y compasión por el prójimo. Será un periodo en el que priorizarás el bienestar común sobre los intereses más individualistas. Recuperarás la fe, te guiarás por la intuición y sentirás que un hilo mágico e invisible guía tus pasos. Además, te conectarás con tus seres de luz y con la vibración del perdón. Te sentirás protegido. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME GUÍO POR LA SABIDURÍA DEL CORAZÓN, SOY UN INSTRUMENTO DIVINO". Si hoy, 29 de diciembre estás de cumpleaños… Tomarás algunas medidas innovadoras que generarán fuertes repercusiones en tu entorno y desatarán profundas transformaciones. Las crisis no te asustarán y tendrás el temple necesario para atravesar las tormentas porque tendrás muy claro tu objetivo. La Copa de la Suerte: 12, 28, 51, 64, 78, 99 Aries: Te encontrarás en plena transformación especialmente en lo que respecta a tu economía y tu capacidad de progreso. Asume los desafíos, enfrenta tus zonas oscuras y explota tu potencial oculto. No temas porque en los momentos difíciles saldrá a la luz tú poder interior. Tauro: La influencia planetaria podría volverte algo irritable, porque tu nivel de tolerancia estará bajo. Evita las luchas de poder en tus relaciones y trata de comprender qué es lo que te reclaman aquellos que tanto te aman. Chequea la forma en que estás dando y recibiendo. Géminis: ¡Hoy no tendrás tiempo para aburrirte! Estarás muy ocupado con reuniones, comunicaciones y trámites de trabajo, pero ¡atención! porque tanta exigencia y trajín podría producirte estrés. Deberás cuidarte para que las tensiones acumuladas no afecten tu organismo. Prioriza tu salud. Cáncer: Tendrás propuestas amorosas que calarán profundo en ti y movilizarán tus fibras íntimas. Además, renacerán tus intereses creativos y te reencontrarás con tus talentos. Un halo de misterio dará una nota de distinción a todo lo hagas. Atraerás todas las miradas. Leo: Estrecharás lazos con tus seres queridos y surgirán proyectos conjuntos. Las condiciones para progresar y sacar adelante tu hogar están dadas.Si necesitas mudarte a otro barrio o hacer remodelaciones en tu vivienda estudia la posibilidad de pedir un crédito a un banco. Virgo: Alégrate Virgo porque Júpiter, el gran benefactor, está dando sus primeros pasos en tu sector de la pareja augurando una etapa soñada en lo que respecta al amor. Una relación idílica traerá a tu vida una gran carga de romanticismo. Te sentirás enamorado. Libra: Guarda el dinero debajo del colchón en lugar de invertirlo en negocios fugaces o derrocharlo en gastos banales. Te recomiendo que cuides lo que has conseguido con tanto esfuerzo. Te aportará tranquilidad saber que cuentas con reservas para afrontar cualquier imprevisto. Escorpio: En esta etapa llena de cambios internos y externos tendrás que replantearte los roles familiares para alivianar viejas cargas del pasado. Si en tu vida hay una relación que no funciona, implementa nuevas estrategias para darte a entender y no persistas en tu posición. Sagitario: Júpiter, tu astro regente, ingresará en el sector de las raíces, el hogar y los afectos, así que te sentirás profundamente unido a tus seres queridos. Se ampliará tu familia con la llegada de un nuevo integrante ya sea por nacimiento o porque vengan parientes del extranjero. Capricornio: Hoy reconocerás que en la vida no se puede tener todo bajo control, improvisarás, y pese a los giros del destino, sacarás a flote tus proyectos. Aceptarás los cambios de planes y romperás con tus esquemas mentales para dejarte llevar por los acontecimientos. Acuario: Los cuerpos celestes aumentarán tus ambiciones y tu necesidad de acceder a un mejor nivel de vida. Será una buena ocasión para organizar una reunión familiar y para trazar juntos objetivos de progreso. Pero no caigas en la trampa de imponer tu criterio a la fuerza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Júpiter, el generoso guía y protector, entrará en tu signo. Así que conéctate con las vibraciones cósmicas, pide tus deseos y recibe las bendiciones que te envía este astro. Todo lo que hoy ofrezcas la vida te lo devolverá multiplicado. La abundancia y el amor fluirán a través de ti.

