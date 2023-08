El Niño Prodigio: Horóscopo para el 29 de agosto Cuidado con los bienes terrenales: que no sean un límite, sino una plataforma para elevar tu vuelo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Niño Prodigio Credit: Getty Images MARTES, 29 DE AGOSTO Hoy ocurrirá una cuadratura entre la Luna en Acuario y Júpiter en Tauro, y las sensaciones que esta influencia nos traerá serán muy poderosas. A ratos, el deseo de acumular y disfrutar de los placeres terrenales puede agregar peso e impedir que abras tus alas y llegues hasta el cielo. ¡Procura que tus posesiones no te impidan vislumbrar otras realidades! ¡Que lo que tienes no sea un límite, sino una plataforma para elevar tu vuelo! AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LIBERO APEGOS, ELEVO VUELO Y ABRAZO NUEVAS POSIBILIDADES CON ALEGRÍA" Si hoy, 29 agosto, estás de cumpleaños… A nivel afectivo, sentirás la necesidad de libertad para moverte como el viento. Disfrutarás del aporte de tus amistades y las reuniones sociales, donde confraternizarás alegremente. En pareja, establece reglas claras desde el principio para evitar malentendidos. La Copa de la Suerte: 15, 23, 36, 44, 51, 69 Aries: La Luna en Acuario traerá el brillo de la compañía y la alegría. Será momento de relacionarte con otros, disfrutando de un espíritu aventurero. Recuerda cultivar valores sólidos y compartirlos sabiamente, sin alardes, para mantener la unidad grupal. Tauro: Tu futuro brillará con potencial en el ámbito profesional. Grandes avances estarán a tu alcance, creando un clima de trabajo creativo. Sé generoso y deja que otros brillen a su manera, evitando ocupar demasiado espacio. Cuida de no exagerar tu participación y verás cómo todo florece. Géminis: Una gran oportunidad te sonríe desde lejos, quizás del extranjero o del mundo de los estudios. Pero para abrazar este regalo que la vida te ofrece, debes vencer la inercia y la comodidad. Recuerda, algunos trenes solo pasan una vez en la vida. Cáncer: Vas a experimentar muchas sensaciones transformadoras de ahora en adelante. Harás descubrimientos asombrosos, pero ten cuidado al compartirlos con tu círculo social. Tus vivencias podrían sorprenderlos y generar desconcierto. ¡Ahora lo sabio es resguardar tu intimidad! Leo: Estás en la cima de la fama y popularidad, pero recuerda, eso no te da permiso para olvidar a quienes siempre estuvieron contigo. Tu pareja y tus aliados merecen tu solidaridad, incluso en la cumbre. Nunca olvides de dónde vienes y mantén los pies sobre la tierra. Virgo: Un emocionante viaje o una generosa propuesta extranjera se acercan a tu puerta. Pero antes de abrazarlos, asegúrate de que tus asuntos de trabajo y salud marchen sobre ruedas. Evita ser el "sabelotodo" en el trabajo; sé respetuoso con tus colegas. Libra: Una historia de amor excitante te espera y sentirás mariposas en la panza. Vive el romance sin forzar la profundidad, así mantendrás la frescura del momento. El futuro te brindará tiempo para intimar y conocerse a fondo. Disfruta cada instante sin buscar certezas o garantías. Escorpio: Mantén el contacto con tus seres queridos para que te llenes de energías positivas. Aunque surjan tentadoras propuestas sociales, encontrarás satisfacción al tomarte un tiempo en casa para recargar las baterías. Tu círculo afectivo será tu prioridad. Sagitario: A pesar de estar abrumado de trabajo, sabes que cada esfuerzo es valioso. Sin embargo, un merecido descanso te vendrá genial para despejar la mente y renovar tus ideas. Cuando tomes tu anhelado recreo, sentirás la ligereza de las tensiones y el estrés. Capricornio: Si bien ansías entretenerte y gastar en apuestas y lujos, será mejor contenerse por ahora. La gula y codicia pueden nublar tus planes financieros. Mantén la cabeza fría y traza una estrategia próspera y viable para el futuro. La abundancia llegará con sabiduría. RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: En este período, tus lazos familiares son sólidos y positivos. No obstante, no olvides que eres un individuo con sueños y esperanzas propias. Genera un espacio donde puedas ser libre y auténtico, independientemente de tus compromisos afectivos. Piscis: Serás llamado a una misión comunitaria enriquecedora. El servicio social y los intereses filantrópicos te darán significado. No malgastes tiempo en conexiones superficiales, busca la profundidad del propósito, iluminando tu camino con la energía de la generosidad.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 29 de agosto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.