El Niño Prodigio: Horóscopo para el 29 de agosto Este día El Niño Prodigio trae un sabio consejo para cada signo de Feng Shui, que podrás aplicar en todos los ámbitos de tu vida. Presta atención. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES, 29 DE AGOSTO Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. Les cuento que para este día le traigo a cada signo un sabio consejo de Feng Shui que los ayudará a optimizar su funcionamiento en determinadas áreas. Presta mucha atención… Aries: Tú necesitas aplicar el feng shui para gozar de una excelente salud. Por eso te sugiero que en el centro de tu casa pongas una vasija de barro cuadrada o una piedra color de ámbar amarillo. Haz una limpieza exhaustiva de cada ambiente y retira todas las cosas viejas. Tauro: Tú ahora necesitas potenciar tu creatividad por eso te recomiendo que hacia el oeste de tu casa pongas un lindo espejo o un adorno de metal preferentemente redondo. Las bolas de vidrio también te ayudarán a expresarte mejor y a optimizar el vínculo con tus hijos. Géminis: Tú ahora necesitas fomentar un clima de armonía y entendimiento con tus familiares. Para eso decora el área este de tu casa en tonos verdes muy tenues y pon cuencos de madera o cortinas de caña. La música oriental en tono suave contribuirá a mantener la paz. Cáncer: Ahora necesitas comunicarte y el feng shui puede ayudarte. Para eso debes redecorar el living con predominio de azul porque esto favorecerá el diálogo y las conversaciones distendidas. Además, utilizando estos mismos tonos, puedes armar una mesa de té. Leo: Para obtener prosperidad económica y material comienza ocupándote de que tu cocina esté perfectamente limpia y ordenada y quita de las alacenas lo que ya no usas o esta vencido. Además, evita cualquier fuga de agua y pon en el ángulo sudeste de tu casa algo color violeta. Virgo: El Sol está en tu signo así que necesitas potenciarte y sentirte vigoroso y saludable. Te ayudará mantener el área central de tu hogar inmaculadamente limpia y allí colocar un objeto de bronce sobre una tela de textura noble color amarillo. Libra: Pon una fuente en el punto cardinal sur de tu casa porque el agua que corre te permitirá purificar y dispersar las energías negativas. Limpia y ordena el lugar donde normalmente guardas los trastos viejos y conviértelo en un ambiente de evocación espiritual. Escorpio: Estás en una etapa en la que necesitas interactuar con otros seres, por eso hacia el noroeste de tu casa tienes que poner un adorno de color blanco. También puedes armar un pequeño altar con símbolos que te lleven a evocar la amistad o una foto con un marco de metal. Sagitario: En este periodo en el que estás con tanta exposición pública debes colocar adornos o cortinas de color rojo en el sur de tu casa porque te ayudará a obtener prestigio y una excelente reputación, también puedes poner plantas, una vela morada o colgante de aves. Capricornio: Tú necesitas que el feng shui te ayude a expandir tus energías. Si pones en el noroeste de tu casa objetos de color blanco o gris atraerás protectores y viajes, un objeto de metal o una imagen del lugar donde te gustaría ir provocará el mismo efecto. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Es hora de que promuevas la energía sexual y estás de suerte porque el feng shui puede ayudarte. En el suroeste de tu casa debes poner una vela o un cuarzo de color rosa. Pon sábanas verdes y no hagas el amor con una luz demasiado intensa o completamente a oscuras. Piscis: Para la buena ventura en el amor asegúrate de que en tu hogar haya una perfecta simetría, por ejemplo, en el dormitorio debe haber dos mesas de luz idénticas a cada lado de la cama. Si estás soltero, pon una lámpara de sal o un jarrón con flores amarillas en el suroeste. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 15, 32, 38, 50, 63, 80 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

