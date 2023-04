El Niño Prodigio: Horóscopo para el 29 de abril Hoy, inevitablemente, nos enfrentaremos con nuestra realidad, ¿mi consejo¿ ¡aprovecha el panorama para limpiar, ordenar y programar tu vida! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 29 DE ABRIL Les cuento que en las horas de la mañana habrá un maravilloso trígono de fuego entre la Luna y Júpiter, así que nos sentiremos llenos de energía y con una inmensa alegría de vivir. Pero por la tarde habrá un cambio bastante notorio de vibración ya que nuestro satélite ingresará en Virgo desde donde hará una oposición con Saturno, así que nos enfrentaremos con la realidad. Aprovecha esta segunda parte del día para limpiar, ordenar y programar tu agenda. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ENCUENTRO UN MÉTODO DE ORGANIZACIÓN" . Si hoy, 29 de abril estás de cumpleaños… Tus células grises estarán trabajando como nunca y te harás muchos replanteos en relación al pasado. También te interesarás mucho en las temáticas místicas y espirituales porque te darás cuenta de que hay una fuerza cósmica que trasciende lo material. La Copa de la Suerte: 3, 7, 24, 36, 58, 64 Aries: Por la influencia de Júpiter, que es el gran benéfico, tu temperamento se ha vuelto muy generoso y hoy notarás las repercusiones positivas de esta influencia en la gente que amas. Por la tarde, tendrás que ocuparte de cuestiones concernientes a tu salud. Tauro: Te has reconciliado con tu pasado y esto hará que tus padres y abuelos se sientan orgullosos de ti, ya sea que estén en este u otros planos. Por la tarde te ocuparás de tu vida romántica, ya que la tenías un poco descuidada, al principio te costará ser espontáneo. Géminis: Te espera una mañana entretenida ya que estarás lleno de proyectos y te sobrarán cómplices para llevarlos a cabo. Por la tarde, tendrás que ocuparte de algunos temas del hogar impostergables y por momentos podrías sentir que las circunstancias te superan, resuelve una cosa por vez. Cáncer: Un ser muy influyente en la vida pública se mostrará muy generoso contigo y te hará sentir que mientras él esté nunca te faltará nada. Por la tarde, habrá un cambio de luna que te pondrá más cerebral, así que analizarás todo y buscarás fuentes objetivas para mantenerte informado. Leo:Sentirás que eres un bendecido, ya que una persona que se encuentra en el exterior te hará una propuesta fabulosa que modificará el rumbo de tu vida. Por la tarde te encontrarás haciendo números y pensando en donde puedes encontrar financiamiento para desarrollar tus planes. Virgo: Te darás cuenta de que los desafíos que has atravesado te han vuelto mucho más fuerte y te han dejado una gran sabiduría espiritual. Por la tarde, la Luna ingresará en Virgo, así que tu carácter práctico y detallista se potenciará. Libra: Tu vida social te está trayendo un sinfín de alegrías y oportunidades, así que dales la bienvenida a las personas nuevas que aparezcan. Por la tarde, estarás finalizando un ciclo lunar así se crearán las condiciones propicias para que hagas una revisión de lo que te ha sucedido últimamente. Escorpio: Gracias a la colaboración de personas con un fabuloso espíritu de trabajo y actitud de servicio llegarás a la cima, y puedes sentirte orgulloso, ya que la ayuda que has recibido te la mereces. Por la tarde, te conectarás con un amigo y al verlo sentirás el paso del tiempo. Sagitario: En las primeras horas del día tu carácter optimista, expansivo y alegre estará en su máxima potencia e irradiarás una energía muy positiva que representará una guía para muchos. Por la tarde irás cayendo en la cuenta de tus responsabilidades, especialmente con respecto a tu familia. Niño prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: Alguien de tu círculo más íntimo te dará el aval afectivo y monetario que necesitas para efectuar un negocio. Tendrás la oportunidad de comprobar que tienes una capacidad de liderazgo muy poderosa. En la tarde organizarás los pasos para la resolución de un tema legal. Acuario: Tendrás la oportunidad de comprobar que las ideas positivas, la visión optimista y la buena comunicación repercuten de una manera muy favorable en las relaciones. Por la tarde, los temas sexuales adquirirán importancia y te llevarán a enfrentarte cara a cara con algunas inhibiciones. Piscis: Estás pasando por una etapa muy próspera en lo económico, así que aprovecha para invertir en instrumentos y que te ayuden a sentir más saludable como puede ser una bicicleta o un escalador. Por la tarde, tendrás que definir tus intenciones con tu socio o pareja.

