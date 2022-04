El Niño Prodigio: Horóscopo para el 29 de abril Mantén tus secretos bien guardados y mide muy bien a tus oponentes. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 29 DE ABRIL ¡Feliz viernes, mi bella gente! Les cuento que en este día Plutón, el astro de las transformaciones profundas, comenzará su fase retrógrada en Capricornio. Por eso desde hoy y hasta el 7 de octubre las principales crisis y conflictos a nivel gubernamental no serán visibles al ojo del público. Durante esta etapa tú tampoco ejercerás tu poder de una forma explícita y ocultarás tus estrategias de supervivencia. Mantén tus secretos bien guardados y mide muy bien a tus oponentes. Simultáneamente, Mercurio ingresará en Géminis incrementando tu nivel de lucidez mental. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY UN SER PROFUNDO, POTENTE E INTUITIVO". Si hoy, 29 de abril estás de cumpleaños… A partir de ahora la intuición se convertirá en tu principal herramienta evolutiva. Además aumentará tu necesidad de encontrar a otros, agruparte y confraternizar. Conocerás mucha gente nueva que te resultará inspiradora. Mantente alejado las personas con actitudes evasivas o intenciones difusas. La Copa de la Suerte: 1, 35, 57, 69, 82, 94 Aries: Eres un ser sumamente autónomo y, este fin de semana más que nunca, necesitarás reafirmarte, tomar el control de tu vida y convencer a los demás para que acepten tus propuestas. En lo profesional lograrás ese puesto que tanto ambicionas, pero sube de un peldaño a la vez. Tauro: ¡Nada de luchar contra molinos de viento! Te encontrarás un poco indefenso ante los desafíos así que no tomes decisiones importantes por el momento. Los asuntos legales sufrirán algunas demoras, pero no te aflijas porque a su debido tiempo se hará justicia. Géminis:Reúnete con personas afines que compartan tu filosofía de vida y trata de tener un rol más activo en las redes sociales. Participa en eventos, actividades deportivas y foros. Si estás tramitando una herencia o un divorcio deja que todo se desenvuelva y no agregues presiones extras. Cáncer: Estarás más ambicioso y te involucrarás en nuevos desafíos por más difíciles que parezcan, porque para ti no existe la palabra imposible ahora. En lo que respecta a los vínculos se viene un período de repliegue y profundización. Date tiempo para escoger tus aliados. Leo: La rueda de la fortuna te acompañará, por eso vivirás lo que te corresponde con total entrega disfrutando momento a momento. Con respecto a la salud y la alimentación no busques soluciones rápidas. Te recomiendo que sigas una dieta natural para depurar tu organismo y eliminar toxinas. Virgo: Se acelerarán los procesos de limpieza para que dejes atrás todo lo que sean cargas y situaciones tóxicas del pasado. En el plano amoroso te recomiendo darte un buen tiempo para desentrañar tus verdaderos sentimientos. Se cauto y dedícate a observar. Libra: Te tomas la vida con calma y no te gusta entrar en discusiones, aunque tienes que aprender a ponerte en primer lugar. Ahora te sentirás satisfecho, porque encontrarás a la persona que te complementa. Los negocios familiares o inmuebles tardarán en consumarse, pero serán productivos. Escorpio: Debido al estrés y a los nervios, si no paras a tiempo, podrías padecer un achaque, así que llegó el momento de ponerte en forma, de hacer ejercicios o comenzar a alimentarte de manera sana. Será una etapa propicia para el estudio y la investigación así que concéntrate. Sagitario: En el amor vivirás un tiempo lleno de pasiones fuertes porque aparecerá en escena alguien muy temperamental y provocador. En el ámbito de las finanzas será imprescindible que te mantengas perseverante. La prosperidad que ambicionas llegará a su debido tiempo. Capricornio: En tu círculo de pertenencia todo irá bien mientras cada integrante comprenda que la unión hace la fuerza. Ahora estás evaluando una importante decisión personal que cambiará radicalmente tu vida. Hasta que no estés verdaderamente convencido de lo que quieres no avances. Acuario: Te relacionarás con seres emprendedores que compartirán tus ideales y que se unirán a ti para iniciar nuevos proyectos. Eres tú quien debe desatar esos nudos que provienen del pasado, si sientes que te cuesta resolver un trauma busca la ayuda de un terapeuta. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Asesórate bien para invertir porque las energías reinantes te impulsan a gastar de más. Alguien de tu círculo social podría decepcionarte, así que pon los vínculos que no te convencen en el freezer, quien quiera ocupar el lugar de amigo deberá hacer méritos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 29 de abril

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.