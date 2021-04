El Niño Prodigio: Horóscopo para el 29 de abril Tendrás conversaciones muy constructivas que te ayudarán a crecer y a madurar. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir JUEVES, 29 DE ABRIL ¡Feliz jueves, mi bella gente! Les cuento que hoy la Luna hará un poderoso sextil con Saturno que nos ayudará a encontrar nuestro rumbo y a avanzar con pasos firmes. Te rodearás de personas que te aportarán consejos útiles y estarán dispuestos a colaborar contigo para que puedas concretar tus proyectos. Los viajes, visitas al extranjero y trámites de inmigración estarán bien aspectados, así que aprovecha para agilizar estos temas. Tendrás conversaciones muy constructivas que te ayudarán a crecer y a madurar. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ENCUENTRO GUÍA PARA CUMPLIR MI PROPOSITO". Si hoy, 29 de abril, estás de cumpleaños… Hoy te sentirás lleno de alegría e intensificarás el nivel de compromiso con aquellos que más quieres. Te plantearás la posibilidad de encarar un nuevo proyecto de vida y para eso contarás con el apoyo de tus padres o de otras personas más experimentadas. La Copa de la Suerte: 15, 18, 34, 47, 68, 80 Aries Si tienes deseos de aprender algo nuevo este puede ser un buen momento. Quizás te venga bien reforzar tus conocimientos de otro idioma, o te resulte conveniente capacitarte en el área de trabajo para acceder a un mejor puesto o empleo. Apuesta a tu futuro. Tauro Hoy tendrás claridad para detectar potenciales negocios y sabrás aprovechar muy bien las oportunidades que se te presenten. Tus padres, tu jefe o alguna institución bancaria te aportarán el financiamiento que estás necesitando. Sabrás utilizar tus armas y tus ventajas. Géminis Estás con una actitud abierta y esto permitirá que a través de nuevas relaciones lleguen a tu vida toda clase de bendiciones. Creo que atraerás a personas que compartirán tus principios. Por eso será un buen momento para que hagas alianzas y planes en conjunto. Cáncer Hoy tendrás la posibilidad de organizarte y de elaborar una estrategia para resolver los pequeños desafíos que se presentan a diario. Si necesitas hacerte estudios médicos, una pequeña intervención o algún tratamiento especial este será un momento oportuno. Estás vibrando con una energía sanadora. Leo Los asuntos del corazón andarán viento en popa. Si estás comprometido, sentirás que tu relación te ofrece todo lo que necesitas. Si estás soltero no será por mucho tiempo más ya que surgirá una oportunidad muy especial. Ábrele las puertas a la felicidad. Virgo Será una buena ocasión para que te ocupes de las tareas domésticas y para que pongas un poco de orden en tu hogar. De paso aprovecha para deshacerte de los trastos viejos que solo ocupan espacio. Al terminar enciende un incienso para limpiar el aire. Libra En los temas sentimentales estarás más pícaro, más curioso y con deseos de explorar otras opciones. Será una buena ocasión para que des un pequeño paseo o para que te regales un momento de recreo y distracción. Podrían surgirte deseos de estudiar. Escorpio Será un buen momento para que realices mejoras en tu hogar, aunque esto te lleve a efectuar algunos gastos extras. Si buscas capitalizarte asegúrate de invertir tu dinero en negocios sólidos. Contarás con buen asesoramiento para las operaciones vinculadas a hipotecas o bienes inmuebles. Sagitario, jueves 29 Atraerás la compañía de personas con un buen criterio que sabrán aconsejarte. Si necesitas hacer algún trámite de estudio o precisas obtener algún permiso para circular libremente aprovecha este momento. Si vas a viajar, te recomiendo que tengas todos los papeles en regla. Capricornio Si acarreas alguna deuda económica, y tienes posibilidades de saldarla, aprovecha la ocasión y quítate las cuentas pendientes. Las buenas acciones que realizaste en el pasado volverán a ti a través de bendiciones muy concretas. Será un momento prospero. Acuario Tendrás una visión clara del futuro y un gran poder de determinación para cumplir tus sueños. Tomarás las riendas de tu vida y la gente que te rodea estará dispuesta a seguirte. Son momentos en los que te conviene mantenerte firme en tus convicciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis En la esfera de trabajo harás valer tu experiencia y lograrás subir posiciones. Si estás desempleado será una buena ocasión para que retomes tu búsqueda. Además, una persona del pasado será muy generosa y solidaria contigo. Acepta la ayuda que te brindan.

