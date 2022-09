El Niño Prodigio: Horóscopo para el 28 de septiembre Excelente tiempo para conectar con tus emociones y sexualidad. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 28 DE SEPTIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz miércoles! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Te cuento que en este día la Luna transitará por el signo de Escorpio, así que será una buena oportunidad para que te conectes con tu sexualidad y con tus instintos primordiales. Tus emociones se tornarán más profundas y querrás saber lo que sienten y piensan los demás. Es posible que develes un secreto o que descubras el trasfondo de una situación compleja. Pero no utilices tu poder para dominar o controlar. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "UTILIZO MI POTENCIAL EMOCIONAL PARA TRANSFORMAR Y SANAR". Si hoy, 28 de septiembre estás de cumpleaños… Durante este nuevo ciclo los temas financieros cobrarán relevancia. Planifica detenidamente cuáles gastos son realmente necesarios y asegúrate de contar con reservas. Encargarte que cualquier imprevisto o giro en la economía te encuentre bien plantado. Y alégrate porque hay una reconciliación en puerta. La Copa de la Suerte: 1, 29, 54, 62, 79, 86 Aries: Entablarás negociaciones acerca de asuntos financieros, inversiones y bienes que posees en común con otras personas. Además, sentirás deseos de intensificar el nivel de intimidad con tu amante. Lograrás satisfacción tanto en el plano físico como en el emocional. Tauro: Tendrás la oportunidad de sanar las heridas y resentimientos del pasado para que puedas revelar tus sentimientos más profundos a aquellos que amas. La conexión con la pareja será excelente y podrán tocar temas que hasta ahora no se habían atrevido a enfrentar. Géminis: Toda consulta profesional por salud será muy efectiva, así que podrías aprovechar para visitar el médico o hacer chequeos pendientes. Y si notas que tu rostro se encuentra un poco apagado ponte una mascarilla de aguacate para regenerar la piel. Cáncer: En la esfera romántica el deseo se renovará y se intensificará. Si te sientes atraído por alguien y no te animabas a demostrarlo, aprovecha este momento y utiliza tus armas secretas de seducción. Recuerda que "el que no arriesga no gana". Leo: Llegó la hora de hablar con tus seres queridos y de sacar a la luz asuntos ocultos del pasado. No temas, el diálogo abierto ayudará a sanar viejas heridas. Establecerás una conexión profunda con tus ancestros y te sentirás orgulloso de tu estirpe. Virgo: La comunicación con tus compañeros, parientes o vecinos cobrará una relevancia especial ya que, de una forma u otra, se tocarán temas que movilizan tus emociones. Te tomarás un tiempo para pensar las cosas y para procesar las informaciones, ideas y sugerencias. Libra: Deberás hacer un análisis detallado de tus gastos e ingresos y planificar otros temas financieros. Será un buen momento para consultar a un contador que te ayude a administrarte y ordenar asuntos de papeles y de dinero relacionados con propiedades o con bienes familiares. Escorpio: Con la luna en tu signo estarás aún más temperamental que lo de costumbre y te dejarás llevar por motivaciones muy profundas. Tu forma de ser intensa, desafiante y misteriosa se potenciará. Permite que la energía fluya y déjate llevar por la fuerza de tus deseos. Sagitario: Te volcarás hacia tu interior y estarás dispuesto a bucear en tu mundo emocional para descubrir los mensajes que se ocultan en tus sueños y percepciones. Podría ser un buen momento para iniciar una psicoterapia o para investigar acerca de la astrología o numerología. Capricornio: En todo equipo o asociación que participes circulará una corriente de afecto y gracias a tu inteligencia emocional lograrás conciliar tendencias opuestas. Tu autodeterminación y tenacidad te convertirá en el líder de tu grupo de amigos. El intercambio te potenciará. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Tu vida profesional entrará en una fase de gran desarrollo, tu trabajo te exigirá cada vez más compromiso y destinarás más tiempo y energía para alcanzar tus objetivos. Será un buen momento para mejorar la reputación y darte a conocer entre tus colegas. Piscis: Tu perspectiva de la vida se ampliará y te propondrás defender tus ideales contra viento y marea porque estarás convencido de la justicia y validez de tus creencias. Te acercarás a alguien que te beneficiará en el plano espiritual y te enseñará un nuevo camino.

