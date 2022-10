El Niño Prodigio: Horóscopo para el 28 de octubre Ten mucho cuidado a la hora de dar tus opiniones, especialmente si vas a hablar de temas políticos o religiosos. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 28 DE OCTUNBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido viernes! Les cuento que hoy es el día de San Judas Tadeo, patrono de las causas urgentes y desesperadas. Por otro lado, la Luna transitará por Sagitario, así que estaremos con ganas de ampliar nuestro campo de influencia, de realizar de viajes y conocer otras culturas. Al caer la noche Marte tendrá mayor protagonismo y eso puede ponernos más irritables. Ten mucho cuidado a la hora de dar tus opiniones especialmente si vas a hablar de temas políticos o religiosos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "AMPLÍO MIS HORIZONTES CULTURALES". Si hoy, 28 de octubre estás de cumpleaños… Durante este año recibirás un préstamo, un crédito importante o una herencia significativa. En el amor todo fluirá siempre que escuches a tus instintos y no te enredes con las palabras. Si te quedaron cuestiones pendientes con hermanos o vecinos intenta resolverlas con una actitud compasiva. La Copa de la Suerte: 2, 10, 25, 61, 64, 83 Aries Estarás predispuesto a expresar abiertamente tus pensamientos y a hacer valer tus opiniones. Comprobarás que gracias a esta actitud frontal y directa se te abren algunas puertas que hasta ahora permanecieron cerradas. Además, alguien muy sabio te aconsejará ¡escúchalo! Tauro Será un buen momento para decidir si estás satisfecho o no con tu situación financiera e implementar los cambios necesarios. Aprovecha para idear nuevas estrategias comerciales porque contarás con una gran intuición para percibir buenas oportunidades de negocios. Géminis Llegó el momento de revisar tus actitudes individualistas y de aceptar que tus acciones afectan a tu pareja. Si estás soltero te sentirás atraído por alguien, pero es posible que actúes con cierta torpeza cuando intentes acercarte. Avanza tanteando el terreno. Cáncer En lo que respecta a la salud deberás cuidarte de excesos de todo tipo. Si te sientes ansioso o tienes algunos temores sin fundamento te podría venir bien tomar unas clases de yoga o unos masajes terapéuticos para tranquilizar tu mente y relajar tu cuerpo. Leo Las condiciones serán favorables para iniciar actividades artísticas o creativas, así que podrías inscribirte en clases de danzas, teatro, pintura o literatura. Hay posibilidades de que inicies un romance apasionado con alguien de tu círculo social o de tu grupo de amigos. Virgo Podrían producirse ciertas "luchas de poder" en tu entorno profesional y también es factible que te sientas amedrentado o presionado por tus jefes o superiores. Tus familiares estarán dispuestos a cobijarte y brindarte contención afectiva, recurre a ellos en los momentos álgidos. Libra Tus facultades intelectuales estarán acentuadas y se activará todo lo relacionado con los estudios, la enseñanza y la comunicación. Tendrás la posibilidad de expresar tus pensamientos verbalmente de forma muy sintética. Además, recibirás una propuesta o invitación proveniente del exterior. Escorpio Realizarás negociaciones importantes que marcarán un antes y después en tu economía. Personas emprendedoras te acercan propuestas de negocios. Tal vez decidas cortar algunos lazos, poner fin a una sociedad o acuerdo comercial y a su vez comenzar asociaciones nuevas. Sagitario Te sentirás algo tenso e impaciente así que controla tus impulsos porque estarás más proclive a envolverte en peleas y discusiones con los demás. Procura encontrar el tiempo necesario para dedicarte a tus cosas si no quieres que tus relaciones se desgasten. Capricornio ¿Estás padeciendo malestares físicos o achaques? Si la respuesta es afirmativa, tendrás que buscar la manera de solucionarlo para que no se convierta en algo crónico. Por otro lado, será buen momento para investigar, estar en soledad o escribir un diario con tus vivencias íntimas. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Participarás de eventos sociales en los que encontrarás flamantes amistades y buenas oportunidades para interactuar. En la esfera romántica vivirás una renovación y descubrirás que hay nuevos proyectos que te unen a esa persona que se ha adueñado de tus pensamientos. Piscis Se presentará la posibilidad de ampliar tus horizontes profesionales por medio de contactos con el extranjero y también hay posibilidad de viajes relacionados con tu actividad. Correrás de tu casa al trabajo y de tu trabajo a tu casa solucionando las complicaciones que se presenten.

