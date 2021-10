El Niño Prodigio: Horóscopo para el 28 de octubre ¡Ojo! Tu entorno se mostrará un poco áspero y exigente, pero no debes permitir que esto te atemorice. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 28 DE OCTUBRE ¡Y eso mi gente linda, feliz y bendecido jueves! Les cuento que hoy es el día de San Judas Tadeo que es conocido por ayudar en las causas imposibles así que tenlo muy presente en este día, enciéndele una vela color verde esperanza y rézale con mucha fe. Por otro lado, la Luna transitará por Leo haciendo que te conectes con tus dones naturales y con tu poder creativo. El entorno se mostrará un poco áspero y exigente, pero no debes permitir que esto te atemorice o bloquee. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI CORAZÓN ESTÁ REPLETO DE FUERZA Y CONFIANZA". Si hoy, 28 octubre, estás de cumpleaños… Durante el transcurso de este nuevo ciclo tu afán de triunfo será muy grande y estarás un poco tironeado entre tu profesión y las demandas de tus familiares. Pídeles a tus seres queridos que te brinden apoyo porque necesitarás una base estable para poder escalar. La Copa de la Suerte: 7, 22, 36, 52, 69, 90 Aries: Tu autoestima y valoración personal crecerán y pese a que las exigencias de tu entorno serán altas te mostrarás como un ser más seguro. Los deseos de poder serán grandes y tendrás que moderarte para evitar conflictos. Estarás en el foco de las miradas. Tauro: Dentro del esquema familiar cumplirás un rol clave y lograrás alivianar la carga de aquellos que más te importan y ayudarlos a superar situaciones críticas. Saber que en los momentos difíciles estuviste a la altura de las circunstancias reconfortará tu corazón. Géminis: Aumentará tu interés por comunicarte con quienes te rodean, sin embargo, podrías encontrarte con la frialdad o la distancia de algunas personas. Llegó el momento de redefinir tus vínculos y de unirte solo con aquellos que están dispuestos a mantener un contacto a corazón abierto. Cáncer: Es momento de ser cauteloso con el dinero porque si te apuras luego podrías arrepentirte. Te recomiendo que no gastes de más, ni inviertas en proyectos inciertos. Cuida el fruto de tu esfuerzo y valora aquello que tanto te ha costado conseguir. Leo: Tu personalidad se potenciará y querrás ejercer un mayor dominio sobre tu vida y tu entorno. Sin embargo, las personas que te rodean te pondrán límites que deberás respetar para mantener un diálogo constructivo. Las condiciones que te marcarán los demás estarán bien fundamentadas. Virgo: El ritmo acelerado que llevas, las numerosas actividades que realizas a diario y las altas metas que persigues generan un estrés que puede afectar tu salud. Es horas de bajarle el volumen a las demandas cotidianas para escuchar lo que te dice tu ser interior. Libra: Pensarás en el futuro y evaluarás las mejores alternativas para concretar tus proyectos. Pero también sucederá que Saturno te provocará un estado de ánimo algo rígido y melancólico, intenta olvidar las preocupaciones y salir un rato a divertirte con tus amigos. Escorpio: Asumirás una posición de liderazgo en la escena profesional y tu grado de responsabilidad se incrementará notablemente. Te convertirás en un buen ejemplo para las personas que te rodean. Pero todo triunfo tiene su costo y a ti hoy te tocará renunciar al ocio. Sagitario: Los trámites relacionados con inmigración, documentación o asuntos legales podrían enfrentar algunas trabas o demoras. Pide con fe a los seres de luz que se te abran los caminos y ten paciencia porque finalmente todo se resolverá a tu favor. Capricornio: Sentirás interés por investigar en el campo de lo oculto, así que aprovecha esta energía transformadora para conocerte más a fondo. Por otra parte, surgirá la oportunidad de hacer un negocio importante, pero pide asesoramiento profesional antes de hacer inversiones grandes. Acuario: A veces actúas de una manera un poco fría y esto inhibe a tu pareja o a los posibles nuevos candidatos si es que el puesto sigue vacante. Tu vida romántica mejorará notablemente si evitas las posturas rígidas y prestas atención a las necesidades del otro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Todavía estás haciendo el duelo por algunas separaciones y alejamientos, y este es el motivo fundamental de tu apatía. Si puedes has yoga porque esta práctica milenaria te ayudará a sanar el alma, la mente y el cuerpo. Recuerda que el tiempo todo lo cura.

