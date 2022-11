El Niño Prodigio: Horóscopo para el 28 de noviembre Este día, El Niño Prodigio te trae un mensaje de un dios egipcio para cada signo. ¡Presta atención! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 28 DE NOVIEMBRE Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. Este día le traigo a cada signo el mensaje de un dios egipcio. Presta mucha atención a lo que tiene para decirte… Aries Estás en una vibración afín con la diosa Maat que es símbolo de la verdad, la justicia y la armonía cósmica. Conéctate con la energía de esta deidad para que te muestre el camino correcto y para que en los asuntos legales incline la balanza a tu favor. Tauro Tienes exaltado tu sexto sentido y por ese motivo debes escuchar el mensaje de la diosa Nut que te dice que no temas adentrarte en la oscuridad e ir más allá del velo de las apariencias porque si profundizas hallarás un preciado tesoro. Géminis Préstale atención a Isis, ya que es una diosa muy poderosa que te dice que te conectes con las fuerzas cósmicas. Una energía alquímica brotará de tu interior y transformará tú vida. Ahora hay algo que nace y se potencia en el terreno sexual y amoroso. Cáncer Path, el dios de los artesanos y los arquitectos, te dice que te pongas manos a la obra porque la dedicación, en todas las áreas de la vida, pero especialmente en el trabajo, será recompensada. Además, tendrás una energía de sanación muy potente. Leo Presta atención al mensaje de Ra que es uno de los dioses más importantes para los egipcios y te dice que expandas tu plexo solar, escuches tu corazón y te muevas al compás de sus latidos. Una aventura maravillosa está en puertas ¡vive el presente en plenitud! Virgo Déjate envolver por la energía alegre de Hathor que es la diosa madre y te dice que estás con una vibración muy fértil y que tu hogar está creciendo. Incúlcales a tus hijos o a los pequeños de la familia amor por la vida y ayúdalos a confiar. Libra Te encuentras bendecido en el área de la escritura y el conocimiento, por eso debes tomar el consejo de Tot que te dice que estudies y te capacites. Puedes aprovechar para inscribirte en un curso, para cultivar la lectura o para redactar un libro con tus memorias. Escorpio Te encuentras en una etapa muy fecunda y muy prospera, por eso debes escuchar el mensaje de Osiris, el dios de la agricultura, que te dice que te conduzcas con generosidad y que confíes porque la providencia siempre cubrirá tus necesidades. Sagitario Escucha el mensaje que te trae Amón, que te dice que eres un ser lleno de vitalidad y que tienes un enorme poder creativo. Este será un período de importantes inicios y tú, en definitiva, eres el hacedor de tu realidad. Prográmate en positivo y avanza con fuerza. Capricornio Escucha el mensaje que te trae Happi, la deidad que se asocia al río Nilo, que te dice que fluyas con la corriente y que confíes en el devenir natural de los acontecimientos. Tendrás una energía muy empática y unificadora y llevarás esperanza al prójimo. Acuario Arensnufis, el dios conocido por ser el compañero perfecto, te dice que cumples una misión muy importante en tu círculo social y que debes ser protector con tus amigos. Aconseja y orienta a los seres que te rodean para que tomen la senda del bien. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis Estás vibrando en sintonía con Horus, el dios real y señor de la montaña, porque muchas personas dependen de ti y te toman como un ejemplo. Ahora que puedes mirar tu realidad desde una perspectiva más elevada, toma las riendas y ejerce un rol de mayor autoridad. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 23, 47, 50, 81, 93, 98 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

