El Niño Prodigio: Horóscopo para el 28 de noviembre Tus vínculos se volverán mucho más dinámicos y si hubo conflictos estos se solucionarán pronto. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 28 DE NOVIEMBRE ¡Feliz y bendecido domingo! ¡Mi bella gente! Les cuento que durante este día la Luna transitará por el signo de Virgo desde donde conectará armónicamente con Venus y Marte. Los instintos y el sentido común harán una alianza muy poderosa y tus vínculos se volverán mucho más dinámicos. Si hubo conflictos estos ahora se solucionarán gracias al empeño de todas las partes. Cada uno ocupará su lugar y esta será la clave para que tus relaciones funcionen de manera productiva. Implementarás excelentes estrategias junto a otros. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "RESUELVO UNO A UNO LOS OBSTÁCULOS DE MI CAMINO". Si hoy, 28 de noviembre, estás de cumpleaños… Durante este ciclo que comienzas le darás gran relevancia al trabajo y a las cuestiones financieras. Gracias al prestigio que conseguirás tus ingresos se incrementarán y harás adquisiciones de alto valor. Además, tu curiosidad te llevará a expandir tu campo de acción. La Copa de la Suerte: 12, 37, 46, 69, 83, 98 Aries: Es aconsejable que te ocupes seriamente de los temas de salud modificando hábitos perjudiciales. El estrés muchas veces te lleva a comer mal y dormir poco y eso no es bueno para tu organismo. Busca caminos diferentes a través de técnicas milenarias o medicinas alternativas. Tauro: Hoy tus hijos reclamarán una cuota extra de compromiso y responsabilidad, especialmente requerirán de tus consejos y de tu mirada experimentada. Además, tus motivaciones personales se volverán muy importantes y sentirás la necesidad de apostar fuerte a tus convicciones. Géminis: Saldrán a la luz historias familiares que hasta ahora permanecían enterradas y te complacerá darte cuenta que "lo que se hereda no se hurta" De generación, en generación se han trasmitido muchos valores indestructibles. Honra a aquellos que estuvieron antes que tú. Cáncer: Las palabras de alguien cercano no pasarán inadvertidas y registrarás cada una de sus promesas. Más adelante sabrás si ese ser que llamó tu atención cumple con la palabra empeñada y pasa la prueba de la veracidad. Tiempo al tiempo. Leo: En cuestiones de dinero los acontecimientos se darán de acuerdo a tus planes, harás valiosas adquisiciones y concretarás negocios importantes. Para conseguir el éxito en tus empresas será imprescindible que seas meticuloso y solo cedas lo justo y necesario. Virgo: Aunque a veces pareces una persona esquemática tienes un sentido del humor agudo e inteligente. A partir de hoy, deja atrás tus inseguridades y demuestra lo que vales. Alguien de tu entorno apreciará tu virtud y estará dispuesto a darlo todo por ti. Libra: Se potenciará tu sexto sentido y estarás receptivo para recibir mensajes del más allá. Cultiva tu vida espiritual y muéstrate más solidario con las personas que te rodean, podría haber alguien de tu entorno familiar que necesite de tu ayuda. Escorpio: Los cuerpos celestes estimularán tu poder de inventiva y mantendrán tu mente concentrada en el futuro. El desafío estará en encauzar los proyectos para que tus ideas se materialicen. Con tu seducción y encanto lograrás reclutar nuevos adeptos para tu causa. Sagitario: Al fin tomarás la sartén por el mango y tomarás determinaciones que marcarán mayor orden en tu vida y en la de aquellos seres que dependen de ti. Además, tu economía mejorará notablemente y esto te servirá para salir de deudas y sentirte más aliviado. Capricornio: A partir de ahora tu concepción del universo será mucho más amplia y se incrementará tu deseo de indagar y abarcar nuevos campos de conocimiento. Pensarás seriamente en la posibilidad de inscribirte en cursos intensivos o hacer seminarios. Acuario: Tu poder de atracción aumentará y poco a poco irás tendiendo tus redes para entrelazarte y fundirte con ese ser que tanto deseas. En temas eróticos has aprendido muchos secretos y ahora sabes qué puntos claves debes tocar para abonar el terreno ¡gozarás intensamente! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Te unirás a personas realistas y resolutivas, y un nuevo proyecto de pareja irá tomando forma y avanzando a paso firme. Si estás con ganas de comenzar una relación presta atención porque podrías encontrar lo que buscas entre tu círculo de amistades.

