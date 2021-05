El Niño Prodigio: Horóscopo para el 28 de mayo Si estás dispuesto a trabajar duro y esforzarte llegarás más lejos de lo que alguna vez pensaste. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir VIERNES, 28 DE MAYO ¡Feliz viernes, mi gente bella! ¡Llegó el fin de semana! Les cuento que hoy la Luna transitará por Capricornio desde donde hará un trígono con Urano. Este aspecto te dará la oportunidad de realizar cambios importantes y elaborar un nuevo plan de vida. Si estás dispuesto a trabajar duro y esforzarte llegarás más lejos de lo que alguna vez pensaste. Además, habrá un trígono entre Marte y Neptuno que traerá paz y comprensión entre las personas. A la hora de tomar decisiones escucha tu intuición. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ENCUENTRO LA VÍA CORRECTA PARA CONCRETAR UN SUEÑO". Si hoy, 28 de mayo, estás de cumpleaños… Alégrate porque los astros te darán la oportunidad de superarte y de implementar cambios muy positivos en tu vida. Sabrás como sacarle provecho a tus ideas e inspiraciones. Te animarás a ir más allá de los límites establecidos ¡extiende tus alas! La Copa de la Suerte: 18, 33, 59, 76, 82, 96 Aries Hoy respirarás aires de renovación, sobre todo en el plano del trabajo y la economía. Tus esfuerzos serán muy bien recompensados y esto te motivará para seguir avanzando. Las oportunidades que has sabido ver y aprovechar te llevarán a la cima ¡prepárate para triunfar! Tauro Ahora vas a escuchar la llamada de un nuevo despertar y te atreverás apuntar más alto. No temas a la experiencia que te produce aventurarte a lo nuevo. Una luz alumbrará el camino y a ti sólo te tocará seguirlo ¡avanza sin mirar hacia atrás! Géminis En tu alcoba dejarás a un costado el manual de instrucciones y te conducirás de acuerdo a tu propia brújula interior. Olvídate de los juicios morales y dedícate a gozar a lo grande. Prepárate porque experimentarás sensaciones completamente nuevas. Cáncer Si estás en una relación notarás que se renueva el entusiasmo y que confluyen los deseos de construir un futuro en común. Si estás soltero, entonces, te sugiero que prestes atención porque podría surgir alguien interesante dentro de tu círculo de amistades. Leo Sentirás deseos de progresar y se darán las condiciones ideales para que puedas hacerlo. Alguien poderoso te ayudará a resolver muchos de los problemas que te tenían preocupado. Se acelerarán los tiempos y se abrirán las puertas que te conducirán al éxito. Virgo Hoy redoblarás tu compromiso con el ser que más amas y le demostrarás tu interés con gestos concretos. Si tienes hijos, te sugiero que les inculques la práctica del deporte. Y si participan de algún juego o competición asegúrate de que perciban tu apoyo. Libra En el seno de tu familia encontrarás el apoyo para implementar esos cambios impostergables. Asique no te asustes porque, gracias a tus bases sólidas, afrontarás muy bien las transformaciones y tu vida irá evolucionando de forma positiva. Madurarás mucho a nivel sentimental. Escorpio Cambiarás la óptica con la que juzgas las cosas y en lugar de tener una visión pesimista, apreciarás lo bueno. Tu cambio de actitud influirá felizmente tu realidad sentimental y lograrás solucionar los problemas de comunicación que han estado afectando tus relaciones. Sagitario El panorama a nivel económico y laboral es muy positivo. El dinero te llegará de forma fácil y lo administrarás con inteligencia. Ahora que tu capital aumentará podrás realizar nuevas adquisiciones y concretar tus planes ¡disfruta de este momento prospero! Capricornio La Luna transitará por tu signo otorgándote una cuota extra de energía para concretar tus proyectos. Ahora tendrás la determinación para hacer aquello que nunca antes te animaste. Superarás muchos prejuicios y temores, de aquí en más te mostrarás tal como eres. Acuario Hoy recogerás las lecciones que te aportaron las últimas experiencias y podrás darle un cierre positivo a una situación familiar que te estaba alterando. Podrás procesar los cambios y aceptar que en la vida todo tiene un ciclo. Te sentirás en paz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis Recibirás una invitación inesperada y, junto con ella, se abrirán las puertas de nuevos círculos de amistades. A la hora de sociabilizar te recomiendo que te muestres tal como eres y que emitas tus opiniones sin temor. De aquí en más cultivarás vínculos más libres.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 28 de mayo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.