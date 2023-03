El Niño Prodigio: Horóscopo para el 28 de marzo Con tus instintos a tope estás a la defensiva y "sacas los colmillos": trata de usar esas energías para algo positivo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 28 DE MARZO Les cuento que hoy la Luna se unirá a Marte en el signo de Cáncer así, que se despertará nuestro instinto de preservación y "sacaremos los colmillos" a cualquiera que amenace con perturbar nuestra intimidad. Será una buena ocasión para poner puertas más seguras o tomar medidas preventivas para que tu hogar se convierta en un sitio seguro en el que tus familiares se encuentren a salvo. Tú decides a quien le das acceso a tu círculo de pertenencia. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "PROTEJO Y RESGUARDO A MIS SERES QUERIDOS" . Si hoy, 28 de marzo, estás de cumpleaños… En el ámbito amoroso necesitarás libertad y no tolerarás planteos posesivos. Si estás soltero te enamorarás de la persona menos esperada y sorprenderás a todos con tu elección. Sentirás deseos de cambiar el peinado y modernizar tu estilo de vestimenta. La Copa de la Suerte: 1, 15, 19, 33, 65, 76 Aries: La luna creciente te pondrá frente a importantes decisiones en el terreno familiar. Tu estado de ánimo será altamente emocional, así que trata de no reaccionar de manera prepotente. Para evitar choques con la gente que quieres deberás controlar tu temperamento. Tauro: Las fuerzas planetarias te llevarán a decir lo que piensas y a manifestar tus ideas venciendo pudores, así que estarás dispuesto a participar en debates, intercambiar opiniones y a poner blanco sobre negro a la hora de hablar. Mantener tu mente en funcionamiento te ayudará. Géminis: Los temas de dinero adquirirán mayor importancia y es posible que lleves adelante importantes operaciones comerciales. Recuerda que tu poder de decisión vale mucho, trata de no ceder fácilmente ante las persuasiones de los demás y estudia el terreno antes de dar un paso importante. Cáncer: Marte y la Luna en tu signo te ayudarán a avanzar venciendo la timidez. Tomarás "el timón" en los temas afectivos y realizarás emprendimientos familiares. Aprovecha la ocasión para conectar con tu propio deseo, medir fuerzas y desarrollar tus capacidades. Leo: Cuando percibas que la rutina se vuelve agobiante, tómate pequeños recreos y sumérgete en ti mismo porque el contacto interior será tu secreto y tu fuerza. Se reactivará una antigua disputa familiar para que le des un cierre definitivo. No arrastres enojos. Virgo: Descubrirás nuevos intereses y alguno de ellos puede dar origen a un proyecto en el que podrás invertir toda tu pasión y entusiasmo. La energía fluirá activamente, y hay nuevas posibilidades de progreso y de intercambio grupal. Nútrete de los aportes de los demás y apuesta a tus sueños. Libra: La gran disponibilidad para el trabajo y el compromiso humano hacia tus tareas no pasarán inadvertidos a los ojos de tus superiores y será bien reconocido. Pero trata de no actuar de manera competitiva con tus colegas o plantear demasiadas exigencias. Escorpio: Con Marte y la Luna, a tu favor, tus instintos estarán despiertos y las decisiones que tomes favorecerán tu crecimiento. Hay grandes posibilidades de que realices viajes o que hagas contactos con el extranjero que serán vitales para tu futuro. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario: Tu energía sexual irá en aumento y estarás dispuesto a efectuar estrategias para atraer hacia ti aquello que deseas. Tu vida íntima se enriquecerá con nuevos ingredientes y te convertirás en el amante más apasionado. El contacto te ayudará a restaurarte. Capricornio: La influencia de Marte, el astro del deseo, en el ámbito de las relaciones aumentará las tendencias apasionadas y ardientes. Así como pueden surgir peleas también es posible que nazca una fogosa historia de amor, pero trata de no ser tan intenso. Acuario: Las presiones y el estrés al que te expones diariamente podrían desembocar en malestares físicos si no te ocupas de tomar ciertos recaudos. Evita ingerir fritos, grasas saturadas o cualquier otra comida pesada para mantener saludable tu estómago y sistema digestivo. Piscis: Deja que la energía fluya a través de ti y se manifieste y olvídate la aceptación de los demás ya que la mirada exterior no debe herir tu susceptibilidad. Tu relación sentimental se volverá más estimulante. Si estás soltero prepárate porque irrumpirá en escena alguien con carácter fuerte.

