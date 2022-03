El Niño Prodigio: Horóscopo para el 28 de marzo Este día El Niño Prodigio te trae un mensaje del Oráculo de las Runa para cada signo. ¡Presta atención! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES, 28 DE FEBRERO Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. Les cuento que para este día les traigo el Oráculo de las Runas con un mensaje para cada signo. Presta mucha atención… Aries:Te toca la Runa Lagu que indica una exaltación de tus percepciones intuitivas. Tendrás premoniciones y se te revelarán grandes verdades a través de sueños. Te darás cuenta de que, aunque no las veamos, hay energías ocultas que conducen y entrelazan nuestras vidas. Tauro:En tu tirada sale la Runa Rad que te está indicando la necesidad de que te abras a lo nuevo para no quedar atrás. No juzgues a aquel que es diferente y fíjate qué elemento útil puedes incorporar de tu entorno. En intercambio te ayudará a evolucionar. Géminis:En tu tirada sale la Runa Eolh que indica que sabrás preservarte y que utilizarás sabiamente tus herramientas de defensa. Te importará mucho tu porvenir y sabrás detener cualquier intento de avasallamiento. El contacto con la naturaleza será tu principal resguardo. Cáncer:Presta atención porque te toca la Runa Ken que está anunciando el nacimiento de una nueva filosofía de vida. Una inteligencia superior te guiará hacia el conocimiento y te ayudará a apreciar lo verdaderamente importante. Tu perspectiva se ampliará. Leo:A ti te toca la Runa Eh que señala que deberás dar algunos giros y asumir ciertos riesgos.A la hora de negociar utiliza tus encantos y tú poder de convencimiento. No tomes actitudes rígidas porque son tiempos muy cambiantes. Virgo:Para ti es la Runa Ansur y anuncia la llegada de noticias importantes que marcarán un nuevo rumbo en tu vida. Son tiempos de pronunciamientos y podrás darle crédito a lo que escuches. Déjate llevar por tu inspiración y di lo que piensas con total honestidad. Libra:La Runa Win anuncia que vivirás cada momento del día como una celebración y que disfrutarás de todo lo que has conseguido. Has hecho una gran labor y ahora te toca saborear el fruto de tu esfuerzo. Conéctate con la alegría y con pureza de lo simple. Escorpio:Alégrate porque en tu tirada salió la Runa Daeg que anuncia un tiempo de plenitud.Te darás cuenta de que tienes un gran potencial.Resurgirás y te sentirás tan dichoso como una crisálida que se convierte en mariposa ¡descubrirás que eres un ser vibrante y luminoso! Sagitario:La Runa Beorc promete un momento muy fecundo,pero debes poner cuidado en aquello que comenzaste para que pueda encontrar su espacio de crecimiento.Si en tu vida algo está comenzando a dar sus primeros brotes no lo dejes librado a su suerte. Capricornio:Escucha el mensaje de la Runa Ing que te sugiere que te conectes con tu energía más juvenil y te animes a trasgredir algunas reglas para evolucionar. Es posible que sientas que es un tiempo vertiginoso. Además, tu imaginación se encontrará muy exaltada. Acuario:Te toca la Runa Othel que indica que atravesarás por un tiempo estable en que apreciarás las tradiciones y acatarás los mandatos sociales.Esta actitud conservadora te ayudará a incrementar tu patrimonio y a alcanzar una posición de mayor estatus. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:La Runa Sigel indica que descubrirás tu enorme poder personal y que te mostrarás al mundo tal como eres. Tu verdad interior saldrá a la luz disipando dudas e inseguridades. Ahora estarás lleno de vitalidad y fluirás en una corriente de abundancia. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 11, 15, 27, 48, 64, 93 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

