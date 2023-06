El Niño Prodigio: Horóscopo para el 28 de junio Desde tu esquina de la vida se divisan posibilidades y apertura, ¡aprovecha porque tu corazón y tu mente están alineados hoy! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niño Prodigio Credit: Getty Images MIÉRCOLES, 28 DE JUNIO Les cuento que la Luna en Escorpio se va a juntar en un trígono con Mercurio y Saturno, mientras Júpiter brilla fuerte en Tauro. Esto creará una mezcla cósmica de alto voltaje y será momento para adentrarnos en nuestras emociones más profundas, conectar con empatía y establecer límites que nos cuiden. Imagínense que somos navegantes en alta mar, con un maestro marinero como guía que nos muestra cómo leer las olas y corrientes para aprovechar los vientos favorables. AFIRMACIÓN DEL DÍA: ¡ME SUMERJO EN LAS AGUAS DE MIS EMOCIONES Y LAS LIBERO CON AMOR! Si hoy, 28 de junio estás de cumpleaños… Tengo hermosos augurios para ti. Gracias a tu disciplina y dedicación, podrás hacer realidad todos esos proyectos personales que tienes en mente, especialmente aquellos relacionados con viajes o estudios. Tu corazón y tus pensamientos estarán en perfecta armonía, permitiéndote fluir con facilidad hacia tus metas. La Copa de la Suerte: 6, 14, 17, 27, 49, 50 Aries: Vas a tener una tremenda oportunidad para sumergirte en tu propio ser y mejorar tus dotes para comunicarte y lidiar con tus emociones. ¡Puede que te metas a reflexionar en cositas como esa transformación personal tan necesaria! Pero eso no es todo, además vas a recibir un dinerito extra. Tauro: Tendrás la oportunidad de fortalecer tus vínculos y de mantener conversaciones efectivas con los demás. También establecerás bases sólidas para tus proyectos futuros y conectarás con personas que pueden apoyarte en tu camino. Disfrutarás de relaciones más profundas y significativas. Géminis: Vas a hacer unos ajustes bien positivos en tu estilo de vida y en tu rutina, que van a mejorar tu rendimiento y a impulsar tu posición profesional. Con tu trabajo arduo y ese enfoque disciplinado, ¡las recompensas están al caer! Así que prepárate, porque te espera un ascenso que va a multiplicar tus ingresos. RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Cáncer: Vas a llevar tu habilidad para expresarte a otro nivel. Manifiesta esos deseos románticos, conecta con los demás con todo tu corazón y no tengas miedo de aventurarte en nuevas experiencias y conocimientos que van a hacer de tu vida una verdadera fiesta. Leo: Desde otros planos, un ser amado se va a conectar contigo y a través de su mensaje va a llegar hasta el fondo de tu ser. No olvides que tienes un linaje bien poderoso detrás de ti, y los mayores de tu familia son la fuente más grande de fortaleza que tienes. Virgo: Vas a conocer a personas que comparten tus mismos intereses, y que tienen una mirada experta en la materia. Además, tendrás la oportunidad de intercambiar ideas, debatir y analizar la realidad desde diferentes ángulos. Aprovecha para visitar a tus amigos o sumarte a una salida en grupo. Libra: El diálogo con tus compañeros y superiores va a estar en su punto más alto, lo que va a resultar en beneficios reales para ti. Te van a hacer una oferta laboral que tendrá un impacto positivo en tus ingresos. Además, podrás contar con un asesoramiento comercial de primera. Escorpio: La Luna en tu signo va a potenciarte y añadir un nivel mayor de magnetismo a tu personalidad. Vas a empezar nuevos proyectos que van a demandar un compromiso especial de tu parte. A medida que avances, estarás rodeado de compañeros de ruta que te van a animar. Sagitario: Vas a tener una intuición bien aguda para temas psicológicos y espirituales. Esto te va a permitir liberarte de las cargas de tu historia y pasado. Ese conflicto que tenía tu mente nublada, finalmente se va a desatar y vas a poder desligarte de un montón de pensamientos que te atormentaban. Capricornio: Vas a tener un aguacero de invitaciones para salir y te vas a relacionar con todo tipo de gente. Pero a la hora de la verdad, vas a hablar sin pelos en la lengua. Puede ser una oportunidad para hacer amistades con las que puedas conversar de esos temas que verdaderamente te importan. Acuario: Tendrás un montón de responsabilidades y te tocará echarle un tremendo esfuerzo para poder conseguir una posición más prestigiosa. Pero tranquilo, porque vas a contar con la ayuda de gente ingeniosa que te van a echar una mano para alcanzar tus objetivos. Piscis: Vas a sentir ganas de estudiar una carrera que te ayude a crecer como individuo. Esto puede ser una excelente oportunidad para que reflexiones sobre tu verdadera vocación y alimentes esos talentos innatos.

