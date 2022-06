El Niño Prodigio: Horóscopo para el 28 de junio Es muy importante que tengas compasión contigo mismo. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 28 DE JUNIO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz martes! Les cuento que hoy el Sol y la Luna estarán en Cáncer y harán un aspecto un poco tenso con Júpiter, así que es posible que nos sintamos un poco invadidos, que nos pongamos a la defensiva o que reaccionemos de una manera temerosa frente a lo nuevo o ajeno. Paralelamente, Neptuno comenzará su movimiento retrógrado, así que será una buena ocasión para que explores tú alma y para cultives la introspección. Sobre todo, te recomiendo que seas compasivo contigo mismo. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ESCUCHO MI ALMA Y ME SINTONIZO CON MI MISIÓN ESPIRITUAL". Si hoy, 28 de junio estás de cumpleaños… A partir de hoy se abrirán las puertas para que desarrolles tu potencial. Aunque trabajarás mucho tus esfuerzos valdrán la pena ya que lograrás posicionarte profesionalmente y ganarte el respeto de tus colegas. Prepárate para un año de una gran renovación. La Copa de la Suerte: 11, 30, 31, 65, 77, 84 Aries: Estarás algo impaciente porque tienes muchas cosas que hacer, pero los asuntos familiares te sacarán tiempo, así que deberás dejar para más adelante algunos proyectos y ocuparte de tu casa. Tus seres queridos apreciarán tus muestras de interés y afecto. Tauro: Crecerán tus anhelos de intercambiar información con otros y abrirás tu mente a diferentes puntos de vista. Permite que las personas nuevas que entren en tu vida se den a conocer y dialoga con ellas sin interponer prejuicios o preconceptos. Géminis: En asuntos de dinero se impone que te pongas firme para defender lo que es tuyo. Si sales, gasta lo justo y necesario porque ahora necesitarás preservar el capital. Vela por tu propio bienestar y no permitas que nadie se aproveche de ti. Cáncer: Este es un día para que te pongas en primer lugar y te conectes con lo que en verdad quieres. Recuerda que para que puedas crecer y abrirte camino en la vida tienes que animarte a tomar decisiones. ¡Si apuestas a ti mismo nunca perderás! Leo: Un ciclo afectivo estará llegando a su fin, así que procura asentarte internamente y no te apures por pasar a una nueva etapa. Además, tu poder de percepción aumentará y esto podría llevarte a investigar un poco más sobre las ciencias ocultas. Virgo: Buscarás conectarte con esos amigos que tanto estimas y hace tiempo que no ves. Pero cuidado porque sin darte cuenta podrías ofender o herir susceptibilidades. Si quieres que en tus reuniones predomine un buen clima no lances opiniones controvertidas. Libra: Sabrás aprovechar muy bien cualquier situación que te permita destacarte tanto en el plano personal como profesional, así que nada de esperar sentado que las oportunidades lleguen a ti. Establece tus objetivos a mediano plazo y ponte en movimiento para conseguirlos. Escorpio: Lograrás sortear ciertos obstáculos que parecían insuperables, comprobarás que la fe mueve montañas y eso te ayudará a renovar la confianza en ti y en el resto de las cosas. Aprovecha para planificar tus vacaciones o alguna escapada a un lugar de mar. Sagitario: Hoy estarás un tanto susceptible y muy propenso a los enojos por lo que cualquier chiste tonto podría ser interpretado por ti como una provocación. Respira hondo, controla el instinto agresivo y prevé las dificultades antes de que se presenten. Capricornio: Los asuntos románticos pasarán a un primer plano. Si estás soltero olvídate del pasado y mira las opciones que te ofrece el presente. Y si te encuentras en pareja cuidado porque podrían reavivarse viejas peleas. Trata de domar las fieras para evitar conflictos. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: El estrés acumulado podría afectarte si no sabes parar a tiempo y prestar atención a las señales de alerta que te da tu cuerpo. Es tiempo de que incorpores a tu rutina hábitos más saludables porque se esa forma mejorarás tu calidad de vida. Piscis: Si sabes cuál es tu anhelo profundo o tu verdadero deseo del corazón escríbelo en un papel y visualízate lanzándolo dentro de una botella al mar. Tus sueños son perfectamente alcanzables, solo tienes que confiar en que hay una fuerza creadora que puede convertirlos en realidad.

