El Niño Prodigio: Horóscopo para el 28 de julio Busca desarrollar la confianza interna porque esa será tu principal grandeza. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 28 DE JULIO ¡Feliz y bendecido jueves, mi gente linda! Les cuento que hoy Júpiter se pondrá retrogrado en Aries, así que durante los próximos tres meses nos haremos algunos replanteamientos con respecto a nuestras creencias individuales y nos preguntaremos qué sentido deseamos darle a nuestra vida. Busca desarrollar la confianza interna porque esa será tu principal grandeza. Paralelamente, hoy tenemos la Luna Nueva de Leo, que es propicia para conquistar el deseo de nuestro corazón así que puedes encender una vela dorada y pedir algo muy personal. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "TENGO UNA ACTITUD POSITIVA ANTE LA VIDA". Si hoy, 28 de julio estás de cumpleaños… Cumples años con Luna Nueva así que recuperarás la alegría y te convertirás en el mismo leoncito risueño de siempre. Habrá un cambio positivo en tus relaciones afectivas y tendrás una especial conexión con tus hijos. Si estás soltero prepárate porque conocerás a alguien a tu medida. La Copa de la Suerte: 7, 16, 34, 49, 78, 97 Aries: Con la Luna Nueva a tu favor te sentirás en plenitud de fuerzas, tanto físicas como mentales y disfrutarás al máximo de aventuras de amor, placeres y juegos con tus hijos. Escúchate a ti mismo y a tu corazón porque nadie mejor que tú sabe que le conviene. Tauro: La energía astral atraerá la prosperidad a tu hogar y beneficiará los planes de vivienda. Te ocuparás de que los momentos que pasas en familia sean especiales y de calidad y te proclamarás rey en la intimidad de tu casa. Disfruta con tus afectos más cercanos. Géminis: La Luna Nueva estimulará tu curiosidad y tus deseos de aprender cosas nuevas. Será una ocasión favorable para que dialogues y mantengas tu intelecto encendido. Haz que tus conversaciones sean amenas y esmérate para que el otro se sienta a gusto a tu lado. Cáncer: La Luna Nueva te dará una visión mucho más clara del mundo de los negocios y te ayudará a tomar buenas decisiones. Necesitas asegurar tu situación económica, así que será buen momento para comenzar a ahorrar y para hacer planes para comprar una vivienda. Leo: El Sol y la Luna se conjugarán en tu signo para brindarte un día lleno de energía y, además, te darán el impulso necesario para comenzar un nuevo ciclo. Te volverás muy magnético y carismático, aunque deberás evitar las escenas de celos. Virgo: Valorarás a quien está a tu lado por sus cualidades interiores y no por su aspecto físico, ni por el dinero que tiene. Estarás atravesado en intensas emociones, aunque aún no será el momento oportuno para sacarlas afuera. Te sentirás atraído por todo lo místico y espiritual. Libra: Tú eres muy diplomático y a veces te callas por temor a herir a alguien, pero llegó el momento de que expreses lo que sientes a tus amigos con total franqueza. Tu cambio de actitud provocará situaciones imprevistas, así como propuestas inesperadas y atrevidas. Escorpio: La Luna Nueva te pondrá frente a importantes decisiones que generarán repercusiones. En el plano de la carrera y el trabajo aumentará tu carisma y lograrás deslumbrar a los demás por tu gran capacidad. Avanza hacia tu objetivo porque tienes todo a tu favor. Sagitario: Será buen momento para que comiences nuevos estudios, también para viajes o para que planifiques las próximas vacaciones. Se activarán los asuntos legales y es probable que consultes sobre temas de visa o permisos de residencia. Del extranjero te llegarán noticias de alguien muy especial. Capricornio: Alguien podría ponerte en evidencia, por eso aun cuando te sientas muy seguro de ti, guarda bien tus secretos y no confíes demasiado en desconocidos. Planifica un encuentro en un ambiente íntimo y cálido, tu ser amado caerá rendido a tus pies. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Deja de lado tu egoísmo y muéstrate más dispuesto a complacer los deseos de tu pareja porque esto ayudará a fortalecer la unión. Si estás soltero y te atrae alguien nuevo intenta conocerlo más a fondo. El tiempo dirá si la relación puede funcionar o no. Piscis:Tu atención se concentrará en tu salud así que aprovecha para hacer los controles médicos de rutina. Es tiempo de que dejes atrás hábitos nocivos como el alcohol o la comida chatarra. También será un buen momento para que ordenes tu casa o tu oficina.

