El Niño Prodigio: Horóscopo para el 28 de febrero Hoy te sugiero que te reúnas con gente para dialogar acerca de los temas que más te interesan. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 28 DE FEBRERO ¡Feliz martes! Les cuento que la Luna transitará por Géminis y conformará un trigono con Mercurio y Saturno, así que predominará una energía que nos ayudará a entender, analizar e interpretar de una manera más racional el mundo que nos rodea. Mi sugerencia es que tiendas puentes y te vincules con gente para dialogar acerca de los temas que más te interesan. Considera la posibilidad de anotarte en un curso, ya sea con modalidad online como presencial. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DESARROLLO PENSAMIENTO CRÍTICO Y CAPACIDAD DE DISCERNIMIENTO" . Si hoy, 28 de febrero estás de cumpleaños… Durante este ciclo crecerá tu interés por las técnicas de auto ayuda y las temáticas New Age. Muchas cuestiones del pasado caerán por su propio peso e incorporarás importantes aprendizajes y lecciones de vida. Saldarás cuentas pendientes con tus familiares. La Copa de la Suerte: 25, 38, 44, 51, 76, 85 Aries: Retomarás el diálogo con un amigo y escuchar sus opiniones te servirá para replantearte algunas temáticas. Analizarás la posibilidad de estudiar o, al menos, te preocuparás por mantenerte informado a través de fuentes fidedignas. Hablarás con base en la experiencia. Tauro:Te asignarán nuevas funciones en el trabajo que implicarán un incremento en tus ingresos. Si tienes que vender un servicio o un producto lograrás darle visibilidad y colocarte como el número uno dentro del mercado. Manejarás tus finanzas con inteligencia. Géminis: Tu mente estará muy despierta por lo que podrás visualizar nuevas vías para tu desarrollo personal. Sigue en la dirección correcta sin olvidar tu intención fundamental. Una persona muy experimentada te dará un conejo o recibirás excelentes noticias del extranjero. Cáncer: Te interesarás en las ciencias ocultas como la astrología y la numerología. Tu mente será como la de un detective y gracias a tu sagacidad descubrirás algunos secretos. Tendrás la oportunidad de aceptar lo que no puedes cambiar y liberarte de algunas deudas kármicas. Te sentirás aliviado. Leo: Si recibes invitaciones no dudes en asistir ya que los nuevos contactos que hagas serán claves para tu porvenir. Las otras personas te aportarán una visión de la realidad complementaria. Recuerda que eres un "ser social" y que tienes que interactuar con el entorno al que perteneces. Virgo: Lograrás un nivel de eficacia tan alto que te ganarás la admiración de tus colegas y superiores. Si estabas esperando un ascenso o algún otro tipo de reconocimiento debo decirte que llegó tu día. Tu nombre será sinónimo de prestigio y excelencia. Libra: Los astros conspirarán a tu favor para que puedas viajar o proyectar una inminente visita a un sitio que desees conocer. También podrías descubrir que una actividad que considerabas como un hobby o un pasatiempo se convierte en un interés mayor. El niño Prodigio Credit: PESP ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio: Hay grandes posibilidades de que recibas un dinero extra de una herencia o de que realices una operación comercial familiar o inmobiliaria. Los lazos parentales te potenciarán. Tu instinto de supervivencia se agudizará y te volverán invencible a la hora de negociar. Sagitario: Al fin estarás dispuesto a sentarte cara a cara con tu pareja y mantener esa conversación seria que ambos merecen como seres inteligentes que son. Si estás soltero, prepárate porque alguien te hará una propuesta muy contundente. No des rodeos a la hora de responder. Capricornio: Si eres lo suficientemente astuto, con una mínima inversión tendrás la oportunidad de resolver varios problemas que afectan tu desenvolvimiento. Este es un momento propicio para que priorices tu eficacia y productividad. Acuario: Es tiempo de que seas consecuente con lo que sientes y establezcas un compromiso de palabra que selle una historia romántica. En tus manos tienes las llaves para abrir el corazón de una persona que amas y llegó el momento de usarlas. Piscis: Este es un momento de reflexionar acerca de tu historia familiar para no tropezar con la misma piedra que hizo equivocar a tus ancestros. La experiencia pasada puede serte de una enorme utilidad si sabes aplicarla. Te llegará un mensaje trascendental a través de un sueño.

