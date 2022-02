El Niño Prodigio: Horóscopo para el 28 de febrero Este día El Niño Prodigio te trae un mensaje del Tarot Egipcio. ¡Presta atención! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 28 DE FEBRERO Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. Les cuento que para este día les traigo el mensaje del Tarot Egipcio con una carta para cada signo. Presta mucha atención a lo que tiene para decirte… Aries:Tu carta es Generosidad y augura la llegada de un tiempo de grandes recompensas espirituales que son fruto de la entrega desinteresada. El bienestar del prójimo será tu interés primordial. Esta actitud empática y servicial reconfortará tu alma. Tauro:En tu tirada sale la carta El Dispensador y anuncia la llegada de personas muy especiales que te ofrecerán ayuda, favores y donaciones de manera completamente desinteresada. Tu vida tomará un giro positivo y tu creatividad te ayudará a avanzar a pasos agigantados. Géminis:Para ti sale la carta La Consumación que predice la resolución favorable de un asunto en el que has puesto mucho de tu esfuerzo y energía. Todo concluirá de acuerdo a tus expectativas y no quedará ningún cabo suelto. Ahora podrás continuar con tus planes. Cáncer:Te toca el El Jerarca y está indicando un periodo en el que tus valores éticos se elevarán. Serás más riguroso contigo mismo y desarrollarás mayor auto crítica. Una persona con un gran sentido moral te brindará su valioso consejo. Te sentirás sostenido por las energías superiores. Leo:Te toca El Renacimiento que anuncia la llegada de una etapa en la que tus energías estarán potenciadas. Podrás retomar relaciones y proyectos a los que les otorgas gran valor. Te sentirás renovado y experimentarás una profunda satisfacción. Virgo:Para ti es la carta conocida como La Alianza y te promete un tiempo de buenos acuerdos. Tus relaciones te aportarán el complemento perfecto y te ayudarán a encontrar un estado de equilibrio. Vivirás experiencias muy románticas. Libra:Tu carta es La Tejedora o La Laboriosidad e indica que realizarás tus tareas cotidianas con gran dedicación y entrega. También anuncia que adquirirás conocimientos a través de la experiencia. Es posible que encuentres un nuevo trabajo o aprendas un oficio. Escorpio:En tu tirada sale El Amor y el Deseo. Está carta indica que te sentirás fuerte y optimista. Es un momento en el que tu energía se encuentra en alza. Experimentarás intensas pasiones y pondrás grandes esperanzas en la esfera sentimental. Sagitario:Te tocala carta conocida como Purificación y está indicando que es un momento de sanación. Aflorará tu costado más bondadoso y podrás perdonar antiguas ofensas, y reconciliarte con tu pasado.Alcanzarás una profunda liberación interior. Capricornio:En tu tirada sale la carta El Retorno y te anuncia un nuevo comienzo que viene acompañado con una sensación de mayor libertad. La renovación te traerá bendiciones así que mira los cambios con buenos ojos. Es posible que un ser querido regrese. Acuario:Te toca La preeminencia que indica la llegada de un merecido logro. Sentirás que tu perseverancia no fue en vano y que valió la pena tanto esfuerzo. Ahora estarás en una posición más favorable y podrás recompensar a aquellas personas que fueron leales contigo. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Tu carta es El Prodigio e indica que el universo conspirará a tu favor. Estarás en sincronía con energías muy positivas que te ayudarán a progresar. Es posible que una idea o una revelación den origen a un suceso maravilloso. Será una etapa de realización personal. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 5, 12, 32, 57, 83, 90 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

