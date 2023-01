El Niño Prodigio: Horóscopo para el 28 de enero Conéctate con la sabiduría de la madre tierra. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 28 DE ENERO ¡Feliz sábado! Les cuento que hoy la Luna hará su fase de cuarto creciente en Tauro, así que tomaremos contacto con nuestro instinto básico de ser provistos de sustento, alimento y contacto físico. Pero, será importante que sepas que estas necesidades elementales podrían cambiar de acuerdo al contexto en el que te encuentras. También recuerda que la codicia, la pereza o la excesiva resistencia al cambio nos impide evolucionar. Conéctate con la sabiduría de la madre tierra para abastecerse en las distintas etapas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "EVOLUCIONO DE LA MANO DE LA NATURALEZA". Si hoy, 28 de enero estás de cumpleaños… Durante esta revolución solar te llegarán recompensas materiales y afectivas. Todo el dinero que ganes lo invertirás en tu hogar y en el bienestar de tu familia, ya que vivir de una manera confortable será primordial. Mejorarás tu manera de comunicarte. La Copa de la Suerte: 10, 19, 40, 55, 67, 98 Aries En cuanto a la administración del dinero te sugiero que vayas con pie de plomo. Sobre todo, evita realizar salidas costosas o hacer grandes gastos en cuotas para no comprometer tu economía futura. Has un uso moderado de los recursos conformándote con lo imprescindible. Tauro La Luna recorrerá Tauro creando un clima propicio para que manifiestes y alcances tus deseos. Cuanto mayor sea el grado de compromiso que asumas, mayores serán los frutos que recojas, porque este es un momento para esforzarte por lo que quieres y tomártelo en serio. Géminis Si buscas respuestas trascendentales en el ámbito de la ciencia, te sentirás frustrado, decepcionado e insatisfecho. Tu espíritu necesitará alimentarse de Dios, de su paz y de su amor. Cultiva los estudios metafísicos y aléjate de la gente escéptica. Cáncer Conocerás a personas bien posicionadas que te ayudarán a acceder a un mejor nivel de vida. Hoy pensarás mucho en tu futuro y en la manera de concretar tus sueños. Pero, si quieres evitar decepciones, tendrás que descifrar cuáles proyectos son viables y cuáles no. Leo La persona que quiera estar a tu lado tendrá que aceptar que la autoridad en tu vida es tuya y de nadie más. Por el momento no incluyas en tus planes a quienes pretendan ponerte condiciones o controlarte. No necesitas que te estén juzgando permanentemente. Virgo Los astros te proponen que salgas un poco de la corriente de lo cotidiano y que le imprimas a tu vida un tinte de serenidad. Para tomar una nueva perspectiva, te ayudará ir a un sitio silvestre que esté alejado de la contaminación ambiental. Libra Bajo la influencia de la luna creciente, muchas cosas que permanecían ocultas saldrán a la luz. Tu compañero de alcoba solo está esperando una señal de tu parte, así que si lo deseas vivirás un momento pleno de sensualidad y erotismo. Escorpio La Luna transitará el sector de la pareja, las alianzas y las asociaciones trayendo a escena personas que motivarán tu interés. No pretendas que los demás se amolden un cien por cien a tu mundo. Hazle lugar a los ingredientes nuevos que te aporta el otro. Sagitario Tu vida cotidiana cobrará mayor relevancia y darás valor a detalles que normalmente pasas por alto. Te recomiendo que evites las distracciones si estás llevando a cabo una tarea que requiera concentración. Anticípate a los problemas para que no te sorprendan en un mal momento. Capricornio En el afán de ganarte el sustento te has desconectado de tu propio placer. El tránsito lunar te dice que te pongas en primer plano y que busques la gratificación personal. Disfruta de tu tiempo de ocio practicando tu pasatiempo preferido. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Bajo la influencia de la luna creciente necesitarás encontrar un equilibrio entre tus intereses personales y tu vida familiar. Recuerda que no siempre uno puede hacer todo lo que desea. Los que te quieren te agradecerán que les dediques más tiempo. Piscis La luna creciente te indica que le pongas palabras a esos pensamientos que vienes elaborando hace tiempo en soledad. Dale lugar a esa conversación que venías postergando, pero tendrás que ser muy claro y concreto para no dar lugar a malas interpretaciones.

