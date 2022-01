El Niño Prodigio: Horóscopo para el 28 de enero Cuida de no engañarte con espejitos de colores y negar la realidad. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 28 DE ENERO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz viernes! Les cuento que hoy la Luna transitará por Sagitario y hará un aspecto tenso con Neptuno por eso nos convendrá cuidarnos de comprar espejitos de colores y también de generarle falsas expectativas a los demás. La tentación de negar los problemas y mirar solo la parte de la realidad que nos gusta será grande. Te recomiendo que te conectes con tu fe y que pidas a los seres de luz que te ayuden a encontrar el camino correcto y a evitar los desvíos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI BRÚJULA INTERIOR ME ALEJA DE LOS ENGAÑOS". Si hoy, 28 de enero estás de cumpleaños… Tus relaciones tendrán un rol muy especial durante este año ya que te codearás con gente alegre que te ayudará a mantener el espíritu en alto. Pero ten cuidado de no mezclar la amistad con el dinero porque podría provocarte incordios. La Copa de la Suerte: 9, 32, 47, 59, 73, 91 Aries: Este fin de semana estarás inspirado y optimista. Te conectarás con personas extranjeras o de otras regiones y tendrás la oportunidad de ampliar tus horizontes y adquirir mayor comprensión. No permitas que las experiencias del pasado te lleven a hacer juicios equivocados. Tauro: Revisa viejas actitudes que retardan tu crecimiento y trata de modificarlas. Este fin de semana algunas relaciones te llevarán a negar la realidad y no reconocer tu esencia interior. Solo encontrarás una solución a tus problemas si los aceptas y los enfrentas. Géminis: Date tiempo para conocer las verdaderas intenciones de las personas nuevas que entren a tu vida. Este fin de semana sé observador a la hora de relacionarte y no tomes compromisos que luego no puedas cumplir. Si estás en pareja deja que las cosas tomen su cauce natural. Cáncer: Si te sientes cansado probablemente se deba a que estás malgastando tu energía. Ahora tus labores cotidianas te demandarán mayor concentración así que busca la eficiencia y deja de soñar despierto. Este fin de semana organiza tu agenda y tu hogar para aprovechar al máximo tu tiempo. Leo: Algo te inquietará impidiéndote expresarte y actuar con espontaneidad. No permitas que los secretos y ocultamientos se sigan interponiendo entre tú y la persona que amas. No te desesperes, ese problema que te preocupa tiene solución, así que comienza sincerándote tú. Virgo: Este fin de semana buscarás mejorar el ambiente entre los integrantes de tu hogar. Te sugiero que no lleves invitados a tu casa porque agregar ingredientes externos podría generar discordia. Te recomiendo que enciendas un incienso de lavanda para armonizar el ambiente. Libra: Elimina las dudas y los pensamientos confusos de tu mente porque no te llevarán a ningún sitio. Clarifica tus pensamientos hablando con alguien que te ayude a encontrar soluciones. La respuesta a tus interrogantes es más simple de lo que crees. Escorpio: Las adquisiciones que hagas este fin de semana pueden ser la base de un gran negocio así que aprovecha para ver ofertas e invertir en objetos de valor. El dinero fluirá, pero ten cuidado porque alguien podría acercarse con dudosas intenciones o aprovecharse de tu generosidad. Sagitario: Será un momento ideal para encarar nuevas actividades y para tomar decisiones personales. Tu familia estará demandante este fin de semana, así que establece límites claros para que no absorban tu energía. Apunta tu flecha a un nuevo lugar y tu meta te mantendrá motivado. Capricornio: Los cuerpos celestes te llevarán a recordar sucesos del pasado. Será un buen momento para perdonar y tener una actitud comprensiva. Busca en tu interior porque allí encontrarás una fuente infinita de riqueza espiritual. Es tiempo de dar y no de demandar. Acuario: Será importante que observes cuál es la calidad de tus vínculos de amistad y que optes sólo por la compañía de las personas confiables. La integridad moral debe ser un factor decisivo a la hora de forjar relaciones. Rodéate de seres ejemplares. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Este fin de semana aumentarán tus deseos de progresar profesionalmente. Si quieres alcanzar tu meta tendrás que adoptar una postura optimista y demostrar tus capacidades. El ascenso vendrá de la mano del conocimiento ¡cultívate! Personas extranjeras te darán herramientas valiosas ¡utilízalas!

