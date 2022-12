El Niño Prodigio: Horóscopo para el 28 de diciembre Déjate llevar por la corriente y eso hará que todo fluya. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 28 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido miércoles! Les cuento que hoy es el día de los Santos Inocentes una fecha originalmente trágica para la religión católica que fue cambiando con el paso del tiempo hasta convertirse en una oportunidad para hacer bromas a los ingenuos. Paralelamente, la Luna se unirá a Neptuno en Piscis, así que buscaremos el bienestar común y nos conectaremos con una vibración muy piadosa, empática y comprensiva. Nos dejaremos llevar por la corriente y eso hará que nuestra realidad fluya. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "AMO A AL PRÓJIMO COMO A MI MISMO". Si hoy, 28 de diciembre estás de cumpleaños… Aprenderás a establecer una conexión más emotiva con tu entorno y no necesitarás de las palabras para saber lo que sienten o piensan quienes te rodean. Quien diga amarte tendrá que demostrarte un grado profundo de lealtad y compañerismo. La Copa de la Suerte: 7, 26, 32, 59, 71, 97 Aries Sintonizarás con una vibración amorosa y te sentirás unido a cada uno de los seres que habitan este planeta. Pero resérvate un momento para conectarte contigo sin espectadores. A través de la música despertarás sensaciones sutiles que hasta ahora estaban dormidas. Tauro Los cuerpos celestes propiciarán las salidas grupales y los encuentros con amigos. Será la ocasión ideal para mirar shows musicales, visitar bares o ir de rumba. El intercambio social te ayudará a sintonizar con una vibración fascinante. Disolverás barreras. Géminis A la hora de cumplir tus responsabilidades te destacarás por tu abnegación y entrega, por lo que te ganarás un merecido respeto. Tus logros no pasarán inadvertidos al ojo público y tu ejemplo se convertirá en una fuente de inspiración para muchos. Cáncer Los astros indican que este es un momento para que conectes con la autoconfianza y apuestes a lo que realmente quieres. El panorama es propicio para viajar, crear relaciones expansivas, estudiar o comenzar un nuevo camino de desarrollo espiritual. Sigue tu brújula interior. Leo Tu interés por el sexo se volverá más profundo. Estarás deseoso por fusionarte y compartir tu intimidad con ese ser que tanto te atrae. En el lecho te entregarás en cuerpo y alma y eso generará una química muy especial. Virgo Crecerán tus anhelos de compartir momentos románticos. Si estás en pareja sentirás una conexión especial. Si aún estás solo, aparecerá alguien que te despertará grandes fantasías. Asegúrate de que en tus relaciones prevalezcan los sentimientos de comprensión y empatía. Libra Estarás hacendoso y pendiente de las cuestiones cotidianas. Recuerda que la salud es la piedra angular de la belleza, así que consume líquidos para hidratar tu piel. Si tienes plantas o animales domésticos ocúpate de que cuenten con los ingredientes necesarios para crecer bien. Escorpio Ahora sentirás que puedes expresarte y que no hay límites para mostrarte al mundo tal como eres. Tus sueños coincidirán con los de tu ser amado y eso te resultará sumamente inspirador. Recuperarás la ilusión y volverás a creer en los cuentos de hadas. Sagitario Estarás emotivo y con anhelos de pasar más tiempo en el hogar. Ecos del pasado e imágenes memorables vendrán a ti como olas. Esta mirada retrospectiva te ayudará a entender mejor el presente. Cuando abras el cofre de los recuerdos hallarás más de una gema preciosa. Capricornio Los astros te invitan a que te quites el traje de la moral para desnudar tu alma. Cuando le pongas palabras a tus sensaciones experimentarás un gran alivio. Hay alguien que estará dispuesto a escucharte y a brindarte una opinión compresiva. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Los angelitos se encargarán de que no pases carencias de ningún tipo. Sentirás que el universo es como una gran madre proveedora que te mece en sus brazos. Continúa la cadena de abundancia brindándole ayuda a los necesitados. La solidaridad será tu verdadera riqueza. Piscis Con la unión la Luna y Neptuno en tu signo será un día pleno de proyectos nuevos. Tu temperamento sensible saldrá a relucir y el mundo notará tu inspiración creativa. También estarás propenso a absorber las vibraciones de tu entorno, así que preserva tu aura.

